Las sombras de irregularidades en Paillaco que nublan el camino de Ramona Reyes a la presidencia de la Convención

Por Francisca Valencia y Leonardo Buitrago

La convencional Ramona Reyes Painequeo (Distrito 24) es uno de los nombres que suena para ocupar la presidencia de la Convención Constitucional (CC).

Su candidatura para liderar la Mesa Directiva de la Convención es respaldada por el Colectivo Socialista (Partido Socialista e independientes).

Las elecciones de la nueva mesa directiva del órgano redactor de la nueva Carta Magna se realizarán este martes 4 de enero, de acuerdo a lo estipulado por su reglamento.

Como aspirantes a la presidencia de la institución, actualmente liderada por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) y Jaime Bassa (IND-CS), se han presentado además de Ramona Reyes, Cristina Dorador (Movimientos Sociales Constituyentes), Patricia Politzer (Independientes No Neutrales), Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Loreto Vidal (ex Lista del Pueblo) y Eric Chinga (Pueblo Diaguita).

La elección de la nueva mesa se realizará de la misma forma que la primera. Es decir, será una votación papal en que se necesitarán de 78 votos para llegar a la presidencia y vicepresidencia.

Sobre el apoyo del Colectivo Socialista a la candidatura de Reyes, el constituyente, Maximiliano Hurtado, afirmó a Radio Pauta que se dio porque «reúne todas las condiciones para representar de buena forma al mundo progresista popular de Chile«.

«Nos decantamos por Ramona Reyes porque creemos que es una mujer la que tiene que liderar (…) Representa una visión desde los pueblos originarios, viene de un municipio rural, por lo tanto también representa esa visión desde un mundo postergado, y obviamente desde el municipalismo y un enfoque descentralizado«, explicó al mismo medio el constituyente socialista Tomás Laibe.

Para Ramona Reyes la mesa directiva del órgano redactor debería ser liderada por dos mujeres para mantener un «equilibrio cuidadoso» entre las fuerzas políticas del Ejecutivo y de la Convención.

«Yo vine para representar a un territorio, para representar el municipalismo; para representar las luchas de las mujeres por lograr participación política y que se respeten los derechos, no solamente sexuales y reproductivos, sino que los derechos de las mujeres para terminar la violencia que se ejerce contra las mujeres», declaró a Pauta, la convencional que participó en la Comisión de Reglamento y actualmente es parte de la Comisión de Derechos de los Pueblo Indígenas.

Contraloría responsabilizó a Ramona Reyes por desviar fondos públicos

Ramona Reyes inició su vida laboral en 1994 como matrona en las postas de salud rural de la comuna de Paillaco y en 1996 fue designada como directora del Departamento de Salud Municipal. Posteriormente, entre 2004 y 2008 se desempeñó como concejala.

En 2008, ganó las elecciones y se convirtió en la primera alcaldesa de Paillaco, cargo en el que fue reelecta en 2012 y 2016. Durante todo ese periodo llegó a ser la única alcaldesa mapuche de Chile.

Sin embargo, en marzo de 2019 la Contraloría General de la República confirmó la responsabilidad de Reyes y el ex director del Servicio de Salud de Los Ríos y actual diputado por el distrito 24, Patricio Rosas (Movimiento Unir), por destinar 70 millones de pesos de la salud primaria a una actividad gremial en Valdivia durante el año 2015.

También fueron sancionados la ex directora jurídica del Servicio de Salud, Claudia Polo Ahern, y el director del departamento de salud municipal de Paillaco, César Durán.

Sobre Rosas, el órgano contralor resolvió una medida disciplinaria de multa de un 5% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de dos puntos en el factor de calificación.

En el caso de Reyes, la Contraloría rechazó los recursos jerárquicos de la entonces edil de Paillaco –apelaciones y descargos- e instruyó que el Concejo Municipal emitiera un pronunciamiento “sobre la responsabilidad administrativa que se acreditó respecto a doña Ramona Reyes, alcaldesa de dicha entidad edilicia», consignó el portal Noticias Los Ríos.

La denuncia fue presentada por el diputado Bernardo Berger (Chile Podemos Más) en diciembre del año 2015 ante la Contraloría y los Tribunales de Justicia por la existencia de eventuales delitos, como desvío de recursos públicos, fraude al fisco y asociación ilícita.

