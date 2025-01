Johannes Kaiser llama a Chile Vamos a rechazar la reforma de pensiones: «Es darle un tremendo triunfo al Gobierno»

El diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) arremetió este jueves contra el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición para avanzar en la reforma de pensiones, y llamó a Chile Vamos a no concederle un «triunfo» al Gobierno a costa de las jubilaciones de los chilenos.

Durante el último episodio de Sin Filtros, Kaiser se enfrentó con el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y acusó a la derecha de estar endeudando al Estado en complicidad con el Gobierno:

«El Estado no van a ser ustedes, no va a ser Evelyn Matthei. En 20 años más va a ser el pobre gil que hayan elegido para presidir el desastre que dejaron», arremetió Kaiser.

«Esto es patear la pelota para adelante, es darle un tremendo triunfo al gobierno, que va a poder aumentar ahora las jubilaciones a costa de las jubilaciones de mañana, que son las jubilaciones que no se van a pagar», agregó.

Ramírez, por su parte, respondió a las críticas de sus pares de derecha argumentando que «una reforma de esta magnitud va a tener siempre consecuencias políticas. Va a permitir que algunas figuras se eleven, que algunas personas aprovechen para criticar, de derecha y de izquierda».

«Creo que cuando estamos hablando de un tema tan importante como la reforma a las pensiones aquí lo único que debiese ser verdaderamente relevante es si estamos frente a una buena reforma o no. Y yo creo que estamos frente a una buena reforma», agregó.

La ambigua postura de Matthei

El acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición por la reforma de pensiones no dejó contentos a todos en el mundo político. Mientras la mayoría de los diputados de Chile Vamos respaldó la decisión tomada por sus pares del Senado, Republicanos acusó que el proyecto es «una bomba atómica» al empleo de los chilenos y anunciaron su rechazo a la iniciativa.

Si bien se esperaba que la candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, apoyara públicamente el acuerdo alcanzado por sus parlamentarios, la exalcaldesa de Providencia terminó confundiendo aún más a su sector al dar ambiguas opiniones generales sobre el proyecto.

«La estoy estudiando todavía (…) La lectura toma tiempo y yo quiero dar una opinión súper responsable. Lo único que señalo es que gran parte de la información que anda dando vuelta es incorrecta», respondió Matthei al ser consultad por la prensa durante la mañana del jueves.

«Yo no he dicho en ningún minuto que esté preocupada, ni que esté a favor, ni que esté en contra, ni nada. No hagan interpretaciones. Yo lo único que estoy señalando es que es muy complicada, son muchas las interpretaciones», agregó.

Más tarde, ante la presión de su propio sector, Matthei publicó en redes sociales un video valorando el trabajo de los senadores que lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, evitó pronunciarse a favor o en contra del proyecto.

«Alcanzar acuerdos es difícil y no puedo sino valorar el esfuerzo de quienes están dialogando (…) Nos queda eso sí, esperar el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo para estar seguros de la sostenibilidad fiscal de estas reformas. De esta manera vamos a estar seguros que no solamente vamos a tener mejores pensiones ahora, sino también en el futuro», agregó.