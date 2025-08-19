La Araucanía: Felipe Kast no va a la reelección como senador pero dejó a su hermano como candidato a diputado

Luego que el actual senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, anunciara que no postulará a la reelección a su cargo, cediendo su cupo a Chile Vamos, medios regionales informaron que su hermano Tomás Kast sí postulará pero a la Cámara de Diputados, por el Distrito 23, integrado por las comunas de Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarrica.

De profesión ingeniero comercial, Tomás Kast es actualmente consejero nacional de Evópoli. Anteriormente fue concejal por la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana, entre 2021 y 2024.

Ahora, junto a Claudia Salas, hermana del histórico futbolista de la Selección Chilena, Marcelo «Matador» Salas, serán los postulantes de Evópoli en el Distrito 23.

Una vez conocida la noticia de la postulación de Tomás Kast a diputado por La Araucanía, el escritor y periodista mapuche Pedro Cayuqueo comentó: «Felipe no va a la reelección a senador, pero envía a su hermano Tomás (exconcejal de Vitacura) a competir como diputado a la Araucanía. Cosas de familia».

En tanto, la periodista Yasna Lewin apuntó además que la hermana de Felipe y Tomás Kast, Bárbara Kast, también será candidata al parlamento (Cámara de Diputados) por el Distrito 21, que comprende las comunas de Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Alamos, Los Angeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel, Yumbel.

«Apernamiento familiar: senador Felipe Kast no repostula porque ‘creo que ese apernamiento en el poder no es bueno para Chile’. Pero deja a sus dos hermanos como candidatos a diputados», comentó Lewin.

