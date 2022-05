La (i)responsabilidad de los grandes medios de comunicación en difundir las mentiras de Felipe Kast

Este sábado, nuevamente, el senador Felipe Kast (Evopoli) hizo «noticia» y no precisamente por su labor en el Congreso, sino por las dudas que generan, a estas alturas, las informaciones que entrega. Esta vez, el parlamentario fue corregido al aire en televisión por el periodista Rafael Cavada, quien puso en duda el alcance de las cifras entregadas por Kast respecto a la consulta ciudadana realizada en la Región de La Araucanía, sobre la implementación del Estado de Excepción.

«Los alcaldes junto con el Gobernador hicieron una consulta ciudadana, y el 80% pedía un Estado de Excepción», afirmó el legislador, ante lo cual Cavada le hizo ver que la cantidad de personas que votó en ese proceso fue «bastante poca». Apurado, Kast respondió que «votaron más que en las elecciones de gobernadores», pero el periodista insistió en su punto: «Mal de muchos, consuelo de tontos. En esa elección votó muy poca gente, y en la consulta votó más gente, pero del padrón posible no era ni el 50%», subrayó Cavada.

Revisa el momento completo a continuación:

Mal de muchos, consuelo de tontos.



Qué bien es despertar un sábado, prender la TV, poner las noticias y ver a @rafa_cavada corrigiendo al senador Felipe Kast.



Excelente servicio Rafa. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/1XuPRxBJjm — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) May 21, 2022

Este episodio se suma al registrado hace solo algunos días, cuando Kast compartió un video falso (editado) con un supuesto apoyo del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al borrador de la nueva Constitución chilena. Por esta acción, tres senadores ingresaron una denuncia en su contra ante la Comisión de Ética del Senado, acusándolo de publicar noticias falsas en las redes sociales.

Y si miramos más hacia atrás, no podemos dejar de mencionar cuando, dos días después del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca (noviembre de 2018), Kast aseguró en vivo y en directo en una entrevista con Fernando Paulsen en Radio La Clave, que había visto imágenes «de cómo quedaron los autos de Carabineros y claramente el intercambio (de disparos) fue bastante duro», situación que luego, como sabemos, fue descartada absolutamente.

¿Por qué los grandes medios de comunicación insisten en entrevistar y dar varios minutos de tribuna libre a un personaje que ya cuenta con varias mentiras, algunas gravísimas, en su currículum mediático?

EN VIVO Y EN DIRECTO: Tres momentos donde pillan mintiendo al senador financiado por las forestales, Felipe Kast @felipekast. Sobre; financiamiento de la política (pidió plata a PENTA), nepotismo y en el montaje del asesinato de Catrillanca.#Apruebo4deSeptiembre #LaCosaNostraMV pic.twitter.com/tuTdlp4Ini — #AprueboDeSalida (@chileconvoca) May 18, 2022

La profesión de periodista debe tener, al igual que todas las profesiones, una importante dosis de ética. Y ya más en el área chica del oficio, las fuentes que se ocupan para articular una noticia o información, deben ser creíbles y comprobadamente confiables. Kast no es una fuente confiable, por lo tanto, empieza a ser sorprendente cómo el tipo se sigue paseando, con una desfachatez total, por las tribunas que le ofrecen distintos medios de comunicación.

Aquí hay otro aspecto a considerar. Por lo general, se suele achacar a «los periodistas» o «la prensa» de los bochornos que seguidamente suceden en esta industria de noticias y manipulaciones. Sin embargo, las decisiones de qué se publica o qué sale en pantalla o al aire, no son de los periodistas, sino de un editor, que en cada medio tiene nombre y apellido. De ahí la contradicción que debe significar para un periodista de la altura y trayectoria de Sergio Campos, de Radio Cooperativa, tener que entrevistar por largos minutos al senador que ha venido falseando y mintiendo en completa impunidad hace ya varios años.

La impunidad es un tema complejo para Chile y su población. La delincuencia se potencia cuando hay impunidad, y ahí tenemos los datos duros actuales sobre seguridad. En ese sentido, los medios de comunicación pueden aportar decisivamente a cambiar este curso, haciendo ver a su audiencia que una autoridad o representación política que miente de esta forma, no puede ni debe ser fuente ni referente de opinión en la tribuna pública. No es posible que mentir, incluso para tergiversar la causa de un homicidio, no tenga ninguna consecuencia.

Senador @daniel_nunez_a: “No se puede usar la investidura de senador para mentir. Por eso denunciamos al senador Felipe Kast ante la comisión de Ética del @Senado_Chile. No vamos a aceptar campañas en base a #fakenews contra la nueva Constitución”



#LaConvencionSeDefiende pic.twitter.com/mSGdsyHz3v — El Ciudadano (@El_Ciudadano) May 19, 2022

