Juzgado rechaza solicitud de prisión preventiva contra tío abuelo de Tomás Bravo

La jueza del Juzgado de Garantía de Arauco, Perla Roa, rechazó este martes 2 de marzo la solicitud de prisión preventiva para Jorge Eduardo Escobar (tío Abuelo del niño Tomás Bravo) y afirmó que “no es posible acreditar la acción homicida en la forma que formalizó el Ministerio Público”, consigna La Tercera.

“No existe y no se han acreditado por parte de los solicitantes de la prisión preventiva los presupuestos materiales del delito”, señaló la autoridad.

“Si bien el imputado es la última persona con la que estuvo el menor en vida, tampoco existen elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado o al interior del registro de su vehículo o de su domicilio que lo puedan vincular con la comisión del delito de homicidio”, afirmó Roa.

Por su parte, el fiscal José Ortiz, quien horas antes acusó a Escobar de homicidio calificado y solicitó una medida de prisión preventiva en su contra, anunció que se apelará a la resolución que a su juicio “causa agravio al Ministerio Público”.

El imputado quedó detenido hasta el jueves, en tránsito, hasta que la Corte de Apelaciones de Concepción resuelva el recurso. El plazo fijado para la investigación es de seis meses.

De acuerdo con lo expuesto por Ortiz, la autopsia del pequeño también reveló su causa de muerte, que este lunes había sido catalogada como indeterminada, y que posteriormente se cambió a asfixia producida por un objeto contundente elástico.

El relato construido por el fiscal afirma que “el imputado traicionando esta confianza, depositada por la madre del niño, lo trasladó a un sitio aproximadamente a dos kilómetros de la casa familiar y aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este, valiéndose de la superioridad de su fuerza y en razón de esto, obrando sobre seguro y con la intención de matar, ejerce sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente, elástico, no determinado en su boca, generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte”.

“Vamos a solicitar medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva para el imputado, ya que estimamos que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y por una posible fuga del imputado”, declaró Ortiz a la prensa en la jornada de este martes.

Por su parte, los abogados del imputado expresaron que el deceso del niño fue “terrible, pero un accidente” y que “el fiscal ha planteado una causa de muerte inexistente”.

La declaración de la madre de Tomasito

En medio de la audiencia de formalización de Escobar, la madre del niño, Estefanía Gutiérrez, indicó a fiscalía que su hijo le pidió ir con su tío abuelo a buscar unos animales por el sector. “Tomasito llegó donde mí diciéndome que iba a ir a buscar las vacas con su tata. Salió corriendo a encontrarse con su tata y vi cómo se iban los dos por la carretera, tomados de la mano”, narró.

Madre de Tomasito. Foto: Meganoticias.

También contó: “estando en mi casa hablé con mi tata y me dijo: ‘hija, mi guachito se me arrancó cuando se me escapó una vaca’. Me dio un beso en la frente, un abrazo y se puso a llorar”.

“Quiero hacer presente que mi tata no pudo seguir con la búsqueda porque había mucha gente que lo quería linchar. Es una buena persona que nunca le ha faltado el respeto a nadie. No puedo decir que él no le haya hecho algo”, cerró en su declaración.

Fuentes: La Tercera/El Desconcierto/AS/Meganoticias.