Jackson y decisión de no renovar Estado de Excepción: «Tener al Ejército desplegado en una región para tratar de mantener una aparente situación de paz es absolutamente insostenible»

El próximo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se refirió este martes la negativa del presidente eleco Gabriel Boric de no extender el estado de Excepción que rige en Wallmapu desde el pasado 12 de octubre, promovido por el gobierno saliente de Sebastián Piñera.

Esto, luego de que Piñera rechazara las declaraciones que hizo la futura ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quien señaló que el estado de emergencia “no ha logrado el objetivo de reducir la violencia”.

En este sentido, Jackson recalcó que “la solución de tener al Ejército desplegado en una región para tratar de mantener una aparente situación de paz es absolutamente insostenible”.

Durante una entrevista a ADN Radio, el también parlamentario señaló que el futuro gobierno está buscando acciones para abordar la situación que se vive en el Wallmapu.

“A lo que queremos apostar es precisamente a construir una solución que sea sostenible en el tiempo», transparentó.

El actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado y algunos integrantes de Chile Vamos, insisten en que la zona no debe salir de este estado y alegan que, gracias a la militarización, la zona ha podido mantenerse en paz.

Al respecto, Jackson manifestó que «no compartimos» que exista una tranquilidad en el lugar.

“Cuando se habla de que ahora hay mayor tranquilidad por el estado de excepción, nosotros no lo compartimos, porque quizás hay menos camiones incendiados pero se ha registrado una mayor cantidad de pérdida de vidas”, señaló Jackson,

Aseveró que, desde que se impuso el Estado de Excepción, se han registrado cuatro muertes, muertes que «se producen con el estado de excepción, cuando previamente esto no ocurría”.

Cambios en La Araucanía

Por otra parte, el futuro secretario General de la Presidencia cuestionó la postura de la derecha debido a que, como diputados, siempre manifestaron estar en contra de la militarización en la Macrozona.

“En todas las votaciones de la Cámara, desde el primer momento, hemos votado en contra. Entiendo que la futura oposición busque generar un clima distinto, pero ha sido nuestra postura todo el tiempo”, recalcó Jackson, en la entrevista con ADN.

En este sentido, recalcó que Gabriel Boric busca generar un cambio en La Araucanía, pero a través del diálogo y el entendimiento.

“Si queremos cambios en La Araucanía, hay que hacer cosas distintas. Si seguimos insistiendo en lo mismo, es difícil esperar resultados distintos», dijo.

«Nosotros vamos a tener la oportunidad de poder construir, después de 200 años, una forma de entendimiento que nos permita vivir en paz en La Araucanía y el Biobío», planteó Jackson.

Esta postura es compartida por el propio Gabriel Boric quien recalcó que «el camino no es la violencia».

“La Araucanía es un tema caliente que es una herida abierta y un dolor quemante. Insisto la violencia no es el camino y seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora no ha colaborado en avanzar hacia una solución. Hay que ser menos grandilocuentes y hacer más“, afirmó el presidente electo en entrevista con Tolerancia Cero.

«Nosotros hemos votado en contra, y si bien uno no tiene que descartar las herramientas que te da el estado derecho, pero un estado de excepción no es la solución. Si bien uno puede hacer el conteo que ha habido un par de menos de atentados, cuando sigues teniendo enfrentamientos y se siguen alejando las diferentes posiciones esto no está sirviendo para alcanzar el objetivo de la paz, el reconocimiento del pueblo nación mapuche de existir en todas sus dimensiones“, puntualizó.