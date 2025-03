Jadue denuncia «lawfare» contra Karol Cariola: «Una operación política con la cooperación de las instituciones»

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió este sábado a la filtración de los polémicos chats entre Karol Cariola e Irací Hassler, en los cuales ambas autoridades criticaban duramente al presidente Gabriel Boric y su Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, Jadue apuntó directamente contra la fiscalía y acusó que la filtración forma parte de una operación política coordinada entre varias instituciones del Estado.

«¿Qué pretenden la fiscalía y los medios al filtrar conversaciones privadas y someterlas al escarnio público? Las filtraciones de conversaciones privadas entre Karol e Irací muestran lo bajo que se puede llegar para llevar a cabo una operación política, con la cooperación y agencia de las instituciones», escribió el exedil.

Qué pretende @FiscaliadeChile y los medios al filtrar conversaciones privadas y someterlas al escarnio público? Las filtraciones de conversaciones privadas entre Karol e Irací muestran lo bajo que se puede llegar para llevar a cabo una operación política, con la cooperación y… — Daniel Jadue Jadue (@DanielJadueJ) March 15, 2025

«Toda mi solidaridad con las compañeras ante este burdo lawfare en su contra», agregó.

Los dichos de Jadue van en la línea de lo manifestado por otras figuras del Partido Comunista, como la diputada Carmen Hertz, quien también denunció una operación política contra Karol Cariola:

«La operación política desencadenada contra la Diputada Karol Cariola es nauseabunda, la fiscalía se deslegitima cada día más, socavando los cimientos de la democracia, filtrando con absoluta desfachatez a su medio “regalón”, La Tercera, conversaciones privadas que no tienen nada que ver con las investigaciones que se supone está realizando, UN ASCO», manifestó la parlamentaria.

La operación política desencadenada contra la Diputada @KarolCariola es nauseabunda, @FiscaliadeChile se deslegitima cada día más, socavando los cimientos de la democracia, filtrando con absoluta desfachatez a su medio “regalón” @latercera conversaciones privadas que no tienen… — Carmen Hertz Diputada (@carmen_hertz) March 15, 2025

Diputado Cuello presenta denuncia por violación de secreto

Durante la mañana de este sábado, el diputado Luis Cuello presentó una denuncia por violación de secreto y disparó contra el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, a quien llamó a hacerse responsable de las filtraciones que están ocurriendo en su institución.

«Aquí hay una articulación y quien debe responder por esto sin duda alguna es la Fiscalía. En diciembre del año pasado el Fiscal Nacional emitió un instructivo para prevenir precisamente la filtración, y en particular aquellos aspectos que no tienen ninguna relación con las investigaciones, y en este caso, claramente acá se produce eso, entonces la Fiscalía no ha tomado medidas, y al contrario, creo que acá quien tiene que responder en primer lugar es el fiscal Patricio Cooper, pero también el Fiscal Nacional», declaró Cuello en radio ADN.



«En mi juicio, esto responde a una operación política que persigue y tiene como objetivo el desprestigio de la diputada Cariola, de la exalcaldesa Hassler, que pretende impactar también en la disputa electoral», agregó el parlamentario.