La encrucijada de la UDI

La Unión Demócrata Independiente, UDI, fue creada en 1983 por Jaime Guzmán Errázuriz, Pablo Longueira, Javier Leturia y otros personajes, siendo Jaime Guzmán su líder indiscutido. Posteriormente se le unieron otros movimientos pinochetistas.

En 1987 todos los partidos y movimientos de derecha se fusionaron, incluyendo a la UDI, creando el partido Renovación Nacional. Dicha unidad fue de corta duración porque en marzo de 1988 expulsaron a Jaime Guzmán, lo que provocó la renuncia a Renovación Nacional de todos los miembros de la UDI y se creó como partido político legal en abril de 1989, volviéndolo a presidir Jaime Guzmán.

En las elecciones parlamentarias de 1989 la UDI alcanzó 9,82% de los votos eligiendo 14 diputados de 120 y 2 senadores de 38.

Su implantación popular le permitió crecer rápidamente, alcanzando 12,11% en las elecciones de 1993 y 14,45% en 1997, y llegó a ser el partido político más grande de Chile cuando alcanzó el 25,19% de los votos en las elecciones del año 2001, sobrepasando a la Democracia Cristiana que era el partido más grande desde 1990.

Y estuvo a escasos 30 mil votos de lograr la Presidencia de Chile en 1999, con Joaquín Lavín frente a Ricardo Lagos. Durante gran parte de ese gran período de crecimiento de la UDI, su presidente fue Pablo Longueira.

Es precisamente cuando la UDI era el partido más grande de Chile, que aparece públicamente en la UDI José Antonio Kast, al ser elegido diputado en tres periodos consecutivos, desde 2006 a 2018.

En dos ocasiones Kast postuló a dirigir la UDI, el 2008 y 2010, siendo derrotado por el senador Juan Antonio Coloma. Luego, siendo aún diputado de la UDI, renunció a este partido en mayo de 2016, y postula a la Presidencia de Chile el 2017 como candidato independiente.

En abril de 2018 crea «Acción Republicana», que posteriormente, en enero de 2020, se constituye en el Partido Republicano de Chile, siendo su primer presidente. El crecimiento de la militancia del Partido Republicano, Kast no la buscó entre los independientes sin partido, sino principalmente en la militancia de la UDI, y desde ese momento la UDI comienza a perder significativamente peso electoral, que se traspasa al Partido Republicano. Este último partido ha prácticamente fagocitado a la UDI en la última elección parlamentaria y presidencial de 16 de noviembre 2025.

Sin embargo la UDI todavía cuenta con una importante representación parlamentaria, 18 diputados y 5 senadores, mientras que el Partido Republicano ya cuenta con 31 diputados y 5 senadores. Pero la UDI cuenta también con una gran cantidad de alcaldes, concejales, cores, es decir tiene aún una importante fuerza de representación popular que ha disminuido, en favor principalmente del Partido Republicano y quizás también del Nacional Libertario de Kayser. ¿Pero sobrevivirá la UDI fundada por Jaime Guzmán, si José A. Kast es elegido Presidente?

Esa es precisamente la encrucijada de la UDI, de sus militantes principalmente y de sus electores.

En efecto, ambos partidos, UDI y Republicano, son de derecha, conservadores y en principio católicos, aunque también tienen diferencias, entre ellas, las de sus referentes ideológicos: Jaime Guzmán por la UDI, y José A. Kast, por el Republicano, pero siendo Jaime Guzmán de una altura intelectual muy superior a Kast.

Sin embargo, los políticos han cambiado tanto, y para peor, que es precisamente Kast el que tiene quizás la primera opción de ser el próximo Presidente de Chile, terminando finalmente por hacer desaparecer a corto o mediano plazo a la UDI, y en menor grado a Renovación Nacional, porque este último partido responde a una cultura algo diferente a la UDI y al Partido Republicano.

En conclusión, la única forma que los militantes y electores de la UDI pueden tratar de salvar a la UDI, es anulando el voto, pero para mayor seguridad, podrían votar por Jeannette Jara el próximo 14 de diciembre. Ayúdate que te ayudaré.

