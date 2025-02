Los vínculos de Rodolfo Carter con Manuel Guerra que terminaron sepultando su intención de ir a primarias

Rechazo generalizado causó al interior de Chile Vamos la reciente propuesta de la secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo, de realizar una primaria presidencial acotada entre Evelyn Matthei (UDI), Rodolfo Carter (Ind.) y Ximena Rincón (Demócratas).

Desde la UDI, el senador Iván Moreira y la vicepresidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, han señalado que no tiene sentido hacer primarias sin Johannes Kaiser y José Antonio Kast, ya que ni Carter ni Rincón son figuras realmente competitivas en el sector.

«No tengo dudas de las capacidades de Carter o de la senadora Ximena Rincón, pero no sé qué beneficio nos traería», declaró Moreira en La Tercera.

«Si no va a Kast y no va Kaiser, habría que pensarlo, porque efectivamente no sé si sería una primaria representativa de la derecha», señaló por su parte Van Rysselberghe.

Sin embargo, donde el portazo se sintió con más fuerza fue en Renovación Nacional, cuya jefa de bancada, la diputada Ximena Ossandón, recordó los vínculos entre Rodolfo Carter y el exfiscal Manuel Guerra, hoy investigado por fraude al fisco en el caso Hermosilla.

«Algún partido tiene que estar dispuesto a invitar a Carter y eso no lo veo tan claro. En lo personal espero que antes de llegar a eso, el exalcalde Carter aclare sus vínculos con el fiscal Guerra (…) Los que compitan en una primaria deben tener conocimiento a nivel nacional y altos estándares de probidad», manifestó.

Las declaraciones de la diputada Ossandón van en línea de lo que sostuvo recientemente su hermano, el senador Manuel José Ossandón, quien afirmó que Carter «no marca ni un punto y tiene un forro tremendo con la fiscalía hoy día con Guerra y con toda la investigación de su juicio. Él tiene que ordenar los papeles primero para ser candidato».

El vínculo con Guerra

En noviembre de 2023, Rodolfo Carter contrató al exfiscal Manuel Guerra para dirigir la Defensoría de la Gente, un órgano creado un año atrás por la Municipalidad de La Florida para brindar asesoría legal a los vecinos afectados por delitos graves.

Ya en ese entonces hubo quienes apuntaron al cuestionado rol que jugó Guerra en el caso Penta, proceso que concluyó con juicios abreviados y clases de ética para los involucrados. Sin embargo, lo que eran meras sospechas se vieron confirmadas tras estallar el caso Hermosilla, el cual reveló que Guerra operó para consumar la impunidad en numerosos casos de corrupción que involucraban a figuras de la derecha chilena.

El peritaje también reveló una reservada reunión que sostuvieron Rodolfo Carter y Manuel Guerra en abril de 2018, cuando éste todavía era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente. La cita se dio poco después de que la Contraloría General de la República detectara un déficit de $20 mil millones en la Municipalidad de La Florida, lo que derivó en una querella de concejales opositores contra Carter.

Bajo la dirección de Guerra, la fiscalía realizó una serie de diligencias, incluyendo el allanamiento de la Municipalidad. Sin embargo, el abogado querellante denunció en esa oportunidad que la investigación del fiscal había sido superficial. No importó. Finalmente, la fiscalía decidió no perseverar en la causa y exculpó a Rodolfo Carter de todos los delitos señalados.

Tres meses después de que se cerrara la investigación contra Rodolfo Carter, Manuel Guerra fue contratado por el municipio para encabezar la Defensoría de la Gente. Se mantuvo en este cargo hasta octubre de 2024, cuando se vio forzado a renunciar tras las revelaciones del caso Hermosilla.

«Las razones que motivan esta decisión derivan de la existencia de un proceso penal en que soy investigado por hechos que han sido de público conocimiento (…) Es posible observar maliciosas y tendenciosas opiniones que no solo buscan perjudicar a mi persona sino que al proyecto, las cuales tienen su fuente en mezquinos intereses políticos de los que abundan en una época electoral como la que enfrenta el país», señaló Guerra en una carta al dejar la Municipalidad.

