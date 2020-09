Longueira embiste contra Abbott por caso SQM: “No tiene autoridad moral. Yo sé las reuniones que tuvo y lo que negoció»

El exministro Pablo Longueira, enfrenta un proceso judicial por el caso Soquimich (SQM), por el cual está acusado de cohecho y delitos tributarios consumados,y cuya audiencia de preparación del juicio oral está programada para el próximo 5 de octubre.

Para el ex presidente de la UDI, el Ministerio Público prevé solicitar por este hecho, una pena de 818 días de prisión menor, en su grado medio y su inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Al ser consultado por este tema en Radio Biobío criticó a la Fiscalía no haber formalizado al exministro Jorge Insunza, también vinculado al caso SQM, y afirmó que el fiscal nacional, Jorge Abbott, “no tiene autoridad moral para estar ahí».

“Yo sé las reuniones que tuvo y lo que negoció y lo voy a decir en el juicio oral”, dijo al tiempo que cuestionó que: “¿Cómo puede ser fiscal un señor que liberó a todos los parlamentarios y eligieron a algunos?; ¿Cómo puede estar en ese cargo? Yo no lo reconozco autoridad moral nomás”.

Además reconoció que se le ofreció un “trato” para no llegar al juicio oral, pero tenía que aceptar que había cometido otros dos delitos, uno por tráfico de influencias y negociación incompatible.

“Jamás se los acepté, porque jamás lo hice”, sentenció el excandidato presidencial.

También indicó que “uno de los organismos más importantes que tenemos que modernizar y cambiar es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). A lo que ha llegado esta institución es increíble”.

Al preguntársele su opinión sobre el presidente del CDE ,José Antonio Peribonio; el extimonel de dicho organismo Juan Ignacio Piña y el fiscal Pablo Gómez, Longueira contestó: “No hay nada peor que estos derechistas que tienen que demostrarle a la izquierda que no son de derecha. A esos le tengo pánico, siempre les he tenido pánico”.

Destacó que Gómez lo formalizó sin que ni siquiera hubiese declarado, porque el fiscal “no resistió la presión” de ser vinculado con la figura del Presidente Sebastián Piñera.

Asimismo, anunció demandas contra quien filtró el correo relacionado a la ley de royalty por el que se le está acusando de cohecho.

“Este correo en forma ilegal se lo filtró a la fiscalía, que también lo voy a demandar al fiscal, porque está claro quien fue y después voy a demandarlos a todos, y lo voy a hacer porque no puede haber en democracia un organismo que le haga esto a un ciudadano”, expresó citado por La Tercera.

El exsenador se refirió a la polémica que suscitó la semana pasada durante una entrevista en Radio Cooperativa en la que aseguró que la abogada María Inés Horvitz -integrante del CDE- es “comunista” y que la causa en su contra en el marco del caso SQM corresponde a una “persecución de los comunistas” que buscan “un asesinato de imagen”.

Al ser consultado por este tema en Radio Biobío expresó que Horvitz “no le ha respondido” e insistió en que la profesional “ha liderado” la causa en su contra.

