Investigan a teniente de Carabineros por lanzar gas pimienta a detenidos en comisaría de Osorno

La Fiscalía Administrativa de Carabineros inició una investigación contra un teniente de la institución, quien ha sido acusado de lanzar gas pimienta en uno de los calabozos para imputados que existe en la Primera Comisaría de Osorno.

Según consignó el portal SoyChile, el hecho habría ocurrido la madrugada del 14 de junio pasado y el oficial que estaba de servicio en la Prefectura utilizó el compuesto químico para lograr que un hombre dejara de ocasionar desorden al interior de la celda, donde estaba junto a otras personas.

El involucrado había sido detenido por Carabineros infringiendo el toque de queda y la normativa sanitaria vigente por la pandemia. Tras lo sucedido, no informó a su abogado defensor, por lo que no se generó un reclamo formal en la audiencia de formalización, pese a que el juez de garantía consultó si tenía algún reclamo contra el personal que lo detuvo, agrega el reporte.

“Pedí de manera insistente ir al baño, le dije al carabinero que estaba ahí, pero no me dejó salir. Entonces, le dije que tendría que orinar en el calabozo donde había otras cinco personas más. En eso llegó otro carabinero y me lanzó ese gas directo a los ojos, lo que me dejó sin ver un buen rato, mientras las otras personas comenzaron a toser. Eso fue lo que pasó. Y si bien estaba ebrio, no causé desorden mayor. Me llevaron al hospital y dije lo que me había pasado, pero no fue incluido en el reporte”, indicó el detenido, de iniciales R.L, al diario El Austral.

Al cierre de esta nota, se informó que la prefectura de Carabineros de Osorno dispuso el traslado del oficial a Río Negro, donde cumple funciones en la Segunda Comisaría de esa comuna, a la espera de los resultados de las indagaciones que desarrolla la Fiscalía Administrativa de Carabineros.