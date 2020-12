Libertad Méndez: “Queremos escribir una  Constitución que represente a las mujeres que han sido históricamente excluidas de la política”

Libertad Méndez, médica San Miguelina de la Universidad de Chile, activa participante en la lucha por los derechos de las mujeres y el derecho a decidir, lanzó su candidatura a la Convención Constitucional por el distrito 13, correspondiente a las comunas San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

A través de un evento por sus redes sociales, denominado “Ni en la Constitución ni en la cama, ¡no más violencia”, se realizó el lanzamiento oficial de su candidatura como ginecóloga feminista.

“Venir de un sector popular y salir adelante en la población es un desafío potente porque a nosotras no tenemos ni el apellido ni somos de la élite, y eso hace cuesta arriba el camino para la participación política”, señaló la profesional.

En la misma línea, aclaró que se necesitan mujeres que representen la realidad del país en la Convención: “Mi principal motivación es construir un país donde no te tengas que endeudar para salir adelante. Mi vida ha estado ligada al esfuerzo, me logré titular a punta de sacrificio, hubo momentos donde tuve que cuidar a mi abuelo y hermano con una pensión de 40.000 mil y tuve que luchar por una beca universitaria porque o sino no podría haber estudiado”.

En ese sentido, Méndez reforzó: “Ese es el Chile de la clase popular que pretendo representar. Es necesario que la gente común y corriente pueda escribir la nueva carta magna, porque nosotros conocemos la realidad social de nuestro país, tomamos la micro, usamos metro y sobrevivimos pagando deudas”.

Finalmente, aseguró que “Chile ya se encamina a una Nueva Constitución aprobada por más del 80% de la ciudadanía, es momento de grandes cambios y de no seguir normalizando la violencia que vivimos las mujeres”.

Libertad Méndez ha estado ligada por muchos años al activismo social en salud y al trabajo territorial. Fue voluntaria en la ONG Remolino realizando operativos de salud en Recoleta, de la cual llegó a ser presidenta. Fue vice-presidenta del capítulo médico del Hospital El Carmen de Maipú y fue representante Frente al Congreso de ANCO – Agrupación de Usuarios de la Salud.

Actualmente integra la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, es fundadora de la agrupación Médicas Feministas, que han realizado acciones solidarias en medio de la pandemia y han montado brigadas de salud en Plaza Dignidad. Además, es parte de la agrupación Doctora Mamá, y realiza programas en su red social “Ginecóloga feminista”, sobre educación sexual integral.

Sumado a lo anterior, lleva años trabajando en la organización política, siendo fundadora del partido Poder Ciudadano y del actual partido Comunes del Frente Amplio, al cual hoy representa. “Fundamos un partido para poder llegar a las instituciones y sacar a quienes hoy no nos representan. La derecha se ha perpetuado en el poder siendo minoría gracias a la actual constitución, mientras que la Concertación hizo negocios con la democracia como careta” finalizó Méndez.