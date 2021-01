La operación político-comunicacional de la derecha para destruir la imagen de Daniel Jadue

Desde que la Unión Demócrata Independiente perdiera el Municipio de Recoleta a manos del Partido Comunista y Daniel Jadue a la cabeza, los ataques orquestados contra la figura pública con proyección de convertirse en el futuro Presidente de la República de Chile, han ido en escalada.

La historia se remonta a la derrota sufrida por Gonzalo Cornejo (UDI) el año 2012, momento en que vio frustrada su reelección ante el triunfo obtenido por Daniel Jadue, pese a amañadas encuestas de medios de comunicación que daban por ganador al otrora edil de Recoleta.

Cornejo, un hombre descrito por su ex socia y ex Jefa de Prensa de la UDI, Lily Zuñiga, como un oscuro operador obsesionado con Jadue, que quedó fuertemente golpeado por su derrota, la que parece no poder asumir a la fecha, como tampoco, la preferencia de la ciudadanía reiterada por el candidato del PC.

Parte clave en la estratagema con ataques a Jadue, son los concejales de Recoleta, también UDI, Mauricio Smok y Alejandra Muñoz, quienes obrando como peones de “Cornejo-Matthei y Cia”, hacen un trabajo de constante de boicot al proyecto comunal.

Por otro flanco y para amplificar mediáticamente sus acciones jurídico-comunicacionales, el diario La Tercera, de quien fuese su director Cristián Boffil (cercano a la UDI) , actual director de prensa de canal 13 (deja el cargo el 31 de enero) liderando el “periodismo de sospecha” contra Jadue, en alianza con un nuevo medio bajo su dirección , llamado Ex-Ante.

“Cornejo-Matthei y Cia” : Un cuadro amañado

Los ataques más recientes reaparecen de la mano de la alcaldesa UDI de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, quien tiene vínculos comprobados con el ex alcalde y persecutor de Daniel Jadue, Gonzalo Cornejo.

Estos vínculos están documentados siendo que Cornejo trabajó como Asesor Cultural del Municipio de Providencia, cargo al que tuvo que renunciar, luego de perder una querella suya acusando a Daniel Jadue de fraude al Fisco, laque fue sancionada por el Tribunal como “sin fundamentos”.

Finalmente, tras contra-querella de Jadue por injurias y calumnias, Cornejo fue declarado culpable y dejó el cargo junto a Matthei.

Los hechos que dan cuenta de una operación jurídica-comunicacional de larga data contra Jadue, reaparecen para enlodar la imagen pública, del alcalde que ha sido aplaudido y copiado por muchos municipios del país, debido a su forma de llevar adelante la administración comunal.

Recientemente, Matthei, exhibió por prensa un cuadro amañado, mostrando que Recoleta pagó más de $10.259 millones por 13.156 luminarias, con un costo de casi $780 mil por cada una. En tanto, que Providencia gastó más de $1.429 mil millones por 10.536 luminarias, o sea, algo más de $135 mil por cada una.

A propósito de reportaje de @latercera y @thecliniccl sobre el caso #luminarias, comparto la diferencia de costos, para que se formen una opinión. Lamentablemente muchas comunas deberán explicar el alto gasto público en el que incurrieron y que hoy es investigado por la justicia pic.twitter.com/ZTBSFB5rtV — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 10, 2021

Esto sin explicar el detalle detrás de la información presente en documento, preparado con clara intención de menoscabar la imagen de Jadue.

Lo que Matthei no explicó y que fue revelado por el mismo Daniel Jadue, en el programa “Mentiras Verdaderas”, es que el cuadro muestra la licitación de Providencia que contrató por la compra de una instalación de luminarias que solo toma 14 días, comparándolo con licitaciones que contrataron la compra, pero a la vez la mantención de las luminarias por periodos de 10 años.

“Cuando uno compra contratos del mismo tipo uno se encuentra con lo siguiente. Un contrato similar de compra instalación y mantención por 10 o 11 años por ejemplo en la comuna de Colina tiene un costo unitario 917.559 pesos e de Recoleta es de 779 mil. El de Linares 10 años 10 meses, 823 mil pesos, Huechuraba 834, Quilicura 630. Con esto que quiero decir que es muy mala leche comparar costo de una compra de instalación con una cuando la empresa asume el riesgo de la mantención por 10 años (…) Comparar un contrato de 14 días con uno de 120 meses es a lo menos suspicaz” especificó el alcalde.

Consultada por El Ciudadano en su programa Cable a Tierra, la ex Jefa de Prensa de la UDI, Lily Zuñiga y ex socia de Cornejo en la empresa Connectiva, señaló “Gonzalo Cornejo es un operador político muy antiguo en la UDI. El partió cuando se robaron las bases y unas carpetas con informaciones de RN. En ese grupo andaba Cornejo, llegó a ser alcalde de Recoleta y a pocos años de su gestión, tuvo su primera aparición como cuestionado por platas públicas por el caso GMA, un software que se suponía fantástico. La primera persona que salió a prestarle ropa fue Evelyn Matthei”.

Zuñiga agrega, haciendo memoria, que cuando Daniel Jadue se presenta por Recoleta, la UDI decide por la investigación que había a Claudia Nogueira, que Cornejo que no vaya “y el decide ir igual y le produce una fractura al partido”. “Gonzalo no puede creer su derrota, acusa que hay fraude electoral y empieza realmente una persecución contra Jadue”, apunta la periodista.

Ataque por Donación Cultural

No es una, sino varias las operaciones montadas, a la vez, para destruir la imagen de Daniel Jadue, e intentar impedir su candidatura presidencial. Otra de las promocionadas por prensa, es la relativa a una donación cultural, realizada por Intelcom, al festival musical Womad.

Este hecho que es publico, guarda relación con una donación realizada por Intelecom a la Fundación que gestiona el festival, para lo cual Jadue pidió al abogado Ramón Sepúlveda, solicitara al dueño de la empresa el aporte, que se hizo efectivo , pero que inquietaba a Le Fort, como se puede oír en la grabación telefónica interceptada por la PDI, entre Sepúlveda y Le Fort, donde la preocupación del dueño de Intelecom es que la donación pueda ser vista como ilegal, a lo que Sepúlveda le responde que no, pues está todo documentado.

Fuera de cámara y autorizados por la ex Jefa de Prensa de la UDI, para incluir su versión, en la presente entrega informativa, señala al respecto “Yo cuando vi lo de La Tercera dije, esto tiene olor a Cornejo. A mi me llamó la atención la poca calidad periodística del reportaje. A qué me refiero, solo una conversación entre al abogado y el gerente de la empresa. Pero no era nada concluyente, porque incluso el otro gallo, el gerente, forzaba al abogado a decir oiga hagamos el cambio para que no vayan a cuestionar, y el abogado le decía que él no tiene problema que eso está justificado. El golpe es sembrar la duda”, señaló Zuñiga a El Ciudadano.

Daniel Jadue exhibe las pruebas en programas Mentiras Verdaderas

La legalidad del procedimiento de donación, fue ratificada por Daniel Jadue, quien ha despejado las dudas sembradas en prensa: “La donación a Womad es publica, está abierta está informada a través de la Ley de donaciones Culturales, además está completamente rendida y acompaña un flujo bancario”, señaló el edil, quien además agregó que “salimos a buscar, varias empresas nos dijeron que no, e Intelecom nos dijo que sí”.

Jadue explicó que la búsqueda de recursos se realizó, pues tras meses de no obtener una respuesta del Ministerio de las Culturas para el financiamiento del evento, solo a semanas de éste, les avisaron que no habría apoyo.

Si bien esta donación se realiza el año 2019, la solicitud de reuniones que no fueron posibles con el Ministerio de Culturas, vendrían desde el año 2018, momento en que la ministra de la cartera, era Alejandra Pérez, pareja del ex director de La Tercera, Cristián Bofill.

Le Fort y Sepúlveda no son Jadue

La relación entre Sepúlveda, abogado que ha representado a Daniel Jadue en causas como la de las muertes por Covid-19 en Recoleta contra Piñera y el ministro de Salud y Marcelo Le Fort, el dueño de Intelecom, la empresa del bautizado caso Led, también busca ser explotada contra el alcalde de Recoleta.

Si bien Daniel Jadue, ha señalado en repetidas oportunidades, que no puede hacerse cargo de las conversaciones y acciones de Sepúlveda, cada vez que la prensa puede, busca estrechar el vínculo del abogado con el municipio.

“Sobre las conversaciones de Ramón Sepúlveda, no me puedo hacer cargo, además está claro que en la conversación se refieran a mi” (…) “Ramón nunca ha sido asesor jurídico de la Municipalidad. Nunca ha tenido relación contractual alguna”, aclaró Jadue.

Hechos que contrastan con una serie de especulaciones, sobre primero que el abogado Sepúlveda trabajaba para el Municipio, y segundo, que integraría una sociedad con el abogado que sí trabaja para el Municipio, lo que tampoco ha resultado ser cierto.

