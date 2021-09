Loncon sobre polémica reunión con eurodiputados: “La política de modernización de cualquier Tratado no puede ser acordada mientras definimos una Nueva Constitución»

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, sostuvo el pasado martes una reunión con una delegación de eurodiputados que se encontraban en Chile, para conocer el desarrollo del proceso constituyente que se lleva a cabo en el país, con el objetivo de redactar la nueva Carta Magna.

El encuentro-en el que participó también el vicepresidente de la Constituyente, Jaime Bassa – fue criticado por diferentes organizaciones sociales, constituyentes y parlamentarios, quienes lo consideraron un “intento de intromisión” y “lobby” por parte de los eurodiputados para acelerar y modernizar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Europa.

Cabe recordar que el pasado mes de julio, 47 constituyentes enviaron una carta a la entonces presidenta del Senado, Yasna Provoste, en la que solicitaron que no se tramitara ningún TLC mientras la Convención no redefina la relación entre la institucionalidad y este tipo de acuerdos. En este contexto, uchos, como un lobby de los eurodiputados.

“Me parece una visita impertinente de parte de los eurodiputados. Presiona una situación en Chile donde todavía estamos viviendo una profunda crisis política y de representación y esto parece más una forma de apurar la firma de la modernización del acuerdo entre la Unión Europea y Chile”, había dicho l director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) e integrante de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, Lucio Cuenca, ante el encuentro de los eurodiputados con Loncon y Bassa.

Asimismo, la reunión fue repudiada por el colectivo “No al TLC UE-Chile”, quienes consideraron que la visita de los eurodiputados es una especie de “lobby” contra las organizaciones.

“Repudiamos los intentos de la Unión Europea de interferir e intervenir con el soberano proceso constituyente en Chile (…) Llamamos a Elisa Loncón y a Jaime Bassa a no reunirse con la delegación europea sin que esto haya sido discutido y decidido en pleno en la Convención Constitucional”, refiere un comunicado del movimiento.

No obstante, la presidenta de la Convención aseveró que en la reunión se les aclaró a los eurodiputados que, hasta que no se promulgue la nueva Carta Magna, no se puede acordar ni firmar ningún tratado.

“Recibimos a los Eurodiputados en una visita protocolar. Le hablamos sobre la autonomía de la CC. y les señalamos que la política de Modernización o de cualquier Tratado no puede ser acordada hoy mientras definimos una Nueva Constitución”, escribió Loncón en su cuenta en la red social Twitter.

Ayer recibimos a lo Eurodiputados en una visita protocolar. Le hablamos sobre la autonomía de la CC. y les señalamos que la política de Modernización o de cualquier Tratado no puede ser acordada hoy mientras definimos una Nueva Constitución. — Elisa Loncon – Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) September 22, 2021

Europidutados: «Nosotros no somos negociadores»

,La delegación de eurodiputados destacó el proceso constituyente que se lleva a cabo en el país, para redactar la nueva Constitución y sustituir el actual texto legal, que fue promulgado durante la dictadura.

En este sentido, la propia jefa de la delegación de eurodiputados, Inmaculada Rodríguez Piñero, aseveró que este proceso “es un ejemplo para el mundo”.

«Chile tomó una decisión, que es el proceso constituyente en sí mismo, un ejemplo para el mundo. Que la presidenta sea una mujer mapuche es una clara señal de lo que busca la sociedad chilena para su proceso en el futuro, que haya una paridad total de sus miembros entre hombres y mujeres y que haya una asignación de asientos para pueblos originarios también», señaló la presidenta de la delegación, citada por la agencia de noticias EFE.

Asimsimo, Rodríguez Piñero descartó cualquier intento de lobby o negociación en pos del TLC con Europa.

“¿Acaso un eurodiputado es un lobby? Un lobby representa intereses empresariales y un diputado representa a los ciudadanos, es más, he venido aquí representando a los ciudadanos para conocer la realidad del proceso constituyente que se está llevando a cabo, así que nada más lejos de eso”, expresó citada por Radio U de Chile.

Pilñero aclaró que los eurodiputados no son negociadores, sino que este proceso está en manos de otras autoridades e instituciones.

“Nosotros no somos negociadores, negocia el Poder Ejecutivo y el Parlamento Europeo, cuando finalice el proceso de negociación tendrá la última palabra para su ratificación o no, pero no somos ni negociadores ni lobbys, somos eurodiputados”, subrayó.

Encuentro entre Allamand y Borrell

Sin embargo la reunión de Loncon y Bassa los eurodiputados, se produjo casi a la par del encuentro que sostuvieron el miércole el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand y el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, para tratar temas de la región, entre ellos el TLC con Chile.

Así lo confirmó el propio Borrell en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Reunión con el canciller @allamand para ponernos al día sobre la situación en Chile, temas regionales y negociaciones del acuerdo de asociación UE – #Chile.



Oportunidad para modernizar nuestra alianza y hacer frente a los desafíos globales: salud, acción climática, océanos. pic.twitter.com/VGHPiKOkcE — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2021

Hoy se realizó el XVII Comité de Asociación UE – Chile al nivel de Director para Americas del @eu_eeas Javier Niño Perez y Subsecretaria @minrel @carolinavaldiviat, en la que se destacó la cercanía y la importancia de la relaciones 🇪🇺 🇨🇱. pic.twitter.com/DXjQtTaepA — UE en Chile 🇪🇺 (@UEenChile) September 22, 2021

Sigue leyendo: Mesa de la Convención emplazó a Piñera por falta de recursos: Que asuma la responsabilidad constitucional que le corresponde