Berger denunció en concreto la utilización de 70 millones de pesos de recursos públicos, para el desarrollo del “XI seminario y conferencia de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM)”, llevado a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre de 2015 en el Hotel Dreams de Valdivia, con fondos destinados a capacitación de Salud Primaria y que fueron traspasados por el Servicio de Salud de Valdivia, a la Municipalidad de Paillaco para la realización de dicho evento.

«En este caso la justicia tarda pero llega; nos deja satisfechos que el dictamen de la Contraloría corrobore todas y cada una de las acusaciones, temores y aprehensiones que teníamos en este caso de desvío de recursos públicos del MINSAL”, afirmó el parlamentario tras conocer la resolución.

“La sentencia es absolutamente lapidaria respecto a las culpabilidades administrativas, y estos antecedentes los voy a poner a disposición de la justicia durante la semana como un elemento más de la causa que se ventila en tribunales por los alcances penales que podría tener”, agregó en esa oportunidad.

Por su parte, la entonces administradora Municipal de Paillaco, Eugenia Martínez, se pronunció sobre la responsabilidad detectada en contra de Reyes, y señaló, que a su juicio, esa situación ya había sido sancionada en recursos interpuestos ante el Tribunal Electoral Regional y el Tribunal Electoral Nacional, donde había sido exculpada.

Consultada sobre esta denuncia, la convencional Ramona Reyes informó a El Ciudadano que el tribunal de Valdivia derivó el caso al Séptimo Tribunal de Santiago, «porque son decisiones que se toman a nivel central».

“Eso fue una capacitación de funcionarios de atención primaria y el año pasado informaron que el caso estaba cerrado”, explicó.

“En el caso del Consejo Municipal me mandó al tribunal electoral y ahí también fue desechado ese punto y fue denegado”, añadió.

De hecho, según los documentos enviados por la propia Reyes a nuestro medio, se puede constar que a comienzos de enero de 2021, Tatiana Esquivel López, Fiscal adjunto Jefe de Valdivia, se pronunció sobre la causa RUC 1510042993- 1, RIT O-17822-2019 y solicitó al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia para comunicar el cierre de la investigación y la decisión del Ministerio Público de no perseverar.

Posteriormente, el 26 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en la que el Ministerio Público finalmente comunicó el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en el procedimiento.

La audiencia fue dirigida por el magistrado Ponciano Andrés Salles Bastarrica.

Inconsistencia en cuentas corrientes

El caso de los 70 millones de pesos de la salud primaria destinados a una actividad gremial no fue el único escándalo que empañó la gestión de Ramona Reyes en Paillaco, ya que la Contraloría también detectó una millonaria inconsistencia en las cuentas corrientes de la Municipalidad.

El informe número 192 de julio del 2018, del órgano contralor que estudió el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, detectó un retraso en la confección de las «conciliaciones bancarias de las doce cuentas corrientes administradas por el municipio, advirtiéndose demoras en algunas, de hasta 5 años, en su elaboración».

Dichas inconsistencias llegaron a configurar una diferencia de 311 millones de pesos en julio de 2018.

De acuerdo con una nota publicada por el portal Somos Frutono, debido a estos hechos, la Contraloría culpó a la entonces alcaldesa Ramona Reyes de no haber supervisado la confección oportuna de las conciliaciones bancarias de 11 corrientes municipales.

En consecuencia, los antecedentes del caso fueron enviados el 30 de junio de 2020 al Concejo Municipal de Paillaco para que fueran los ediles los encargados de pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa de Reyes.

En febrero de 2021, Ramona Reyes Painequeo presentó su renuncia al cargo de alcaldesa de la comuna de Paillaco, para iniciar su campaña como candidata a la Convención Constitucional.

Malversación de $300 millones por parte del DAEM

Bajo la sombra de presuntas irregularidades, el 07 de octubre de 2021, el pleno del Concejo Municipal aprobó licitar una auditoría financiera y jurídica para conocer la condición actual de la casa edilicia, sus departamentos y los servicios traspasados de Salud y Educación, esperando contar con los resultados a comienzos de marzo de 2022.

El actual alcalde Miguel Ángel Carrasco comentó en esa oportunidad, que la decisión contó con el apoyo unánime del Concejo Municipal.

