Kast encadena su tour derechista: tras Milei, se reúne con Noboa y luego asoma Jerí

A días de consolidar su llegada a La Moneda en marzo de 2026, José Antonio Kast acelera su despliegue fuera de Chile con una señal política nítida: afianzar vínculos con gobiernos de derecha y ultraderecha en la región. Tras reunirse con Javier Milei en Argentina, este lunes 22 se verá con Daniel Noboa en Ecuador y, más adelante, tiene anunciada una visita a Perú para reunirse con el presidente interino José Jerí, en una gira regional de José Antonio Kast marcada por la agenda de mano dura y el control fronterizo.

Kast tras la foto con Milei

El paso por Buenos Aires no fue solo protocolar. El presidente argentino, Javier Milei, recibió a Kast en la Casa Rosada en un encuentro que se extendió por más de una hora y que, según la información compartida, transcurrió en un clima de euforia y celebración. En ese contexto, el “libertario” lanzó una frase que dejó ruido político: el republicano “va a copiar” el cuestionado modelo neoliberal que ha aplicado en Chile, señalado en el mismo relato como detonante de una severa crisis social y económica.

Luego de la reunión, desde el Gobierno de Argentina indicaron que los ejes de conversación apuntaron a una hoja de ruta común “en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional”, con miras a marzo de 2026, cuando Kast asuma.

La señal es clara: mientras en Chile la discusión pública pide certezas y transparencia sobre prioridades internas, Kast apuesta por tejer alineamientos externos con el relato de “seguridad” como carta de presentación, incluso cuando esa misma receta —según lo expuesto— viene acompañada de costos sociales.

Reunión con Noboa

Este lunes 22, Kast tiene previsto reunirse con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. De acuerdo con lo reportado por La Tercera, el encuentro tendrá como foco el corredor humanitario que Kast busca conformar tras el endurecimiento de fronteras de Perú, además de la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.

Según el mismo reporte, el presidente electo viajaría acompañado por su asesor Cristián Valenzuela, un senador aliado del norte del país y posiblemente el gobernador de Arica, Diego Paco. La comitiva anticipa el énfasis territorial y fronterizo de la agenda que el republicano intenta instalar desde ya, antes incluso de asumir.

Jerí en la agenda

En paralelo, este domingo 21 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó que Kast llegará en enero y visitará al presidente interino José Jerí en Palacio de Gobierno, como parte de su gira por países de la región. La fecha exacta del encuentro no fue detallada, pero la señal política se suma a la secuencia: Milei ya fue, Noboa es el siguiente paso, y Jerí aparece como nueva escala.

#NoticiasTorreTagle | Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente @josejeriore en Palacio de Gobierno. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 21, 2025

Kast ha dicho que estos viajes buscan recoger experiencias para adaptarlas a la realidad chilena. La pregunta —inevitable— es qué “experiencias” se priorizan cuando la ruta se traza, una y otra vez, alrededor de gobiernos y agendas que empujan recetas de derecha dura.