La Araucanía: Felipe Kast no va a la reelección como senador pero dejó a su hermano como candidato a diputado

De profesión ingeniero comercial, Tomás Kast actualmente es consejero nacional de Evópoli y anteriormente fue concejal por la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana, entre 2021 y 2024.

La Araucanía: Felipe Kast no va a la reelección como senador pero dejó a su hermano como candidato a diputado
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Luego que el actual senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, anunciara que no postulará a la reelección a su cargo, cediendo su cupo a Chile Vamos, medios regionales informaron que su hermano Tomás Kast sí postulará pero a la Cámara de Diputados, por el Distrito 23, integrado por las comunas de Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén y Villarrica.

De profesión ingeniero comercial, Tomás Kast es actualmente consejero nacional de Evópoli. Anteriormente fue concejal por la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana, entre 2021 y 2024.

Ahora, junto a Claudia Salas, hermana del histórico futbolista de la Selección Chilena, Marcelo «Matador» Salas, serán los postulantes de Evópoli en el Distrito 23.

Una vez conocida la noticia de la postulación de Tomás Kast a diputado por La Araucanía, el escritor y periodista mapuche Pedro Cayuqueo comentó: «Felipe no va a la reelección a senador, pero envía a su hermano Tomás (exconcejal de Vitacura) a competir como diputado a la Araucanía. Cosas de familia».

En tanto, la periodista Yasna Lewin apuntó además que la hermana de Felipe y Tomás Kast, Bárbara Kast, también será candidata al parlamento (Cámara de Diputados) por el Distrito 21, que comprende las comunas de Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Alamos, Los Angeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel, Yumbel.

«Apernamiento familiar: senador Felipe Kast no repostula porque ‘creo que ese apernamiento en el poder no es bueno para Chile’. Pero deja a sus dos hermanos como candidatos a diputados», comentó Lewin.

Sigue leyendo:

¿Votaría la IA por José Antonio Kast? La contundente respuesta de los modelos más grandes del mercado

Jeannette Jara presentó ejes programáticos: Crecimiento económico «que llegue a todos», Seguridad «sin miedo» y Salud «a tiempo»

“La gente tiene derecho a la verdad”: Las acciones anunciadas por Cicardini y Manouchehri ante campaña de desinformación de republicanos

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Vanessa Kaiser, Luchsinger, Carter y Leal: La avanzada conservadora que busca convertir La Araucanía en su bastión senatorial

Hace 1 hora
El Ciudadano

¿Premio de consuelo? El curioso sondeo que perfila a Johannes Kaiser como candidato al Senado por la Araucanía

Hace 2 meses
El Ciudadano

Rodolfo Carter, al servicio de Kast: exalcalde de La Florida se suma al Partido Republicano tras su fallido intento con Matthei

Hace 2 meses
El Ciudadano

¿Temporada de turismo electoral? Rodolfo Carter evalúa candidatura senatorial por la Araucanía

Hace 4 semanas
El Ciudadano

MEO dispara: “Le vamos a declarar la guerra al Tren de Aragua que trajeron Kast y Piñera”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Revelan que sujeto que se hizo pasar por víctima del estallido social es consejero de Evópoli en La Araucanía

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Critican candidatura al Senado por La Araucanía de exalcalde de La Florida Rodolfo Carter: "¿Conoce esa región?"

Hace 1 semana
El Ciudadano

Fracaso de la campaña de Matthei: Anuncian reorganización de su "equipo de voceros" para mantenerse a flote

Hace 2 meses
El Ciudadano

Quién es Javier Etcheberry, el director del SII que no pagó contribuciones por 9 años y ahora enfrenta presión para renunciar

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano