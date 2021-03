Los Desafíos Pesqueros de Chile ante una Nueva Constitución y nueva Ley de Pesca

Por Pablo Fernando González

” …, para los islandeses, la oportunidad de participar en la pesca ha cambiado en gran medida de ser un derecho humano básico a ser una actividad comercial donde la pesca es un activo que se posee y se vende con fines de lucro” …”La tendencia actual de gestión neoliberal de los recursos pesqueros, como el sistema de “Cuotas individuales transferibles” de Islandia, puede conducir a la creación de nuevos conflictos sociales y a un mayor afianzamientos de las desigualdades existentes. Cada vez más, el objetivo de maximizar la renta, que sirve como un motivo para la privatización de las oportunidades de captura, recibe una mayor legitimidad y, por lo tanto, poder, sobre otros objetivos sociales en los esquemas de gestión pesquera.” (1) · Catherine Chambers, científica de la University Centre of the Westfjords, Islandia.

A la izquierda se destaca el potencial marítimo y oceánico de Chile: en gris el Mar Presencial más de 20 veces nuestro territorio continental, encerrado en azul el Archipiélago Patagonia con 5.769 entre islas e islotes y más de 84 mil kilómetros de borde costero, y en rojo a la Antártica chilena que tiene casi el doble de superficie que Chile continental; A la derecha modelo de gobernanza de los océanos pensado en beneficio de la sociedad global, de la autoría de científicos asociados a Sistema Global de Observación de los Océanos (GOOS), y a la Red de Observación de la Biodiversidad (GEO BON).(2)

En El Mercurio del 12 de enero, Sebastián Edwards publicó una columna con el título “Nuestros desafíos pesqueros” (3) a propósito del eco que le provocó la votación de la anulación de la Ley Longueira por la Cámara de Diputados la que debería dar pie a dictar una nueva ley de pesca. También porque su intención es influir sobre el destino de estos bienes comunes que deberían ser parte de los debates del que se ocuparan los delegados que elijamos próximamente a la Asamblea Constituyente. Por esta razón Edwards salió a defender como la panacea para Chile el sistema de gestión de las cuotas de pesca de corte neoliberal que puso en práctica Islandia hace un poco más de 30 años y lo justificó rescatando la teoría de G. Hardin que hace un poco más de 50 años (1968) afirmó en un artículo que: “Cuando los recursos son “de todos ” , o son comunes, tienden a ser sobreexplotados”.

Lo que olvidó Edwards al sermonearnos a través de El Mercurio son las críticas que tiene el modelo de Islandia entre científicos de ese país (1) y los resultados del modelo neoliberal chileno aplicado al sector pesquero los que no pueden ser más catastróficos, ya que la multiplicidad de especies que habitaban nuestros ecosistemas marinos en su mayoría fueron llevadas al colapso por las 7 Familias de la mano de su industria de harina de pescado para la alimentación animal que él defiende: hoy las pesquerías bajo sistema de administración no alcanzan al 30% de las que poseía el país hace apenas 30 años y lo mismo o peor le ha ocurrido a las especies que se capturaron como pesca no reglamentada y fauna acompañante.

La pérdida de la diversidad biológica en los mares de nuestro país se da en un contexto de políticas neoliberales que posibilitaron a las élites empresariales cooptar al Estado: la ley Longueira-Piñera es lo más emblemático, a lo que le sigue Subpesca convertida en una institución funcional a las prácticas de devastación de las 7 Familias y de su industria de harina de pescado, por lo mismo los planes de recuperación de los ecosistemas y las pesquerías devastadas a 8 años de aprobarse la ley son un fracaso total. Entre la larga lista de políticas de su autoría y que socavan la sostenibilidad, destacan: a) avala la entrega de cuotas de pesca sobre especies sobreexplotadas y cuando no arregla para sacarlas de esa condición (anchoveta zona Norte); b) avala la captura dentro de las 5 millas aunque está enterada que es una zona de reproducción (4); c) avala los traspasos de cuotas de pesca entre regiones ( aunque corresponden a ecosistemas distintos) (5); d) avala el traspaso de cuotas de un año para el otro por leyes promovidas sin respaldo científico alguno (6); e) avala el traspaso de cuotas del sector artesanal al industrial y viceversa, (distintas áreas/zonas de pesca), etc., etc. todas acciones con las que se sigue profundizando la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas marinos que posee el país. (7)

El Sr. Edwards no debería ser un ignorante de los resultados del Modelo neoliberal que se le impuso al sector pesquero de nuestro país, el que ha llegado a extremos que resultarían inaceptables en Islandia. En Chile, los dueños de la industria de la harina de pescado para la alimentación animal y de las megaindustrias exportadoras de merluza común y austral – 7 Familias- terminaron concentrando en sus manos no tan solo las cuotas de pesca sino también el total del desembarque de todas las pesquerías del país (industrial, semiindustrial y artesanal) con las leyes conseguidas con la Dictadura y luego con el Congreso en los últimos 30 años, ley Longueira incluida. (8)

No son 30 pesos son 30 años. Producto de las actuales leyes de pesca en vigencia de corte neoliberal el país perdió el 70% del empleo histórico en el sector pesquero en los últimos 30 años, las comunidades costeras de pescadores artesanales perdieron las fuentes de empleo y alimentación que les proveían los ecosistemas marinos frente a sus caletas. Lo mismo le ocurrió a los miles de hogares de nuestro país que vieron desaparecer las principales especies desde las pescaderías de las Ferias de sus barrios y de las caletas de desembarque. El Modelo neoliberal aplicado al sector pesquero tiene cifras escalofriantes de empobrecimiento del país y su población: sobreexplotación y devastación de millones de millones de toneladas de peces, en medio de una escasez total de pescados en la mesa de los hogares de los chilenos, probando que su virtud principal ha sido contribuir a la ruina del país y perpetuar la pobreza.

El ex ministro Bitran ( Concertación- Nueva Mayoría) junto a José Gabriel Palma profesor de economía de la Universidad de Cambridge , (9) por igual diario empresarial con fecha 25 de enero salieron a contradecir a Edwards no porque el anterior saliera a defender el modelo neoliberal sobre el que se sostiene la industria extractivista -harina de pescado destinada al consumo animal- sino por el mecanismo del que goza la anterior por uno que le exija a futuro un mayor beneficio estatal: ” Además de consideraciones de eficiencia, existe un tema distributivo que nos parece de la mayor importancia y que el profesor Edwards no aborda. Un sistema de licitación de cuotas deja que el mercado defina las rentas económicas que se transfieren al fisco por el derecho exclusivo de explotar recursos de propiedad común, lo cual genera mayores recursos para el Estado y contribuye a una mejor distribución de la riqueza.”

Edwards, Bitran y Palma , si pretenden se les reconozca como académicos serios tienen todos los antecedentes a la mano para enterarse que ” la privatización de las oportunidades de captura” promovidas de la mano de las leyes neoliberales aprobada por el Congreso en las últimas décadas (Ley Longueira, leyes miscelánea, Ley Corta, etc., etc.) son responsables no tan solo de la sobreexplotación, sino que de una devastación demencial que ha terminado en el colapso de una multiplicidad de especies que habitaban nuestros ecosistemas marinos existentes al frente de nuestras costas, que no solo impactan al país sino a la diversidad biológica del planeta. De allí que el trasfondo de sus columnas en El Mercurio no debiera ser descuidado por los movimientos ciudadanos en el actual momento político donde se pretende rediscutir la propiedad y gobernanza de los bienes comunes en la Constituyente.

Ejes de Nuestros Desafíos Pesqueros País:

1. el principal Desafío Pesquero que tenemos por estos días, es que en la Nueva Constitución se garantice desde el Estado la Diversidad Biológica y los ecosistemas marinos, de propiedad común, ya que la Constitución neoliberal vigente la tiene condicionada a la libertad económica en el artículo 19 N°8 inciso 2 ( 10) . En los últimos 30 años recurriendo a ese resguardo constitucional la clase política se ha justificado para mantener los privilegios de los que goza la industria de la harina de pescado destinada al consumo animal(11). Por esta razón se convierte en una prioridad para la Asamblea Constituyente eliminar este anclaje neoliberal.

2. un segundo desafío pesquero de carácter crítico y urgente por instalar en una Nueva Constitución es dotar a Chile de un Estado robusto lejos de la cooptación empresarial y del clientelismo político, ya que es lo que le ha permitido a países como Islandia que a pesar de tener un sistema neoliberal de cuotas, hacerse de una investigación científica alejada de los intereses de los que la explotan, que se acompaña de un sistema de información transparente en tiempo real de las actividades pesqueras -Edwards 2019-CEP- (12) de todas las embarcaciones en actividad , lo que le ha posibilitado al Estado y a la ciudadanía de ese país fiscalizar e impedir que sus bienes comunes sean devastados por unos pocos. Justo lo contrario de lo que ocurre hoy en Chile donde el desfase y la opacidad de la información de Subpesca-Sernapesca favorece a los grandes grupos económicos para que estos finjan cumplir la ley pagando las sanciones ridículas con que se castiga el daño medioambiental según lo ha establecido el Congreso y la Justicia, por años para la industria de la harina de pescado es un buen negocio transgredir la ley (13 ).

