Madre de joven indultado por Boric responde a las críticas de la Derecha: «Muchos de ellos han estado acusados de estafas, dineros perdidos y corrupción»

En entrevista con Radio U. de Chile, Maribel Gaete, madre de Bastián Campos (22 años), uno de los jóvenes presos de la revuelta indultados por el Presidente Gabriel Boric, respondió con todo a los sectores de Derecha que han criticado la medida del Mandatario.

«Les diría que no vean la paja en el ojo ajeno, porque muchos de ellos han estado acusados de estafas, dineros perdidos y corrupción. Entonces tratan a los niños de delincuentes cuando ellos igual son delincuentes. Pero ellos no tienen juicios, no entran a la cárcel, no son condenados y si entran a un juicio, lo único que le dan es arraigo nacional y a la hora del juicio, el juez los encuentra inocentes de todo», declaró Gaete a la emisora universitaria.

«Es un circo mediático que han hecho. La verdad es que la reacción de ellos no me sorprende, lo esperaba. Para ellos, estos chicos son los delincuentes, esperaba que lo iban a hacer y van a patalear por lo indultos. No me extrañó su reacción», añadió la mujer.

