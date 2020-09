Justicia condena a municipio de Maipú por alterar Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos

En el 2018, la Municipalidad de Maipú modificó el Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, inaugurado en 2012, alteración que llevó al autor de la obra, el arquitecto Rubén Peralta, a demandar a la alcaldía por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

Así, este lunes 14 de septiembre, la magistrada del Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, Jacqueline Benquis Monares, acogió la acción legal y ordenó a la Municipalidad de Maipú pagar al demandante 10 millones de pesos por conceptos de daño moral. Además, tendrán que borrar su nombre de la escultura, ubicada en la Plaza Mayor de Maipú.

Según el fallo, el municipio «efectuó alteraciones sustanciales al proyecto original y que alteran esta característica de una obra artística, sin justificación ni explicación», refiriéndose, en específico, a que se agregaron figuras humanas y se modificó la parte en que estaban los nombres de las víctimas.

«El aseo y ornato de un lugar son responsabilidad del municipio, mas no una modificación a una obra cuya autoría pertenece a una persona determinada y cuyos derechos no han sido cedidos o renunciados a la Municipalidad, por lo que se concluye que no se no dio total cumplimiento a sus obligaciones emanadas del contrato y que dicen relación con el reconocimiento de la autoría, derechos de autor y normas legales sobre protección al derecho de autor, que tiene el demandante sobre la obra ‘Memorial Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Maipú’, ubicado en la Plaza central de la comuna de Maipú», añade el dictamen judicial.

