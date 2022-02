Intercambio comercial de Chile creció 31% en enero y alcanzó los US$ 16.864 millones

En enero de 2022, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 16.864 millones, lo que significa un aumento del 31% frente a enero de 2021, según señala un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central, donde se destacó además que las exportaciones e importaciones anotaron el valor más alto para un inicio de año.

Primeramente, las exportaciones escalaron hasta los US$ 8.368 millones, creciendo un 17% frente al primer mes del 2021. El elevado monto de las exportaciones ha sido impulsado por los envíos no cobre, que sumaron US$ 4.497 millones, anotando de paso su registro más alto para un comienzo de año, llegando a representar el 54% de las ventas al exterior del país en el primer mes del 2022. Los productos que lideraron las alzas de enero fueron las cerezas frescas, salmones, carbonato de litio, celulosa, carne de cerdo, paltas y carne de ave.

Los envíos de cobre, por su parte, sumaron US$ 3.870 millones, anotando un incremento del 18% con respecto a enero de 2021. En el periodo, el precio internacional del cobre fue de 443,43 centavos de dólar por libra, siendo también el valor más alto para el primer mes de un año.

Las exportaciones de servicios, en tanto, sumaron US$ 133 millones, creciendo un 61% frente al mismo mes del 2021, gracias a un alza en las ventas de los servicios TIC, asesorías, publicidad y financieros.

En términos geográficos, Asia explicó el 61% de los despachos del mes, seguida de América del Norte (18%), América Latina (10%), Europa (9%) y África y Medio Oriente (1%). China lideró los embarques con envíos por US$ 3.990 millones, reflejando un alza del 7% respecto de enero de 2021 (+US$ 250 millones), logrando justificar por si sola el 44% de las ventas al exterior del país. Por otra parte, Estados Unidos lideró el crecimiento de los envíos chilenos en enero, alcanzando los US$ 1.515 millones (+61%; US$ 574 millones). El tercer lugar en nuestros embarques lo ocupó Japón con envíos por US$ 718 millones, seguido por la Unión Europea (US$ 603 millones) y Corea del Sur (US$ 476 millones).



En el mes de enero, diez de las regiones del país experimentaron alzas en sus envíos con respecto al primer mes del 2021, entre ellas destacaron Antofagasta (+US$ 874 millones), Tarapacá (+US$ 156 millones), O’Higgins (+US$ 124 millones), Biobío (+US$ 119 millones), Los Lagos (+US$ 100 millones) y Magallanes (+US$ 41 millones).



Finalmente, las importaciones sumaron US$ 8.496 millones, anotando un incremento del 47,5% respecto a enero de 2021, con alzas en prácticamente todas las categorías, destacando el petróleo, diésel, vestuario, automóviles, celulares, calzado, electrodomésticos y medicamentos.