Al respecto Jadue aclaró, que hasta donde sabe, Sepúlveda no integra ninguna sociedad con el abogado municipal y que es común en las empresas de hoy, como en las oficinas de arquitectos, abogados de distintas especialidades como laboral, tributarios y otros, puedan complementar sus conocimientos. “Yo no puedo hacerme cargo tampoco del cómo funcionan las empresas liberales”, señaló.

Por su parte, han sido las declaraciones de la Fiscal Jefe de Chillán, Paula Valdebenito, “En la presente investigación, no se ha realizado ninguna actuación procesal contra Daniel Jadue, por lo que no posee la calidad de imputado”.

Marcelo Le Fort

Por su parte, Marcelo Le Fort, quien se encuentra en prisión preventiva por el “Caso Led” , es un empresario chileno dueño del 80 % de Intelecom, que le salió al paso a grandes compañías nacionales y transnacionales, que se adjudicaban millonarias licitaciones publicas sin competencia aparente, según se ha documentado a la Fiscalía Nacional Económica y que hoy hasta donde se conoce no son fruto de investigación alguna.

Consultado por “La Voz de los que Sobran”, el hermano de Le Fort, Hugo Lefort, ha ratificado de que lo que hay detrás de la cacería de brujas, esconde una operación política contra Jadue.

“Creo que hay una intencionalidad muy grande, política (…) Me avisaron que la Fiscalía a él lo tiene como un rehén. Le dicen `voh me decí algo contra Jadue y te mandamos al tiro con arresto domiciliario a tu casa`. Todas las interrogaciones de la Fiscalía son, en este último tiempo, para que Marcelo cague a Jadue”.

No se descarta que este tipo de presiones indebidas se estén ejerciendo contra los otros socios de Le Fort, también en prisión preventiva. Todo indica que la operación no tendría límites hasta lograr obtener por todo medio posible, destruir la imagen de Jadue.

Producto de la declaración del hermano de Le Fort, la diputada Camila Vallejo ha oficiado a la Fiscalía, para que esta pueda investigar eventuales presiones contra el dueño de Intelecom, con la intención de perjudicar al alcalde de Recoleta, en el marco de la investigación contra la empresa.

Tolerancia cero con Jadue , todos los caminos conducen a la UDI

Desde antes del estallido social en Chile, e incluso, antes, una serie de medios de comunicación alternativos e independientes han surgido en el escenario medial para contrarrestar la agenda informativa de los medios hegemónicos protectores del status quo, de grupos económicos y los partidos de la derecha neoliberal.

Cristián Bofill director de Ex-Ante

La respuesta de los sectores de derecha, que veían como perdían lectoría y presencia en las redes no se hizo esperar. En corto plazo también han surgido medios para contrarrestar al progresismo y uno de esos ejemplos es Ex -Ante, medio encabezado por Cristián Bofill, y que junto a La Tercera lideran las publicaciones para atacar a Daniel Jadue.

Revisando la conformación del equipo de Ex-Ante, parece quedar todo más claro.

Su sub-director Waldo Díaz, quien además ofició como Jefe de Comunicaciones de la Presidencia, es el ex editor de Reportajes de La Tercera y el ex director de política del Mercurio.

La periodista Leslie Ayala, que llevó el reportaje en la Tercera, donde se busca enlodar a Jadue, fue también periodista de El Mercurio.

Llama la atención en la nómina el ex editor de The Clinic, Pablo Basadre, quien también se ha sumado a las publicaciones.

No se puede descartar, que habría una red de periodistas trabajando coordinadamente bajo el mando de su ex-jefes.

Consultada la ex directora de prensa de la UDI, por la relación del partido con los medios y en particular Copesa, detalla “La relación con los medios es estrecha, los jefes de prensa tenemos un techo, pero hay reuniones como las del jueves con Copesa, donde los secretarios generales de los partidos se reúnen con la cúpula de Copesa. En ese tiempo con el secretario general, Víctor Pérez, decíamos ya, aprovecha de preguntar si va o no va la entrevista. Ello en los tiempos de que Bofill era director de La Tercera. Esto no es simplemente un llamado, va subiendo el escalafón, según si yo logro que se baje una nota se reduzca, una nota o se negocie una nota”, explica.

El pugilato entre Bofill y Jadue también tiene larga data. Este se evidenció en una de las emisiones del programa Tolerancia Cero donde Bofill era uno de los panelistas y Jadue fue de invitado.