Una semana después, el edil de Paillaco, junto al Concejo Municipal, denunció ante la fiscalía local una posible malversación por casi 300 millones de pesos por parte del Departamento de Educación Municipal (DAEM).

El Concejo Municipal determinó de forma unánime presentar la acción judicial al descubrir irregularidades financieras en el DAEM de Paillaco, cuando hacían revisiones presupuestarias ante una solicitud de la asociación de para docentes por aumentos salariales.

El alcalde Carrasco, explicó que el departamento de finanzas les comunicó que en 2015 ocurrió una mala rendición de fondos públicos, correspondientes al Programa de Integración Escolar (PIE). Los gastos fueron rechazados y jamás pudieron conciliarse.

Según el jefe comunal, “de ahí en adelante lo que hacía el DAEM es que tomaba distintas subvenciones para dejarlas todas en una cuenta común, y así demostrar saldos positivos a la Superintendencia de Educación y evitar multas, la que finalmente llegó en 2018”, consignó Bio Bio Chile.

Sin embargo, las actuales autoridades comunales no descartan que estas prácticas hayan continuado, porque los fondos del PIE nunca estuvieron y eran maquillados según el edil con recursos de otras subvenciones de educación.

A juicio de del edil, en primer lugar la fiscalía debe determinar si hay delito o no, así como las presuntas responsabilidades, sin descartar más aristas penales ante un millonario déficit que se podría incrementar, según Carrasco, sin contar las eventuales nuevas multas de la Superintendencia de Educación.

Los denunciados ya fueron sancionados en 2018, pero las autoridades municipales expresaron sus dudas respecto a si las prácticas ilegales han terminado por revisiones presupuestarias que no calzan.

Investigación no avanza

El 30 de diciembre los asistentes educacionales denunciaron el nulo avance en la investigación por la eventual malversación de fondos del DAEM.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de la comuna, Carlos Carrasco Águila, se contactó con Radio Bío Bío y señaló que pese al tiempo transcurrido desde la presentación de antecedentes en el Ministerio Público, no han conocido ninguna diligencia investigativa que permita determinar responsabilidades.

Indicó que los 300 millones de pesos supuestamente malversados pudieron haber sido empleados para facilitar computadores y planes de internet a los estudiantes que por la pandemia debieron quedarse en casa. Así como en mejoras salariales para los trabajadores de la educación.

Ante las inquietudes de los asistentes educacionales, el fiscal Jaime Calfil explicó que una vez recibida la denuncia, la Fiscalía le dio una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, por lo que se encuentran a la espera de los resultados de las diligencias para analizarlas y tomar decisiones sobre la causa.

Irregularidades en proyecto de escuela

El pasado 23 de diciembre, el alcalde Miguel Carrasco anunció el inicio de un sumario administrativo, luego que la Contraloría General de la República detectara irregularidades en el proyecto de construcción de la nueva escuela Olegario Morales Oliva.

El informe del ente contralor determinó que el jefe del Departamento de Obras Municipales habría emitido un permiso de edificación provisorio, porque el plano regulador comunal no permite edificaciones de tres niveles en dicho sector, estableciéndose que sería irregular.

De acuerdo con la Contraloría, la iniciativa no cumple con las exigencias urbanísticas del Plan Regulador Comunal vigente, debido a que supera el coeficiente de constructibilidad, el coeficiente de ocupación de uso de suelo y la altura máxima permitida. Por tales motivos, la iniciativa no reúne las características necesarias para ser considerada como provisoria, correspondiendo a una edificación con características de definitiva

El órgano contralor, a su vez estableció que la Municipalidad de Paillaco deberá dar inicio a un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, atendido que se otorgó un permiso de edificación en contravención a la normativa vigente

El alcalde Miguel Ángel Carrasco, indicó que tras analizar los antecedentes se determinó acoger lo resuelto por la Contraloría, y confirmó el inicio de una investigación interna, consignó Bio Bio Chile.

La nueva escuela, con capacidad para 600 estudiantes es el primer establecimiento de artes integradas de la comuna, ya que contempla salas de clases, gimnasio, salas de música y auditorio, e implica una inversión pública de 8 mil millones de pesos, la mayor en la historia de de Paillaco.

