Politización de las FFAA: Juzgado cita a ex comandantes en jefe del Ejército y la Armada por no denunciar utilización de logos institucionales en campaña del «Rechazo»

Esta semana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago citó, bajo apercibimiento de ser llevados por la fuerza pública en caso de desobediencia, al ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, al ex Comandante en Jefe de la Armada, Julio Leiva, y al ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, para comparecer en un audiencia por el delito de «omisión de denuncia».

La información fue entregada por el abogado querellante, Luis Mariano Rendón, quien detalló que la citación es para cumplir con los fines del artículo 258 del Código Procesal Penal, esto es, forzamiento de la acusación, diligencia que fue solicitada por el abogado.

Rendón explicó que los hechos se remontan al plebiscito del Apruebo y Rechazo de 2020, cuando apareció en la franja electoral de la opción Rechazo una publicidad de la organización denominada “Multigremial de FFAA, Carabineros y PDI”, en la que se usaron los símbolos de dichas instituciones.

Para el abogado, esta situación constituye un delito el cual los jefes de las entidades involucradas están en la obligación de denunciar, cuestión que solo hizo el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino. Sin embargo, pese a lo anterior, el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper, con el respaldo del fiscal regional Xavier Armendáriz, pidió al tribunal sobreseer la causa.

Pero, añade el abogado, «el tribunal rechazó sobreseer a los imputados por estimar que existían antecedentes de que el delito efectivamente se habría cometido». En ese marco, Rendón pidió forzar la acusación, lo que consiste en llevar a juicio a los imputados pese a la negativa de la Fiscalía. Para esos efectos se citó a los imputados a una audiencia, que quedó fijada para el 24 de junio.

«Debe ponerse término definitivamente a la politización de las FFAA y la policía, lo que se ha naturalizado desde el mismo Golpe de 1973. Las instituciones de defensa y las policías nos pertenecen a todos los chilenos y chilenas y esta es una buena oportunidad para dejarlo claro y para dar la señal de que los jefes que toleren cualquier forma de politización o instrumentalización, como ocurre en este caso, deberán ser sancionados», afirmó el abogado querellante.

