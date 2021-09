Madre de Tomás Bravo: “Nunca voy a poder perdonar a mi tío por haber dejado solo a mi hijo”

La mamá del pequeño Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, lanzó sus descargos por los pocos avances y la extensión de la investigación por seis meses y se refirió a la decisión que se tomó de mantener a su tío, Jorge Escobar, como único imputado por el homicidio del menor, que desapareció en la localidad de Caripilun, Región del Biobío, en febrero pasado y cuyo cuerpo fue hallado nueve días después en un fundo cercano.

En conversación con “Contigo en la Mañana”, expresó que “me parece bien, en todos los aspectos, que se siga investigando a mi tío”.“

“No se puede sacar a nadie de sospechoso, y menos a mi tío porque él es el único imputado que hay”, agregó.

En esa línea, indicó que “todavía quedan muchas cosas, muchos exámenes, muchas negligencias, entonces a mí me parece bien”.

Sin embargo, con relación a la extensión de la investigación, manifestó que «igual me da rabia por un lado porque seis meses para mí es una eternidad, pero las cosas tienen que hacerse bien, no como desde el principio las hicieron. Lo que no entiendo es esta lentitud que hay”.

Consultada por la actual relación que tiene con Escobar, la mamá de Tomasito sostuvo que “solamente me encontré con él en el velorio de mi abuelita. Luego lo seguí viendo, pero yo no puedo conversar con mi tío. No puedo. Para mí sigue la molestia y creo que nunca voy a poder perdonar a mi tío por haber dejado solo a mi hijo”, dijo, citada por Publimetro.

Por su parte, la abuela del menor, Elisa, indicó que la decisión del tribunal “se veía venir”. Asimismo, señaló que le parece correcto que siga la investigación en contra de su hermano, pese a que no hay pruebas

Recientemente, el Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la solicitud de la Defensoría de sobreseimiento contra Jorge Escobar, tío-abuelo de Tomás Bravo y único imputado por la muerte del menor.

De igual forma, se aceptó ampliar el lapso de investigación por seis meses más, solicitud que fue presentada por el Ministerio Público, tras revelarse que podrían estar involucradas más personas en la muerte del menor de tres años.

El pasado 24 de agosto la Fiscalía informó que se descartó que la muerte del niño hubiera sido accidental, así como enfatizó que podrían existir terceras personas involucradas.