3. un tercer desafío pesquero esta vez para una Nueva Ley de Pesca al momento de discutir la propiedad y gobernanza de los bienes comunes por el Estado, es imponer el principio de la legislación pesquera de Islandia ( citado por Edwards 2019-CEP) . Las cuotas de pesca licitadas o entregadas para su explotación a privados (industriales y semiindustriales), está condicionada a una larga lista de exigencias de sostenibilidad ambiental, social y de competitividad que de transgredirlas el Estado las recupera para sí , lo que reafirma permanentemente que es un bien común. Si a lo anterior se agrega que ningún grupo empresarial por si solo o a través de empresas relacionadas pueda concentrar más del 12% al sumar todas las cuotas de pesca sobre las pesquerías que son de su interés, podremos apuntar a un país con mayores niveles de innovación, de igualdad y justicia social. En el Chile actual tal suma le podría dar cerca del 200 % al grupo Angelini y lo mismo ocurre con las 7 Familias asociados a ASIPES-SONAPESCA.

Por último, si Chile quiere encaminarse a un desarrollo sostenible, estamos obligados a tener un Estado con un financiamiento robusto para una gobernanza científica de última generación que garantice la sostenibilidad de la diversidad biológica parte de sus ecosistemas marinos y direccione la innovación sobre los bienes comunes desde el Estado con una perspectiva país. Necesitamos presionar al Congreso para que coloque como prioridad de la legislación que la captura y desembarque de las pesquerías terminen en una industria con foco en la vida saludable de las personas (consumo directo, nutracéutica, biomedicina, etc.) donde la industria de harina de pescado para la alimentación animal sea del todo marginal como ocurre en Islandia, España, Noruega. El sector pesquero chileno necesita en forma urgente de actores con capacidades tecnológicas del Siglo XXI que coloquen en valor para la salud de las personas las proteínas, lípidos y biomoleculas marinas existentes en nuestras especies pesqueras, y sacarnos de encima el extractivismo miope y tercermundista que es la fortaleza de los negocios de las 7 Familias. (14 y 15)

Por otro lado, si nuestro país quiere avanzar en políticas de alimentación saludable para su población debe seguir los pasos de países como España donde parte importante de la pesquería capturada y desembarcada a diario por su flota pesquera se vende en decenas de mercados transparentes que promueven la compra y consumo directo de pescados por los hogares, al que tienen acceso las Pymes y las grandes empresas sin que éstas últimas puedan apropiarse de todo, de allí que el modelo Español es uno al que pueden aspirar las mayorías de nuestro país. (16)

Sebastián Edwards ha dicho en El Mercurio que no es necesario que nuestro país vuelva a inventar la rueda para darse una Nueva Ley de Pesca y en ello tiene razón, a pesar que la comprensión que dedujo de ello sea del todo equivocada. Nuestro país tiene a la mano aprender de la ley Lefkenche para darse una nueva ley de pesca, ya que esa fue una construcción comunitaria y de participación colectiva formidable del pueblo mapuche, que entre sus principales meritos destaca: a) que el aprovechamiento de los recursos pesqueros de propiedad común tuvieran como norte el bienestar de la comunidad; b) colocar a resguardo la naturaleza desde una cosmovisión de respeto con la diversidad biológica y la sostenibilidad; y c) que el sentir más profundo de la comunidad estuviera rescatado en el espíritu de la ley que le da gobernanza a su maritorio costero: “…cómo es posible que nuestra comunidad … en nuestro territorio seamos extranjeros de este espacio” reflexión de una de las dirigentesde ese proceso. (17)

Si la Constituyente no termina cooptada por una minoría, grandes grupos empresariales, como ocurrió con la Ley Longueira y antes con la Constitución Pinochet-Lagos, la mayoría podremos dar un gran salto en el sueño país: por uno paritario , inclusivo , de la mano de un desarrollo sostenible, respetuoso de la biodiversidad y de los derechos humanos, que elimine las brechas de desigualdad profunda que nos ha impuesto por décadas el modelo neoliberal.

Pablo Fernando González, Pyme innovación en Biotecnología Marina.

