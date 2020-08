«La toma era pacífica y llegó un contingente como si hubiera una guerra» relató jesuita detenido durante desalojo en Tirúa

El desalojo que realizó el jueves Carabineros en la Municipalidad de Tirúa, en la Región del Biobío terminó con tres detenidos. Uno de ellos fue el sacerdote jesuita, Carlos Bresciani, quien contó cómo vivió la detención y se refirió a la situación en la zona.

En declaraciones ofrecidas a Radio Bío Bío, Bresciani señaló que durante los 15 años que lleva trabajando con las comunidades mapuche ha visto cómo el contexto se ha agudizado, como consecuencia de la nula respuesta del gobierno actual y los anteriores, que no han dado una salida política acorde.

Con referencia al desalojo, el jesuita señaló que fue detenido sin razón, y que la toma de los comuneros, en apoyo a los presos políticos que por más de 90 días han mantenido una huelga de hambre, fue totalmente pacífica.

“Había un gran contingente policial, yo justo estaba ahí y en ese momento fui a preguntar a Carabineros ‘¿qué pasa, de dónde venía la orden, cuál era el motivo?’, si se estaba haciendo algo pacíficamente. En ese minuto no respondieron nada, llegaron y me tiraron al suelo y me detuvieron, y detuvieron a los otros dos dirigentes”, afirmó.

“Aquí llegó un contingente como si hubiera habido aquí una guerra, había un grupo pacíficamente que se había tomado una municipalidad!, subrayó.

El sacerdote jesuita explicó que la escalada de tensión que se vive en La Araucanía y la provincia de Arauco, en el Bío Bío, se debe a la “irresponsabilidad” del Gobierno de no buscar salidas políticas a las demandas mapuches, y advirtió que que mientras se siga reprimiendo, la situación se irá agudizando.

“Esta movilización del conflicto responde y es irresponsabilidad absoluta del Gobierno y del ministro del Interior, que han desoído los distintos llamados desde hace meses de las vocerías de los presos políticos mapuches, las vocerías de los que están en huelga para poder dar una salida política a esta situación”, manifestó a Radio Bío Bío.

“Una salida que además no está fuera del orden legal, sino que está dentro por ser un tratado firmado por el mismo Estado. Entonces el Estado firma algo que después no cumple, como es el Convenio 169 en relación a las condiciones carcelarias de los presos”, agregó Bresciani.

Luego del desalojo en Tirúa, que fue solicitado por el intendente de la región del Biobío, Sergio Giacaman, la Compañía de Jesús rechazó lo ocurrido apuntando que los comuneros y el sacerdote Carlos Bresciani fueron detenidos “sin provocación previa”, enfatizando en que hubo uso desproporcionado de la fuerza.

“La Compañía de Jesús en Chile rechaza la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía”, sostienen.

“El padre Carlos fue detenido injustamente, como lo han sido cientos y cientos de mapuches a lo largo de la historia. La violencia del Estado es el signo más claro de la ausencia de voluntad política para resolver los problemas de fondo de este Pueblo”, plantearon los religiosos en un comunicado.

"Hacemos un llamado a detener inmediatamente la vulneración de derechos por parte del Estado de Chile hacia el Pueblo Mapuche."



«Hacemos un llamado a detener inmediatamente la vulneración de derechos por parte del Estado de Chile hacia el Pueblo Mapuche. También, a que las más altas autoridades entablen de manera urgente un diálogo político que permita una comprensión profunda de la problemática que se vive en la Araucanía, y que busque salidas auténticas y genuinas para quienes han sufrido marginación, usurpación de sus tierras y falta de reconocimiento legal. La violencia sólo conduce a más violencia; el dialogo, a la justicia y la paz», señalaron en el pronunciamiento.

Junto al sacerdote jesuita, los otros detenidos por Carabineros durante el desalojo de la Municipalidad de Tirúa fueron los voceros de los comuneros en toma, Héctor Huenchunao y Marco Garrido Cayupe. Si bien fueron dejados en libertad, la investigación continuará para una eventual formalización.

