Kast aumenta tope de sueldos para sus asesores a $9,9 millones: Boric lo había fijado en $6 millones

A través de un oficio emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gobierno de Kast elevó el tope de sueldos para los asesores tanto del Presidente de la República como de los ministros, el cual quedó en 9,9 millones de pesos.

La cifra contrasta con la establecida por la administración de Gabriel Boric, que fijó el «sueldo máximo» de sus asesores en 6 millones de pesos (ver noticia). Asimismo, contradice el discurso de «emergencia» y «ajuste fiscal» enarbolado por Kast y su sector durante toda la campaña y en el inicio de su gobierno.

En detalle, en el Oficio Circular N°15, la Dipres estableció en $9.963.058 mensuales el límite salarial que podrán percibir los asesores del Jefe de Estado, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos.

¿Cuáles son estos requisitos? En primer lugar, contar con un título profesional de al menos 8 semestres de duración; tener luego un mínimo de 10 años de experiencia; y por último, tener un posgrado, ya sea un magíster o doctorado.

De acuerdo a la normativa, en caso que un asesor cumpla parcialmente estas exigencias, percibirá un sueldo «más bajo», que fue fijado por la administración de Kast en $7.749.045 al mes.

En tanto, el oficio establece que para aquellos profesionales-asesores que trabajen con los ministros del denominado «comité político» (Interior, Segpres, Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa), el sueldo fluctuará entre los $8.199.480 y $6.377.373.

Finalmente, para el resto de ministerios, el tramo quedó fijado entre los $7.415.182 y $5.767.364 mensuales.

La noticia trajo inmediatas reacciones. Desde el Congreso, la diputada Gael Yeomans comentó: «Parece que la austeridad no llega a los asesores del Presidente que ahora van a ganar casi $10 millones mensuales», mientras que el académico e historiador Sergio Grez se preguntó: «¿No era que se terminarían los sueldos desorbitantes en la administración pública?»

«Cambian los gobiernos, pero la casta no pierde sus privilegios», agregó Grez.

Parece que la austeridad no llega a los asesores del Presidente que ahora van a ganar casi $10 millones mensuales. https://t.co/FODYMx01Pc — Gael Yeomans (@GaelYeomans) March 20, 2026

¿No era que se terminarían los sueldos desorbitantes en la administración pública?Cambian los gobiernos, pero la casta no pierde sus privilegios.

Dipres en la mira: fijan límite de sueldos para asesores de José Antonio Kast en casi $10 millones https://t.co/FBHLj4vQLd vía @biobio — Sergio Grez Toso (@SergioGrezToso) March 20, 2026

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El Ciudadano