Durante el programa Jadue encaró a Bofill sobre la cobertura para él imparcial que se le había dado a la contienda electoral por Recoleta publicando encuestas para favorecer a sus rivales. Emplazamiento al que finalmente un incómodo Bofill tuvo que acceder diciendo “Reconozco que hubo un problema con las encuestas, nosotros lo estamos revisando”.

Si bien el vínculo de Bofill con la UDI no es público, su cercanía se evidencia con su convite a participar de reuniones editoriales a hombres como Jovino Novoa, en momentos que el caso Spiniak le salpicaba.

“Con un olfato político envidiable, Cristian Bofill formula tesis y se las arregla para probarlas. Si los datos no sirven de prueba, bueno, peor para los datos. En esos casos se aplica otra de sus máximas: “No dejes que la verdad te arruine una buena historia”, comentan las periodistas Marcela Ramos y Alejandra Matus sobre el actuar de quien ha sido bautizado por el periodista Mauricio Becerra como el “Periodista Operador” ( Reportaje Cristian Bofill el periodista operador cambia de amo )

Finalmente, cabe destacar que importantes dirigentes de la UDI, lo que comprueba el vínculo del partido con el medio de comunicación, han llegado a integrar el comité editorial del diario y el secretario general de Copesa, el grupo medial a cargo de La Tercera es Marco Antonio Guzmán, ex director ejecutivo de la Fundación Guzmán. Por su parte el ex diputado también UDI, Marcelo Forni, es el gerente corporativo del holding que agrupa más empresas vinculadas a los propietarios de La Tercera.

La obsesión de Cornejo

Lily Zuñiga ex Jefa de Prensa de la UDI en Cable a Tierra

“Yo fui socia, yo sé quien es Cornejo y este matrimonio. Gonzalo es un personaje oscuro dentro de sus enemigos obsesivos y que tiene acá -indica la cabeza- y que creo que despierta todos los días pensando en él: Jadue” , sostuvo Lily Zuñiga, la ex directora de prensa de la UDI y autora del libro “Imputada”.

Pero las declaraciones de Zuñiga no termina ahí y revela en exclusiva a El Ciudadano que Cornejo “Tenía unos chicos, uno se llamaba Alex, que le buscaban información que iban una dos veces a la semana a la oficina y se juntaban con él y era solo para armar diarios en contra de Jadue, era una verdadera obsesión ”.

La periodista detalla que el joven que ayudaba a Cornejo en búsqueda de información para perjudicar a Jadue, terminó siendo parte de Connectiva, pero que “trabajaba esta pega doble pues se quedaban después de horario trabajando en esto. Y me consta que hacían búsqueda de material para atacar a Jadue. Entiendo también enviaban información a un medio del lado de la Claudia y por ahí en ese diario online filtraban su información. Era una guerra. En ese momento Jadue ya no debiese ser tema, ya le habían ganado, ¡Oye asúmelo!”

Consultada la periodista sobre cómo cree terminarán los sucesos señala: “habiéndolo conocido personalmente, esto no se le va a pasar fácilmente, Jadue es su obsesión (…) Gonzalo Cornejo es un personaje súper oscuro, de verdad si tu quieres hacer algo trucho llámalo a él y el va tener un plan claro. Aquí el que no tiene que temer es Jadue, el que nada ha hecho nada teme. Este hombre se ha preocupado años y me consta de esta obsesión de ataques contra Jadue. Más allá de lo que conocimos hace poco de la denuncia de La Tercera que más que nada habla del abogado, pero que deja súper poco claro, pero sí abre la duda sobre Jadue y ahí le dio un punto de ataque a quien armo eso, logró darle un dardo a Jadue. Gonzalo Cornejo tiene muy buenas Redes y eso lo hace casi inmortal en Chile”.

“Me parece, de verdad que hay una operación. Efectivamente puede haber una negociación con algún medio. No llega a ser teoría de la conspiración, conozco a los personajes y la obsesión del personaje con el otro. Es una suma de dos más dos”, indica Zuñiga.

Debemos entender que “Cornejo es también una persona con nexos en el bajo mundo, cualquier cosa un llamado y está listo. Son hueones capaces de hincarle el diente a quien sea. Es como el asesino del narcotraficante, como el sicario, pero en la perspectiva de la política. Capaz de todo y en el momento y en el momento que necesita va cobrar y eso puede ser medios, puestos, contactos, súmame en el contrato de x”, concluye la periodista y ex Jefa de Prensa de la UDI.

