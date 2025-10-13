Jeannette Jara y su “Tía Jeannette”: La campaña digital chilena que ganó los ‘Oscar’ de la política

Lo que comenzó como una cuenta alternativa en redes sociales, creada para acompañar la candidatura de Jeannette Jara en las primarias, terminó transformándose en uno de los fenómenos digitales más llamativos del último tiempo. La campaña “Tía Jeannette” acaba de obtener un Napolitan Victory Award 2025, reconocimiento considerado como los “Oscar” del marketing político mundial.

El proyecto nació de un equipo pequeño de seis personas, sin presupuesto, que apostó por una fórmula simple: cercanía, humor y contenido cotidiano. En pocos meses, lograron lo que pocas campañas políticas consiguen: construir comunidad y empatía genuina. Hoy la cuenta de Instagram supera los 70 mil seguidores, todo con un costo de producción cero.

“Comenzó como una cuenta de apoyo para Jeannette, con un lenguaje más cercano y espontáneo. Nunca imaginamos llegar tan lejos”, contaron sus creadores, quienes recibirán la medalla durante la ceremonia oficial en Washington D.C. el próximo 8 de noviembre.

La “Tía Jeannette” fue pensada como una versión más lúdica y humana de la candidata: un personaje que combina humor con mensajes positivos, y que ayudó a mostrar otro lado de Jara, más cotidiano y cercano a la gente común.

Con el tiempo, incluso la propia Jeannette Jara adoptó a su alter ego digital: hoy lleva consigo un peluche de la “Tía” y reconoce el valor del proyecto como una forma distinta de hacer política.

“Es impresionante cómo la gente se identifica con ella. La comunicación también puede construirse desde la cercanía, el cariño y la alegría”, señalan desde el equipo creativo.

Este premio llega en un momento clave para la candidatura de Jeannette Jara, que avanza con paso firme en las encuestas y consolida su conexión con la ciudadanía. El fenómeno digital de la “Tía Jeannette” no solo refleja creatividad e innovación, sino también una estrategia coherente con el espíritu de su campaña: hablarle a la gente de manera directa, transparente y con un toque de humanidad que hoy escasea en la política.

El reconocimiento internacional consolida a “Tía Jeannette” como una de las campañas digitales más exitosas e innovadoras del continente. Una iniciativa nacida desde Chile que demuestra que, cuando la política se conecta con la gente real, puede conquistar mucho más que likes: también corazones.

