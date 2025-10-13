Jeannette Jara y su “Tía Jeannette”: La campaña digital chilena que ganó los ‘Oscar’ de la política

La campaña “Tía Jeannette” acaba de obtener un Napolitan Victory Award 2025, reconocimiento considerado como los “Oscar” del marketing político mundial. “Es impresionante cómo la gente se identifica con ella. La comunicación también puede construirse desde la cercanía, el cariño y la alegría”, señalaron desde el equipo creativo que desarrolló la idea.

Jeannette Jara y su “Tía Jeannette”: La campaña digital chilena que ganó los ‘Oscar’ de la política
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Lo que comenzó como una cuenta alternativa en redes sociales, creada para acompañar la candidatura de Jeannette Jara en las primarias, terminó transformándose en uno de los fenómenos digitales más llamativos del último tiempo. La campaña “Tía Jeannette” acaba de obtener un Napolitan Victory Award 2025, reconocimiento considerado como los “Oscar” del marketing político mundial.

El proyecto nació de un equipo pequeño de seis personas, sin presupuesto, que apostó por una fórmula simple: cercanía, humor y contenido cotidiano. En pocos meses, lograron lo que pocas campañas políticas consiguen: construir comunidad y empatía genuina. Hoy la cuenta de Instagram supera los 70 mil seguidores, todo con un costo de producción cero.

“Comenzó como una cuenta de apoyo para Jeannette, con un lenguaje más cercano y espontáneo. Nunca imaginamos llegar tan lejos”, contaron sus creadores, quienes recibirán la medalla durante la ceremonia oficial en Washington D.C. el próximo 8 de noviembre.

La “Tía Jeannette” fue pensada como una versión más lúdica y humana de la candidata: un personaje que combina humor con mensajes positivos, y que ayudó a mostrar otro lado de Jara, más cotidiano y cercano a la gente común.

Con el tiempo, incluso la propia Jeannette Jara adoptó a su alter ego digital: hoy lleva consigo un peluche de la “Tía” y reconoce el valor del proyecto como una forma distinta de hacer política.

“Es impresionante cómo la gente se identifica con ella. La comunicación también puede construirse desde la cercanía, el cariño y la alegría”, señalan desde el equipo creativo.

Este premio llega en un momento clave para la candidatura de Jeannette Jara, que avanza con paso firme en las encuestas y consolida su conexión con la ciudadanía. El fenómeno digital de la “Tía Jeannette” no solo refleja creatividad e innovación, sino también una estrategia coherente con el espíritu de su campaña: hablarle a la gente de manera directa, transparente y con un toque de humanidad que hoy escasea en la política.

El reconocimiento internacional consolida a “Tía Jeannette” como una de las campañas digitales más exitosas e innovadoras del continente. Una iniciativa nacida desde Chile que demuestra que, cuando la política se conecta con la gente real, puede conquistar mucho más que likes: también corazones.

Sigue leyendo:

«¡Así se representa a Chile en el mundo!»: Jeannette Jara destacó «creatividad chilena» tras presentación de 31 Minutos en show Tiny Desk de EEUU

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Arranca el desafío “Agarra la Pala” con premios y reconocimientos simbólicos para voluntarios de Jeannette Jara

Hace 1 mes
El Ciudadano

"La Cueca de Jeannette Jara": Música y tradición para abrir su camino a La Moneda

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Buscan ser la campaña de los pequeños aportantes: más de 700 personas ya aportaron a la campaña de Jeannette Jara

Hace 5 días
El Ciudadano

Jeannette Jara emplaza a la ultraderecha por apoyo a Trump, "un Presidente que nos tiene ad portas de una guerra comercial"

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Hace muchísimos años que no se veía esta convocatoria”: Senadora Sepúlveda destaca masiva recepción en gira de Jeannette Jara

Hace 1 mes
El Ciudadano

CUT formalizó respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara

Hace 2 meses
El Ciudadano

Con respaldo de Puente Alto: Jara incorpora a Matías Toledo a su comando

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Nuestra meta y desafío más grande es ganar en primera vuelta”: Comando de Jeannette Jara anuncia nuevos focos en salud y vivienda

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Alcalde Tomás Vodanovic lideró puerta a puerta por Jeannette Jara en Maipú

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano