Juzgado de Garantía acogió querella contra ministra Gloria Hutt por falta de locomoción colectiva durante las elecciones

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite y remitió a la Fiscalía, la querella contra la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, por la falta de transporte público registrada durante el pasado domingo 19 de diciembre, día de la segunda vuelta presidencial

La querella fue interpuesta por el abogado Luis Mariano Rondón y la secretaria de Estado fue imputada por los delitos de denegación o retardo del servicio, contemplado en el artículo 256 del Código Penal.

En su cuenta en Twitter, el abogado escribió: “voluntad cívica y solidaridad ciudadana evitó daños irremediables al proceso, de consecuencias imprevisibles”.

Buen día. 7° Jdo acoge a trámite y remite a @FiscaliadeChile querella que interpuse contra @GloriaHutt y demás responsables de colapso de transporte el día de la elección. Voluntad cívica y solidaridad ciudadana evitó daño irremediable al proceso, de consecuencias imprevisibles. pic.twitter.com/8JaHvBqp8Q — 🌳Luis Mariano Rendón #BoricPresidente (@lmrendon) December 22, 2021

«Espero que la humillación sufrida por cientos de miles, que tuvieron que agolparse en los paraderos con todo el calor, no le salga gratis a los del @GobiernodeChile. En otras partes, autoridades responsables renunciarían. Pero eso es pedir demasiada decencia al Gobierno de Sebastián Piñera”, agregó el jurista en la misma red social.

Rendón argumentó que “la situación que hemos visto en las calles de Santiago y al parecer en otras regiones, resulta completamente inaceptable. El Gobierno debió prever un completo plan de transporte que permitiera que la ciudadanía contara con este servicio esencial para acudir a los locales de votación”

“Lo ocurrido en materia de transporte fue de una tremenda gravedad y, sin duda, causó un daño a la participación electoral. Pese a que esta tuvo un aumento en relación a la primera vuelta, debió ser mucho mayor si la ciudadanía hubiese contado con una provisión de transporte adecuada”, afirmó Rendón, citado por CNN.

“La responsabilidad del Gobierno es innegable y no puede descartarse incluso una operación, atendido que la mayor participación en las zonas urbanas favorecía previsiblemente al candidato opositor”, acusó.

El querellante sostuvo que la investigación de la Fiscalía deberá profundizar “justamente ese punto”.

Rendón manifestó que “lo concreto es que las autoridades gubernamentales no solamente no cumplieron con su deber de provisión y de fiscalización oportuna en una fecha tan relevante, sino que incluso, como fue el caso del subsecretario Galli, trataron de descalificar las denuncias acerca de lo que ocurría, calificándolas de ‘fake news’ y acusaron de ‘acarreo’ a quienes trataban de cooperar”.

Afirmó que “gracias a la responsabilidad y solidaridad ciudadana el daño no fue mayúsculo, pero se pudo haber enturbiado y deslegitimado irremediablemente el proceso electoral, con consecuencias imprevisibles”.

A través de sus redes sociales, el abogado emplazó a la ministra a renunciar y aseveró que, la situación del transporte pudo «tener consecuencias imprevisibles y usted es responsable».

«Renuncie señora @GloriaHutt. Aunque sea al final, dele un poco de decencia a la gestión de este Gobierno. Lo que ocurrió fue gravísimo, pudo tener consecuencias imprevisibles y usted es responsable, al menos políticamente», escribió en Twitter.

Al respecto, recordó que el excandidato de ultraderecha, José Antonio Kast, alegó que, si los resultados fuesen estrechos, llevaría la decisión al Tribunal y desconocería los resultados de la elección del pasado domingo.

Si el resultado hubiese sido estrecho y no tan holgado y si la ciudadanía hubiese sido menos aguantadora y consciente, podríamos tener hoy un resultado electoral no reconocido. Se imagina señora @GloriaHutt la situación? — 🌳Luis Mariano Rendón #BoricPresidente (@lmrendon) December 22, 2021

Falta de coordinación

En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, la ministra Gloria Hutt, alegó falta de coordinación con Carabineros de Chile, durante la jornada electoral.

“Créame que yo soy la primera en estar disponible para cualquier crítica que tengamos que hacer. Me parece que, si falla el sistema de transporte, tenemos que saber exactamente por qué falló y encontrar las cosas que no se hicieron o que se pudieron hacerse mejor», expresó Hutt, citada por The Clinic.

«Faltó una coordinación más directa con Carabineros, de manera que si se cierra una calle nosotros tengamos la información más rápido”, agregó la ministra.

De igual forma, argumentó que la situación del transporte no se hubiese generado si se implementara «la ley que obliga y que dispone que uno tenga el local de votación cerca de la casa».

“Eso resolvería muy sustantivamente la carga de personas en el sistema de transporte público. Está publicada la ley y aquí lo que falta es implementarla. Eso habría evitado gran parte de los problemas que vimos”, cerró.