Mujer embarazada despedida en Paillaco

Otro antecedente que opacó la labor de Ramona Reyes como alcaldesa se registró a mediados de mayo de 2020, cuando la Seremi de la Mujer de Los Ríos, Waleska Fehrmann, solicitó a Municipalidad que explicara los motivos del despido de la trabajadora del Departamento de Salud Municipal, María Alejandrina Carrasco, estando embarazada de 13 semanas, así como los hechos de persecución laboral denunciados en la una carta respaldada por dirigentes sociales, concejales y trabajadores de la salud.

En esa oportunidad, la Seremi Fehrmann señaló que “al momento en que tomamos conocimiento de estos hechos, hicimos las gestiones pertinentes con el Seremi del Trabajo en Los Ríos, Hugo Ortiz de Filippi, para también ponerlo en conocimiento de la situación y, durante esta jornada, hemos oficiado a la Municipalidad de Paillaco, a través de su alcaldesa la Sra. Ramona Reyes, para solicitar más información respecto de los motivos del despido y consultar sobre los hechos de persecución laboral que también se indica en la carta entregada por 24 dirigentes locales a esta Seremia por la denuncia la Sra. María Carrasco, quien además se encuentra en pleno proceso de gestación” .

» Nos parece que este caso amerita la atención correspondiente y es por ello que ya tomamos contacto con la afectada para coordinar acciones en conjunto o con la entidad que corresponda, en este caso, la Seremia del Trabajo, mientras tanto nos mantendremos a la espera de la respuesta que nos pueda entregar la Alcaldesa de la Municipalidad de Paillaco”, enfatizó la autoridad, citada por el diario La Paila.

Posteriormente, en diciembre de 2020 Carrasco fue reincorporada a su trabajo por petición judicial y sin perjuicio de que aún era beneficiaria del descanso posnatal.

El Juzgado de Letras y Garantías de Paillaco determinó que se pagara íntegramente a la trabajadora las sumas correspondientes a abril a diciembre (2020), por concepto de sus remuneraciones mensuales.

A principios de enero de 2021, la trabajadora de salud lanzó un duro mensaje a Ramona Reyes cuando aspiraba a convertirse en constituyente por el Distrito 24.

«Despedir a una madre embarazada de 13 semanas, que tienen un hijo de 5 años, en medio de una pandemia, es el peor maltrato que se puede cometer contra una mujer. Eso, no tiene nombre» expresó Carrasco.

Según consignó La Voz de Paillaco, esta declaración la formuló luego de «que Ramona Reyes atacará en su Facebook al Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Paillaco, Fernando Alvarez, por haber anunciado que pedirá a la Contraloría un pronunciamiento sobre la ausencia de control jerárquico de la administradora municipal, Eugenia Martinez».

Información: La Voz de Paillaco.

«Para atacar a un dirigente hay que tener altura moral, y Ramona Reyes no tiene altura moral para hablar de feminismo luego de despedir a una embarazada y luego a su esposo, por pensar distinto, avalando el maltrato de género», agregó María Alejandrina Carrasco.

Negociaciones sobre elección de mesa directiva

Entre los diferentes sectores políticos de la Convención Constitucional se han dado una serie de negociaciones de cara a la elección de los nombres que ocuparán los cargos de la presidencia y vicepresidencia del órgano redactor.

En declaraciones a Pauta, el constituyente del Colectivo Socialista, Tomás Laibe comentó que están trabajando para «generar un acuerdo entre las fuerzas progresistas para liderar la Convención, y ahí las configuraciones pueden cambiar, pueden ser Patricia Politzer y Ramona Reyes, o Ramona Reyes y Cristina Dorador, o Ramona con algún nombre de otro colectivo. Entonces, eso va a depender de los entendimientos que tengamos con los otros colectivos».

En una entrevista concedida a Radio Bio Bio, la propia Ramona Reyes confirmó las negociaciones.

«Nosotros estamos conversando con INN, con el FA y con el pueblo mapuche de escaños reservados, estamos conversando también con movimientos sociales. Acá yo creo que tenemos que buscar las mejores fórmulas de quienes pueden cumplir, qué perfiles, qué características tienen las personas», dijo.

«A mí me encantaría estar en la presidencia y pongo todo a mi disposición, pero si no toca, uno acompañará en la vicepresidencia y si no, en la mesa. Aquí la cuestión es que logremos tener unidad, transversalidad y la claridad que hay que negociar, debatir e ir logrando y traspasando en el papel este mejor Chile que soñamos todos y todas», agregó.