Intercambio comercial de Chile acumula US$ 86.149 millones en 2022 y exportaciones crecieron un 23% en mayo

El intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 86.149 millones en los primeros cinco meses de 2022, creciendo un 20% en relación con igual periodo del año 2021, de acuerdo con el informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central.

En el período de enero a mayo de 2022, las exportaciones chilenas se elevaron hasta los US$ 42.940 millones, con un crecimiento del 12% respecto a igual período del año 2021. Por su parte, las importaciones ascendieron a US$ 43.210 millones, con un incremento del 30% frente a iguales meses del 2021.

El Subsecretario José Miguel Ahumada señaló que estas cifras “son una buena noticia ya que se registra una recuperación en el crecimiento de las exportaciones con respecto al periodo anterior”.

El dinamismo de las exportaciones fue liderado por la oferta no cobre que alcanzó un monto de US$ 22.622 millones, marcando un alza del 32% frente a 2021. Este incremento se sustenta en los valores registrados por el carbonato de litio, salmones, cerezas frescas, abonos, uvas frescas, óxido de molibdeno, madera aserrada, carne de ave, paltas, nitratos de potasio y tableros de madera, por mencionar algunos. Con ello, los envíos no cobre equivalen al 53% de las exportaciones del país.

Según cifras del Banco Central de Chile, los embarques de cobre sumaron US$ 20.317 millones, experimentando una caída del 4% frente a los primeros cinco meses del año 2021. Sin embargo, la reapertura gradual de Shanghai (China) incidirá en el aumento de la manufactura china y sus distintas actividades productivas lo que reactivararía la demanda de cobre desde el país asiático.

En esa línea, el Subsecretario Ahumada plantea que es necesario “realizar esfuerzos para contar con una canasta exportadora con productos de mayor valor agregado, que tienden a tener menor volatilidad de demanda y precios que los productos menos procesados”.

En el periodo, un total de 5.364 empresas registraron ventas al exterior, un 0,4% menos que en 2021. El 48% de las exportadoras son Mipyme (2.586 empresas), las que en su conjunto generaron el 2% del valor exportado por el país. En contrapartida, el 98% del valor exportado fue generado por 2.316 empresas de tamaño grande.

En tanto, las importaciones sumaron US$ 43.210 millones creciendo un 30% con respecto a los cinco primeros meses del 2021, mostrando alzas por sobre los dos dígitos en todas las categorías de bienes: intermedios (38%), de consumo (28%) y de capital (15%). A nivel de productos, el alza de las importaciones fue liderada por las categorías diésel, productos químicos, vestuario, productos metálicos, gasolinas, carbón mineral, automóviles, cartón y papeles, petróleo y abonos.

Mayo de 2022

Respecto a los índices registrados el quinto mes de 2022, el intercambio comercial del país sumó US$ 18.567 millones, creciendo un 23% frente a mayo de 2021. Las ventas al exterior llegaron a los US$ 9.288 millones creciendo en 19% respecto a mayo de 2021, exhibiendo una recuperación frente al crecimiento de 0,7% registrado en abril pasado en variación interanual. Los principales impulsores del alza en las ventas al exterior del mes fueron el carbonato de litio, los alimentos, la celulosa y la industria metálica.

Las importaciones, por su parte, alcanzaron los US$ 9.279 millones experimentando un alza del 28% frente a mayo de 2021. Las categorías de productos que más crecieron fueron diésel, productos químicos, gasolinas, abonos y gas natural.