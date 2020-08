Señor Director:

El pasado 10 de agosto, el Ministro de Educación, en un punto prensa en La Moneda, manifestó que hay 6.000 niños y niñas que no asisten a Kinder, “no por falta de infraestructura sino que no lo hacen precisamente porque esas familias consideran que la asistencia al kinder no es fundamental”.

Nos preguntamos entonces ¿es la obligatoriedad la solución a este problema? ¿Es realmente la voluntad de las familias la que los tiene fuera del sistema educativo?

Se dice que entre un 3 y 6% de los niños y niñas no asisten actualmente a kinder pero poco se habla de las reales razones detrás de esta realidad. Para nosotras el problema de fondo es el acceso. Resulta complejo pensar en instalar un kinder obligatorio cuando el sistema no cuenta con la estructura para garantizar la atención de todos.

En medio del siglo XXI, es una cuestión de justicia social innovar en la creación de programas alternativos de educación pública orientados a entregar educación parvularia de calidad, más que decretar su obligatoriedad y esperar que por ello niños y niñas aparezcan mágicamente en el sistema.

Ministro, que el 95% de los niños y niñas asistan a kínder nos muestra que las familias lo consideran relevante. Seamos humildes y detengamos a tiempo un proyecto de ley que apunta en la dirección equivocada. A fin de cuentas, el error es parte importante del proceso de aprendizaje.

Atentamente,

Constanza Correa M., Psicóloga Educacional UAH

Francisca Zamorano V., Cientista Política UC