Jorge Said Yarur:“No es correcto que Latam pagara 40 millones de dólares antes de la quiebra a los hijos de Piñera»

Jorge Said Yarur, accionista minoritario de Latam, reveló que antes de la quiebra, la compañía aérea le pagó 40 millones de dólares a los hijos del Presidente Sebastián Piñera.

“No es correcto que Latam pagara 40 millones de dólares antes de la quiebra a los hijos de Piñera”, condenó durante su participación en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red.

“Si yo hubiese sido Presidente de la República y si mis hijos hacen algo así, me enojaría muy fuertemente con ellos. Porque eso no corresponde, es una falta de ética, eso no se debe hacer”, subrayó.

Irregularidades en plan de reestructuración

Cabe recordar que Jorge Said Yarur apuntó contra la gerencia general de Latam en medio del plan de reestructuración financiera que pretende desarrollar.

De hecho, pidió investigar a la aerolínea por eventuales irregularidades en dicho plan, ya que supuestamente beneficiaría a sus accionistas mayoritarios, en desmedro de los minoritarios e inversionistas.

“Pido que se investigue el caso Latam. Fiscalía Nacional Económica, Mercado Financiero, Servicios de impuestos internos, y que se constituya una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que cite a declarar. Creo que eso es lo mínimo que se debe hacer”, dijo Said Yarur en Mentiras Verdaderas.

Deuda con BancoEstado

También acusó que la aerolínea tienen pendiente el pago de préstamo del BancoEstado, lo cual ya había sido deslizado por el diputado Mario Desbordes en julio pasado.

“Si el BancoEstado no logra cobrar los 500 millones de dólares que debe Latam, sería una perdida enorme. Las AFP tenían invertida acciones, no en bonos”, afirmó.

Según Said Yarur, los abogados del BancoEstado» están alegando los no garantizados, solo podrían recuperar el 19% de los 500 millones de dólares por falta de respaldo y la quita de lo que Latam generó por el plan de reestructuración que propuso”

El empresario también condenó poca fiscalización por parte de los representantes de las AFP en la aerolínea.

“Cuando va un representante de las AFP a las juntas de accionistas tiene que revisar el balance y decir cuales son los resultados de la compañía, y alegarlos ahí mismo porque tiene que defender el patrimonio de los trabajadores de Chile. Las AFP no deberían invertir en compañías que tengan casos de este tipo”,dijo, citado por The Clinic.

Recordó que en el año 2008 decidió invertir en Lan, cuando las acciones tenían un valor de 4 mil a 4 mil 500 pesos.

Luego de que en el 2011 Latam se acogiera al capítulo 11 y comenzará a desarrollarse su reordenamiento, “perdí en el 2016 14 mil millones de pesos”, dijo, citado pro Publimetro.

Veto y amenazas

En sus declraciones en Mentiras Verdaderas Said Yarur señaló que se encuentra vetado en varios medios de comunicación y que ha recibido amenazas por sus críticas contra Lata.

“A mí ciertos medios me han sacado, yo estoy vetado en muchos medios y sabes perfectamente que las empresas son las que financian los medios con publicidad, los periodistas tienen familia y si toman la decisión les puede costar el trabajo”.

“Me han amenazado por las críticas que he hecho contra Latam”, subrayó.

