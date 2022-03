Las normas que están dentro y las que falta por discutir: Conoce cómo está quedando el «borrador» de la nueva Constitución

En este documento consolidamos las normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional, las cuales serán parte del borrador de la Nueva Constitución Política del Estado de Chile. Además, para tener una visión más totalizante sobre la discusión en la Convención Constitucional se acompañan las normas aprobadas en particular por las Comisiones Temáticas, las cuales tienen que ser deliberadas y aprobadas por el pleno.

La primera sección, sobre las normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional, contiene las normas definitivas que son parte del borrador de la Nueva Constitución y que solo podrán ser ajustadas por la Comisión de Armonización una vez que finalice el trabajo de las Comisiones Temáticas.

La segunda sección, contiene una propuesta de índice para facilitar la comprensión de las normas que se han aprobado en particular en las Comisiones Temáticas y que deben ser deliberadas y votadas en el pleno. Este índice NO ES OFICIAL, pues esa tarea le corresponderá a la Comisión de Armonización y podrán ser propuestas por las Comisiones Temáticas.

La tercera sección, contiene las normas aprobadas en particular por las Comisiones Temáticas, incluyendo aquellas que serán deliberadas y votadas por el pleno como también aquellas que han sido votadas por el pleno y no han alcanzado el quórum de dos tercios en las votaciones en particular o general, debiendo reformularse para ser sometidas nuevamente a la deliberación del pleno en un informe de reemplazo o segundo informe con las indicaciones correspondientes. El orden de estas normas está dado por el Índice y no por el número de cada Comisión.

Todos los comentarios con letra roja y entre corchetes “[…]” son comentarios del autor para facilitar la comprensión del texto.

Este documento se irá actualizando diariamente con los avances que se registren en las Comisiones Temáticas y en el Pleno, según corresponda. De todas formas, la fecha de última actualización constará al inicio del documento. A continuación, el link del documento:

BORRADOR DE NUEVA CONSTITUCIÓN

por Javier Pineda Olcay.