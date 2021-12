Investigan video que muestra zigzagueo de camión previo a accidente donde murió joven madre en Copiapó

Funcionarios de Carabineros se encuentran investigando todo el material audiovisual para determinar las causas del accidente en la Ruta 5 Norte, en Copiapó, donde falleció una joven de 20 años que tenía una guagua de ocho meses.

Entre las investigaciones, se encuentra el video presentado por un testigo, que afirmó haber llamado al 133 para dar cuenta del zigzagueo de un camión, previo al accidente.

El teniente Andrés Chandía, SIAT de Carabineros, señaló que ya se tomó declaraciones a todos los testigos presenciales del accidente.

«Ya hemos tomado declaración a unos testigos presenciales del accidente y quienes son fundamentales para la investigación y también estamos analizando los videos», expresó Chandía, citado por MegaNoticias.

«Hay que entender que la conducta del camión, efectivamente va zigzagueando en la ruta, pero eso es mucho antes del accidente, por lo tanto, no podemos cegarnos con esa actitud justo en el momento del impacto, por eso tenemos que periciar el lugar del accidente, ver los daños que tiene el vehículo, ver las huellas que quedaron en la calzada y en base a eso nosotros podemos establecer cómo ocurrió», agregó.

Detalló que, existen dos razones por la que se pudo originar el accidente, que dejó cuatro personas heridas.

«Acá hay dos formas de ocurrencia del accidente, que es de una manera lógica: una es que el vehículo haya ingresado a la pista del camión o que el camión desvió su desplazamiento e ingresó al lugar donde estaba el vehículo detenido esperando para virar y lo colisionó», explicó.

Aclaró también que «esa es la línea que estamos llevando, para poder descartar una situación y aseverar la otra y en eso estamos apoyándonos con los videos, y por los testigos que presenciaron el accidente porque estaban al lado, tenían una buena visual y estaban a menos de 100 metros del accidente», cita MegaNoticias.

Cabe recordar que, la Fiscalía comenzó con las diligencias correspondientes, para determinar las responsabilidades de ambos conductores en el accidente.

“Ambos fueron apercibidos y quedaron a la espera de citación a la Fiscalía toda vez que se encuentran en pleno desarrollo las pericias que van a permitir establecer quién era el responsable de estos hechos”, aseveró el fiscal de la causa, Pedro Pablo Orellana.

Testigo denunció zigzagueo

Un testigo, que responde a Daniel Guardia, afirma haber grabado a un camión cuando este zigzagueaba, por lo que decidieron grabarlo y llamar a Carabineros para alertar de la situación.

«Yo venía desde Caldera hacia Copiapó y con mi pareja nos percatamos que había un camión que estaba zigzagueando. Nos dio curiosidad, lo vigilamos un rato y decidimos no adelantarlo. Nos fuimos atrás y llamamos inmediatamente a Carabineros al 133 y me dicen que ellos no podían ver el caso, que llamara al teléfono de un retén que está a mitad de camino entre Copiapó y Caldera», recordó el testigo entrevistado por MegaNoticias.

Detalló que el primer llamado lo hizo a las 11:27 de la mañana y un minuto después se llevó a cabo la otra llamada, pero esta vez al retén.

En ambas llamadas, explicó Guardia, que los funcionarios señalaron que no podían ver al camión.

«Yo no quedé conforme con la respuesta, mi pareja siguió grabando y cuando pasamos por el retén al que había llamado me detuve y justo había un carabinero controlando la velocidad, le mostré el video, le pedí que detuviera el camión porque tenía conductas que no correspondían», afirmó.

Ante esta situación, el teniente de Carabineros manifestó que no manejaba esa información, por que lo no podía concluir si era real o no.

«Nosotros tenemos una unidad carretera en la Ruta 5 Norte. Ese día se encontraba justo un carabinero haciendo control vehicular afuera de la subcomisaría y este accidente ocurrió, la comisaría está en el kilómetro 846 y el accidente ocurrió en el 843, a 3 kilómetros de distancia entre el lugar del accidente y la subcomisaría», aseveró.

Afirmó que si contaban con un carabinero de control de pista, que fiscalizaba a todos los vehículos.

«La información que yo manejo es que las personas que avisaron fue cuando el accidente ya había ocurrido, esa es la información que yo manejo y tampoco la Fiscalía me ha dicho que veamos otras situaciones», añadió.