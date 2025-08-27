Kast insiste en retroceder en pensiones y Jara se levanta como la defensora de los jubilados

El tema previsional se convirtió en uno de los principales ejes de la campaña. José Antonio Kast ha propuesto eliminar el aporte solidario, medida que significaría desmantelar los avances alcanzados tras más de una década de trabajo y acuerdos políticos. Su plan amenaza directamente los incrementos de pensiones que hoy benefician a más de un millón de jubilados, generando incertidumbre en quienes más necesitan certezas.

Frente a esto, la candidata presidencial Jeannette Jara ha tomado un rol central en la discusión. Su posición es clara: proteger lo que se ha conquistado y avanzar en un sistema de pensiones que entregue seguridad y mejores condiciones para los adultos mayores.

Para ella, lo que plantea Kast no solo es un retroceso, sino un castigo directo a quienes han dedicado su vida al trabajo y esperan una vejez con dignidad.

La propuesta de Kast también pone en entredicho la estabilidad fiscal, ya que pretende bajar los impuestos a las grandes empresas, debilitando con ello los recursos que financian la seguridad social. Desde la mirada de Jara, esta doble jugada no solo recorta derechos, sino que además hipoteca el futuro económico del país, beneficiando a unos pocos a costa de millones de pensionados.

Mientras Jara advierte que eliminar el aporte solidario significaría que más de un millón de jubilados perderían incrementos en sus pensiones, Kast insiste en una fórmula que abre un escenario de mayor incertidumbre para los adultos mayores.

El contraste entre ambos programas es cada vez más evidente: por un lado, la certeza de seguir ampliando la protección social; por el otro, la amenaza de volver a un sistema individualista que ya fracasó.

Incluso desde la derecha se han levantado advertencias respecto al riesgo de tocar la PGU, lo que refuerza la posición de Jara y la proyecta como la candidata que representa estabilidad y protección frente a propuestas regresivas.

Este cruce refleja que Kast comienza a quedar aislado en el debate previsional, enfrentando críticas no solo desde el oficialismo, sino también desde sectores de la oposición.

La disputa es evidente: Kast aparece como el candidato que amenaza las jubilaciones, mientras Jara se consolida como la voz que defiende a los adultos mayores y encarna la promesa de un futuro con mejores pensiones para todos.

Sigue leyendo:

El Ciudadano