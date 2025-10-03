Jeannette y Cuba

¿Jeannette Jara declara que Cuba no es un país democrático? Si de verdad doña Jeannette formuló esa declaración, si ella no la desmiente o si su desmentido no es muy convincente, yo no voy a votar por ella. Simplemente no iré a votar y les ahorraré a mis hijos el trabajo de llevarme en silla de ruedas.

Ya una vez, hace años, tuve que explicarle detalladamente a Beatriz Sánchez cuando fue candidata presidencial y también se dio el lujo de atacar a Cuba, lo que es y lo que representa la revolución cubana para los pueblos del mundo. Le señalé que los derechos humanos no sólo se respetan, sino que se aplican amplia y rigurosamente. Le expliqué que las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular se realizan a nivel municipal sin ninguna cortapisa, etc, etc.

Pero ahora no me voy a tomar ese trabajo porque la señora Jeannette Jara es militante de un partido suficientemente informado y como tal ella también debería estarlo.

Por lo tanto, voy a decir, emulando a Martí que expresó “Viví en el monstruo y le conozco las entrañas”, que viví en Cuba y conozco sus dulces y generosas entrañas.

Pues sí, pasé seis años exiliada en Cuba con mis hijos pequeños. Al principio estuve sola con ellos, pues mi compañero, Héctor Behm, se demoró más de nueve meses en llegar porque la dictadura no le daba el salvoconducto.

Salí de Chile con lo puesto, ni siquiera pruebas de mi calidad profesional llevaba, ni un papel, ni un pasaporte ni nada de nada. Pero como los exiliados proveníamos de la Unidad Popular, las autoridades y el pueblo cubano nos trataron como a personas de honor y confiaron en nuestra palabra.

Me dieron un excelente trabajo de abogada en un ministerio; a mis hijos los pusieron en los niveles escolares que les señalé.

Nos dieron a todos vivienda amoblada con todo lo indispensable, departamentos que habrían correspondido a trabajadores cubanos que los cedieron para el exilio.

Es decir, a pesar de sus carencias y limitaciones nos dieron todo lo poquito y nada que tenían, pues Cuba es el país más solidario y generoso del mundo y su pueblo nos acogió con cariño y respeto, nos consoló, curó nuestras heridas y nos devolvió la confianza en la humanidad.

Vuelvo por lo tanto a declarar que no votaré por Jeannette Jara porque sus ataques a Cuba han constituido una enorme desilusión, y estoy segura de no ser la única que piensa de esa manera. ¿Y para qué le va a servir eso? ¿Para ganar votos de la derecha o del centro? No, le va a “servir” para perder muchísimos votos de la auténtica izquierda, que sin duda la podía llevar al triunfo.

¿Va a ganar Kast? Lo siento, pero es mejor tener de presidente a un enemigo abierto contra quien se puede luchar de frente, que de presidenta a una adversaria encubierta que pretende congraciarse con la derecha y que por lo tanto no puede representar los intereses del pueblo más pobre.

Por Margarita Labarca Goddard

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

