Las innumerables denuncias sobre irregularidades e ilícitos durante la última campaña electoral

Vía Territorios Comunicaciones

Partidos políticos conservadores y empresarios neoliberales que en su mayoría estuvieron por el Rechazo para una nueva Constitución, literalmente han blindado con donaciones millonarias para campañas a ciertas candidaturas y buscar así asegurarlos en la Convención Constitucional que tendrá a 155 integrantes.

Entre los financiados hay varios ex personeros del gobierno, según información Servel, entre ellas: Marcela Cubillos (ex Ministra de Educación), Cristián Monckeberg (ex Ministro Secretario General de la Presidencia), Arturo Zuñiga (ex Subsecretario de Salud), Gonzalo Blumel (ex Ministro del Interior), entre otros. También, los millonarios aportes llegaron a candidaturas por escaños reservados de Pueblos OriginariosIván Cheuquelaf, ex Subsecretario de Minería, y Richard Caifal, ex Gobernador en la Araucanía, respaldados por la UDI y Evopoli, respectivamente.

Uno de los temas que más controversia ha generado en este periodo electoral han sido los llamados “disfraces” de independientes. Ya prácticamente no se identifica propaganda con los símbolos de los partidos políticos tradicionales, se esconde o se utilizan candidaturas sin militancia, para buscar así captar cierto público electoral.

Al respecto, la Asamblea Constituyente de Atacama (ACA) que lleva candidaturas independientes de organizaciones sociales, en un reciente comunicado señaló que “bajo la capa de independientes se esconden diversas falsas caretas de intereses políticos y económicos que, ante la profunda deslegitimación de los partidos políticos tradicionales, ven en los independientes una nueva forma de apropiarse del cambio prometido para estancar cualquier esperanza y proceso transformador. En efecto, en las listas constituyentes ligadas a la derecha y a la ex concertación, encontramos variopintas candidaturas ‘independientes por partidos políticos’ que defienden abiertamente programas conservadores y centralistas financiados por los grandes grupos económicos”.

Los “regalitos” electorales

En marzo de este año, Angelo Muñoz, candidato a concejal independiente por Comunes en la comuna de Pudahuel, denunció ante el Servel que “los candidatos a alcalde y concejal de la UDI, están tratando de comprar la voluntad y el voto de los vecinos, y lo han expuesto en redes sociales sin ningún remilgo», en alusión directa al candidato UDI a la Alcaldía, Cristián Norambuena, y los candidatos a Concejal por la misma comuna, Julio Pauvif y Fernando Muñoz, “en flagrante violación de la ley electoral”, indicó el candidato, con respecto a publicaciones sobre la donación de planchas de Zinc para entregar a familias afectadas por lluvias.

El denunciante afirma que se violó el artículo 24 de la Ley 19884, que dispone: «Se prohíbe a los precandidatos y candidatos efectuar, con ocasión de la campaña electoral, y fuera de lo dispuesto en el artículo 2º, erogaciones o donaciones en dinero, o en especies, en favor de organizaciones o de personas jurídicas o de personas naturales distintas de su cónyuge o parientes».

Sin embargo, la situación se ha relacionado con múltiples otros hechos de similar características donde no ha existido mayor fiscalización ni sanción del organismo competente, Servel, el que es presidido desde principios de marzo por el UDI Andrés Tagle y ex asesor de la Secretaría General de la Presidencia del primer gobierno de Sebastián Piñera.

En diciembre del 2020, la diputada Catalina Pérez (RD) emplazó al Servicio Electoral (Servel) a pronunciarse sobre un posible “aprovechamiento político” de su par, Paulina Núñez, quien repartió regalos de navidad con una imagen de su persona: “Para su candidatura a reelección regaló 10 mil muñecas de ella misma. La acompañaba una Core que regalaba lentes. A un año de las elecciones, la diputada Núñez regala bolsas de dulces con su cara. El aprovechamiento político en su máximo esplendor Servel se debe pronunciar”, escribía la parlamentaria.

Para Angelo Muñoz, estos hechos son graves, pues muestran lo que los candidatos están dispuestos a hacer para ganar: ”¿Qué se puede esperar de estas personas si están vulnerando la ley antes de siquiera llegar a sus cargos?”.

Propaganda ilícita

El ex Community Manager que dio vida a Contralorito, el famoso corpóreo de la Contraloría General de la República, César Leiva, a través de su cuenta de Twitter a inicios de febrero de este año, daba cuenta que el ex presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, había gastado un total de $2.033.152 en publicaciones en Facebook en las que se posicionaba como candidato presidencial. Sin embargo, se hacían fuera del periodo legal para hacerlo. Las primarias presidenciales serán el próximo 4 de julio, mientras que los periodos de campaña se limitan a los 60 días anteriores.

En ese sentido, las normativas del Servicio Electoral establecen: ”La contratación de servicios de publicidad política con fines electorales a través de las plataformas será considerada como propaganda electoral, quedando sujeta a las restricciones temporales” de cada periodo de elecciones. Además, tampoco se transparenta el origen del dinero para financiar dichas publicaciones, ya que los candidatos deben dar cuenta de los gastos de campaña al Servel, quien tiene que revisar la legalidad de los mismos.

En otro caso, el senador Alejandro Navarro señaló el 26 de abril de este 2021, que “la presencia de Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Evelyn Matthei y Sebastián Sichel en el Palacio Presidencial constituye propaganda electoral, por lo que el Servicio Electoral debe determinar cuáles serán las sanciones para todos ellos”, esto, en el marco del anuncio del Presidente, junto a estas candidaturas presidenciales, por cadena nacional, sobre su propio proyecto para un tercer retiro del 10% que finalmente sería retirado de tramitación tras el fracaso de Piñera en el Tribunal Constitucional.

Por ello, el senador ingresó ante el Servicio Electoral requerimientos sobre la presencia de los precandidatos a la presidencia de Chile Vamos, indicando: “La norma 49 transitoria de la Constitución de la República es clara: En razón de la postergación de las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de Convencionales Constituyentes, se aplicarán las siguientes normas, según corresponda: Suspéndase la campaña electoral el día 28 de abril de 2021”.

También lo hizo Verónica Pardo, candidata a alcaldía de Providencia, quien entregó un oficio a la Contraloría General de la República pidiendo investigar la falta a la probidad por parte de la Presidencia y de la alcaldesa y candidata, Evelyn Matthei.

Por su parte, el pasado 24 de abril se interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Servel, por permitir bajo su alero, la validación del cobro de entrevistas o espacios en programas periodísticos como propaganda en medios. Alvin Saldaña, candidato constituyente por el distrito 15 y autor del recurso, busca que se genere un debate público respecto a la normalización de estas prácticas en algunos medios, que además, en muchos casos, ni siquiera transparentan a la ciudadanía cuando un espacio es comprado por alguna candidatura.

Como contexto, el recurso de protección expuso la situación que los candidatos constituyentes independientes y también de pueblos originarios, han visibilizado desde el inicio de las campañas electorales: “Es de público conocimiento la disparidad del financiamiento y de difusión que permite nuestro sistema electoral entre los independientes y los partidos políticos, lo que coloca a los primeros en una desigualdad estructural frente a los segundos”.