Kast defendió candidatura a diputado de su hijo: «Desde que yo lo conozco participó en el centro de alumnos del colegio»

"En Argentina la hermana de asesora, acá el hijo de Kast diputado, siempre el problema del nepotismo es de otros para la ultra derecha", señaló el senador del PS por Valparaíso, Tomás de Rementería. En tanto, la científica Cristina Dorador calificó la argumentación del candidato ultraderechista como "vergonzosa y patética".

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, defendió la candidatura a diputado de su hijo -que se llama igual que él- por el distrito 10, asegurando que «participó activamente desde que yo lo conozco en el colegio, en el centro de alumnos, y en el de su facultad».

«Por lo tanto, yo lo único que les puedo decir es que es una persona que tiene vocación», agregó el líder del Partido Republicano, resaltando que su caso no se trata de un cargo de «designación personal» sino de una candidatura de elección popular.

Paradójicamente, minutos antes en el mismo punto de prensa, Kast se había mostrado «orgulloso» de haber firmado el proyecto de ley ‘anti-pitutos’. Es decir, según su razonamiento, el caso de su hijo no sería nepotismo ni ‘pitutismo’, mientras medio país observa precisamente lo contrario.

La argumentación de Kast sobre los méritos de su hijo trajo inmediatas reacciones. La científica Cristina Dorador, por ejemplo, escribió en la red social X: «Según Kast el mérito de su hijo para ser candidato es haber participado del centro de alumnos. El nivel político y ético por el subsuelo. Vergonzoso. Patético».

«En Argentina la hermana de asesora, acá el hijo de Kast diputado, siempre el problema del nepotismo es de otros para la ultra derecha», señaló por su parte el senador del PS por Valparaíso, Tomás de Rementería.

Práctica habitual en la Derecha

El caso de José Antonio Kast y su hijo del mismo nombre no es el único en la Derecha en estas elecciones. Uno de los más «llamativos» es el del actual senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien como ya no puede ir a la elección, traspasó el cupo a su hijo del mismo nombre -actual diputado- quien irá de candidato al senado por la novena circunscripción (Maule).

Pero el asunto no termina ahí. El cupo a diputado dejado por JA Coloma Jr. en el distrito 14 (comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante) fue asignado otro hijo del senador Coloma: Jaime Coloma, quien -recordemos- fue candidato a constituyente pero no salió electo. Sale un Coloma, entran (eventualmente) dos.

En el Partido Republicano, en tanto, además del hijo de Kast, el hijo de Bernardo Fontaine, del mismo nombre, va como candidato a diputado por el distrito 17, que comprende las comunas de Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén.

Recordemos que Fontaine se incorporó recientemente al equipo de campaña de José Antonio Kast.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar el caso del UDI Joaquín Lavín y su hijo del mismo nombre, historia que como sabemos, terminó con el diputado Joaquín Lavín Jr. siendo investigado por tráfico de influencias y fraude al fisco.

Los sobrinos de Kast

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, está también el caso del primo de José Antonio Kast, el senador por La Araucanía Felipe Kast -que no va a la reelección-, y sus hermanos, Tomás Kast, candidato a diputado por el distrito 23 (La Araucanía), y su hermana, Bárbara Kast, candidata a diputada por el distrito 21 (Biobío).

El Ciudadano

