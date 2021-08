La justificación de Andes Iron frente a lluvia de críticas: «Sin Dominga, la población del pingüino de Humboldt disminuye cada vez más»

La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo (Coeva) aprobó ayer miércoles, por 11 votos a favor bajo condiciones y uno en contra, el polémico proyecto minero y portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera.

El proyecto perteneciente a la empresa Andes Iron, del empresario Carlos Alberto Délano, amigo cercano del presidente Sebastián Piñera, fue apoyado por 11 integrantes, que corresponden a los Seremis de la región de Coquimbo y la Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental; mientras que el voto en contra se produjo por parte del delegado presidencial Pablo Herman, presidente además de la Comisión.

Andes Iron contempla una inversión de US$2.500 millones para la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre en solo 22 años de vida útil en la comuna de La Higuera.

Dominga ha sido motivo de controversia, ya que pescadores, organizaciones medioambientales y ecologistas han advertido que sus operaciones tendrán un negativo impacto en una zona reconocida por su invaluable riqueza marina y terrestre, y por ser reserva de vida del pingüino de Humboldt, especie en peligro de extinción, hogar de ballenas y cachalotes, delfines nariz de botella y chungungos, más una inmensa variedad de aves, reptiles y plantas autóctonas.

Sin embargo, el gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón, aseguró este jueves que sin Dominga, los pingüinos de Humboldt disminuyen cada vez más.

“El pingüino de Humboldt nos interesa tanto como a ustedes, pero la realidad es que el pingüino de Humboldt es una especie amenazada. Sin Dominga, cada vez que se hace un censo, esta población disminuye“, señaló, en el matinal Bienvenidos.

“¿Cuántos son los recursos que el Estado de Chile destina a la protección del pingüino de Humboldt? La verdad es que son absolutamente insuficientes. Entonces, esta especie va a desaparecer”, enfatizó, citado por ADN.

Según Villalón, el proyecto minero Dominga busca crear un centro de rescate, protección y cuidado del pingüino de Humboldt.

«Dominga es un proyecto moderno, diseñado de acuerdo a los más exigentes estándares mundiales, considerando el mejoramiento continuo de la tecnología y sus procesos, además de la sostenibilidad como piedra angular de la empresa”, aseguraron desde Andes Iron en un comunicado.

Pinguinos en riesgo

Lo cierto es que el proyecto minero portuario prevé instalarse a menos de 30 kilómetros de la Reserva Nacional de pinguinos de Humboldt, donde se encuentran las Reservas Marinas Isla Chañaral, Isla Choros e Isla Damas.

Esta área cuenta con la presencia de más de 21 mil ejemplares lo que representa el 80% de la población mundial de esta especie, junto a una alta diversidad de especies marinas y terrestres, transformándola en una zona protegida de importancia mundial.

Además esta es una zona de reproducción, alimentación y/o migración de animales como los chungungos, patos yuncos, ballenas azules y ballenas fin, todos ellos en peligro de extinción.

¿Se puede anular la votación?

La directora de la Fundación Oceana, Liesbeth van der Meer, se refirió a a la aprobación de Dominga en la Comisión de Evaluación Ambiental y señaló que interpusieron un recurso de casación este lunes para frenar este proceso, señalando que la Corte Suprema no la ha aceptado, pero que cuando el máximo tribunal resuelva, «puede incluso anular esta votación».

«Entonces en el fondo esta votación no resolvía ni le da certezas a los opositores ni a la minera Dominga», señaló al tiempo que explicó que «fue algo que impulsó la minera Dominga, fue desde el mismo alcalde que pidió que por favor se votara el proyecto ahora, porque fue una de las resoluciones que había emitido el fallo del Tribunal Ambiental, el cual no dice que ‘esto está impecable, por favor votenlo’ sino que dice ‘aquí hay cosas que hay que resolver’, tampoco las resolvieron los seremis, entonces no entendemos bien cuáles son las razones o la estrategia que está planeando la minera».

En declaraciones a Medianoche de TVN, señaló que esta votación «puede llegar a enlentecer aún más el proceso, porque después nosotros lo podemos apelar. Lo que queríamos realmente era que terminara este proceso con la institucionalidad ambiental y con la Corte Suprema».

Al ser consultada por la viabilidad del proyecto minero-portuario, la especialista indicó que «los servicios técnicos y públicos son los que tienen que resolver esos problemas, no la minera sola».

«Es como que yo chocara y yo le dijera a los carabineros que no me detengan porque voy a solucionar el problema sola, porque yo sé como solucionarlo, eso no es así», dijo, al tiempo que destacó que «es el mayor problema, ellos empiezan a abordar estos temas desde su punto de vista, y eso no es correcto».

Asimismo sostuvo que «aquí no podía haber nueva información, por eso se vota con la información del 2017; no se puede agregar nueva información, eso es ilegal».

La experta también indicó que «hay muchas cosas que no pueden ser subsanadas (…) tienen que haber campañas científicas, tienen que hacer una línea de base».

s, la especialista se refirió a las presiones de Andes Iron, propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, quien es amigo del Presidente Sebastián Piñera-

«Nosotros creemos en el sistema de evaluación ambiental. También sabemos que hubo presiones, ellos mismos las declararon, para poder aprobar este proyecto. Entonces creo que esas son las irregularidades que no podemos dejar pasar, y se tiene que usar la mejor ciencia, para poder evaluar los impactos reales que van a haber sobre esta zona», agregó.

🌃#MedianocheTVN | Liesbeth van der Meer por proyecto Dominga: "Hay muchas cosas que no pueden ser subsanadas (…) tienen que haber campañas científicas".



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/qbrqNXLy3R pic.twitter.com/sIzVAXkwHL — 24 Horas (@24HorasTVN) August 12, 2021

A su juicio, si la minera Dominga «pasara por una evaluación ambiental correcta, este habría tenido que tener un cierre anticipado. Eso es lo que falló, aquí no podemos tener a una minera esperando ocho años para saber si tienen su calificación ambiental o no. Hay que ser súper claros, hay zonas que son muy especiales que efectivamente van a ser afectadas irreversiblemente por un proyecto de estas calidades».

«Hay que respetar todo para tomar una decisión de esta índole (…) Son los servicios técnicos los que tienen que evaluar si los proyectos están bien o no. Nosotros no podemos hacer una evaluación ambiental, no es nuestro rol. Estamos defendiendo esto, no porque sea la minera dominga, sino que es porque este lugar es especial y tenía que tener la ciencia de punta para evaluar los impactos que iban a tener, pero eso no pasó», subrayó.

Sigue leyendo: No se saldrán con la suya: Subalternos de Piñera aprueban Dominga, pero deberá resolverse en otras instancias