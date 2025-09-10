La Psicología no puede ser usada como herramienta de legitimación del genocidio ni del apartheid

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, la Coordinadora por Palestina y la agrupación Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid, manifiestan su profunda preocupación ante la conferencia de Tal Ben-Shahar en Santiago de Chile, organizada por Mentes Expertas.

Presentado como “el padre de la Psicología de la Felicidad”, su figura se enmarca en el uso instrumental de la Psicología Positiva como recurso ideológico para exaltar la imagen del Estado de Israel, al mismo tiempo que se ocultan la ocupación, el apartheid y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo palestino.

La disciplina psicológica, en sus diversas corrientes y aplicaciones, tiene como principio fundamental la promoción de la dignidad humana, la salud mental y el bienestar de los pueblos. Cuando se emplea para justificar estructuras de violencia, despojo y genocidio, se desvirtúa su sentido ético y se convierte en un vehículo de propaganda.

En particular, nos referimos a la utilización de conceptos asociados a la Psicología Positiva -como resiliencia, propósito y bienestar colectivo- en narrativas que idealizan a Israel como modelo de prosperidad y cohesión, omitiendo deliberadamente el costo humano que ello implica: desplazamientos forzados, militarización de la vida cotidiana, encarcelamiento de niñas y niños, destrucción de comunidades y bombardeos sobre la población palestina.

Rechazamos cualquier intento de blanquear, mediante discursos pseudocientíficos o académicos, políticas que constituyen crímenes de lesa humanidad. Recordamos que el bienestar genuino solo es posible si se sustenta en la justicia, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todos los pueblos.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el Pueblo Palestino, que encarna hoy, a través del Sumud -la perseverancia y resistencia firme-, una defensa ética de la vida en condiciones extremas de violencia y opresión.

Llamamos a la comunidad académica y profesional a mantener un compromiso crítico con el uso de teorías y prácticas de la psicología, evitando que sean cooptadas para la legitimación de proyectos coloniales y opresores.

Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile

Coordinadora por Palestina

Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid

Santiago, septiembre de 2025