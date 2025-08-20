¿Interés público? Diputados UDI enviaron más de 300 oficios a municipios y Ministerio de Cultura pidiendo información sobre Natalia Valdebenito

Un reporte del medio Contrapoder informó que los diputados de la UDI Gustavo Benavente, Natalia Romero, Felipe Donoso y Hotuiti Teao, enviaron oficios de fiscalización a todos los municipios del país y al Ministerio de la Cultura, solicitando información sobre la comediante Natalia Valdebenito.
De acuerdo a la publicación, los parlamentarios de derecha pidieron datos sobre servicios que haya prestado Natalia Valdebenito desde el año 2022 a la fecha, con detalles como el tipo de contratación pública, valor de los servicios, fechas, lugares donde se desempeñó, y los contratos previstos para el resto del año 2025.
«Sin embargo, lo que llama la atención del accionar de este grupo de diputados es la cantidad de oficios que emitieron solicitando información laboral y contractual sobre Valdebenito: 347 solicitudes en total, es decir, todos los municipios de Chile más el Ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio», agrega el reporte de Contrapoder.
Reacciones
