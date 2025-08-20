«Usan ejércitos de bots y cuentas falsas para manipular a los chilenos desde su celular»: Fiscalía investigará denuncia contra Partido Republicano de José Antonio Kast

Recordemos que esta misma acción fue anunciada en su momento por la candidata Evelyn Matthei, quien finalmente no la presentó debido a "presiones políticas". Investigación será llevada adelante por la Fiscalía Regional de Valparaíso e indagará la existencia de eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro ilícito penal que pueda configurarse.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El diputado Daniel Manouchehri (PS) destacó el inicio de una investigación de la Fiscalía tras su denuncia por los «ejércitos de bots y cuentas falsas» vinculados al Partido Republicano, liderado por el actual candidato presidencial José Antonio Kast (en la foto).

«La Fiscalía acogió nuestra denuncia contra la campaña de desinformación de la derecha. Se usan ejércitos de bots y cuentas falsas para manipular a los chilenos desde su celular. Esto es serio y se debe investigar. La gente tiene derecho a la verdad», escribió el parlamentario en su cuenta de la red social X.

Según consignó El Mostrador, la investigación será desarrollada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por la fiscal Claudia Perivancich, y se indagará la existencia de eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro ilícito penal que pueda configurarse.

En ese sentido, no se descartaría que se cite a declarar tanto a Kast como a Matthei, y también a los administradores de algunas cuentas que ya están identificadas.

Seguiremos informando.

El Ciudadano

