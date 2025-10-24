Logro mundial: Revista médica británica The Lancet destacó en su portada la exitosa campaña de Chile contra el virus sincicial

La prestigiosa revista de medicina del Reino Unido The Lancet, destacó en la portada de su edición de Noviembre (2025) la exitosa campaña realizada por Chile en la prevención del virus sincicial, lo que llevó al país a no tener que lamentar ninguna muerte, en los últimos 2 años, a causa de esta enfermedad respiratoria que afecta a niñas y niños de menos de 2 años.

«Lecciones de salud pública desde el hemisferio sur» es el título del artículo publicado, y que fue destacado «con orgullo» por el mismo Presidente Gabriel Boric.

«The Lancet es la revista de medicina más prestigiosa del mundo. Hoy destaca nuestra política pública contra el virus sincicial a través de la vacunación, que ha logrado que en los últimos 2 años no fallezcan bebés por esta causa», escribió el Mandatario en su cuenta de la red social X.

En tanto, el Colegio Médico de Chile también resaltó la noticia recordando que se trata de una política «basada en evidencia» y liderada por el Ministerio de Salud y el Gobierno de Chile, con el respaldo científico del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI).

El artículo está disponible online en la web de la revista The Lancet ACÁ

