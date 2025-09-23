Jeannette Jara suma a exfutbolista Rodrigo Goldberg como encargado deportivo de su equipo

El exfutbolista señaló que "tengo una vasta experiencia no solamente en el fútbol, sino que también en la cobertura del deporte desde hace ya muchos años. Creo que es algo transversal, que merece ser atendido como tal, y se puede hacer mucho". En tanto, Jeannette Jara comentó que con su equipo están trabajando 4 líneas programáticas en esta materia, entre ellas, la regulación de las apuestas a fin de que no haya espacio para manipulación de resultados, y la modernización de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

En el marco de la construcción de su programa de gobierno, la candidata presidencial Jeannette Jara anunció este martes sus líneas programáticas en materia deportiva para Chile, además de la incorporación del exfutbolista y comentarista, Rodrigo «Polaco» Goldberg, como encargado deportivo de su comando.

La candidata del oficialismo explicó que desde su equipo se están trabajando 4 líneas programáticas: «Por un lado, todo el apoyo al deporte barrial, con un foco especial en los clubes de la ruralidad de nuestro país. En segundo lugar, el apoyo a las deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, facilitando la conclusión de sus carreras profesionales a fin de que no sea incompatible generar deportistas de alto rendimiento con la formación académica para la futura reinserción laboral».

Como tercer punto, Jeannette Jara dijo que se busca poner énfasis especial al desarrollo deportivo desde los mismos puestos laborales en las empresas: «En eso, con los empleadores queremos fortalecer una alianza y las federaciones deportivas a fin de poder tener cierto un espacio en el cual podamos fomentar el deporte a todo nivel, como una cultura nacional», manifestó.

En cuarto lugar, la candidata de la centroizquierda sostuvo que «se busca una modernización de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que ha tenido en nuestro país consecuencias importantes que hoy día estamos viendo como la externalización de los clubes juveniles, la falta de apoyo del fútbol femenino y también la necesidad de separar la federación de la asociación».

En esa línea, la exministra agregó que «estamos, además, por regular las apuestas en materia deportiva a fin de que no haya espacio para manipulación de resultados. Estamos en plena construcción del proceso de programa deportivo».

Por su parte, tras la reunión, Rodrigo Goldberg señaló que «tengo una vasta experiencia no solamente en el fútbol, sino que también en la cobertura del deporte desde hace ya muchos años. Creo que es algo transversal, que merece ser atendido como tal, y se puede hacer mucho».

«Me encanta poder ayudar, sobre todo desde la vereda de la experiencia del deporte, y creo que hay mucho por hacer, no solamente en el deporte competitivo de alta competencia, sino que también en lo que significa los barrios, los colegios, las empresas, en fin, y creo que es una linda oportunidad y estoy muy contento de estar acá», añadió el exdelantero de Wanderers, U. de Chile y la Selección Chilena.

Finalmente, Jeannette Jara agradeció la disposición de el «Polaco», quien «viene a aportar en una construcción colectiva de los temas tanto deportivos, con una mirada estratégica del desarrollo nacional y cómo superamos algunos temas en torno al sedentarismo y a la falta de actividad física».

