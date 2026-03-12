Maipú: Quebrada de la Plata se convierte en el primer Monumento Natural del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas

A inicios del mes de marzo se realizó la inauguración oficial del Monumento Natural Quebrada de la Plata, el primer territorio en integrarse al nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el marco de la implementación de la Ley 21.600.

La actividad, de carácter ciudadano, reunió a autoridades nacionales, locales, representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil, marcando un hito para la institucionalidad ambiental del país y para la conservación del ecosistema mediterráneo de Chile central.

El área protegida, ubicada en la comuna de Maipú y de propiedad de la Universidad de Chile, contaba previamente con la categoría de Santuario de la Naturaleza, pero tras el proceso de homologación establecido por la nueva legislación ambiental pasó a ser Monumento Natural, una de las 6 categorías de protección que conforman el SNAP.

Este proceso constituye además el primer acuerdo entre el Estado y una institución propietaria para la incorporación de un área protegida al sistema, lo que refleja el enfoque colaborativo que promueve la nueva institucionalidad ambiental.

Desde la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile, su vice decano Nicola Fiore destacó el carácter simbólico y estratégico de este hito: «Es una señal muy potente. Reconoce el compromiso histórico de nuestra casa de estudios como universidad pública con la conservación de la biodiversidad y abre un camino concreto para que la colaboración entre el Estado y la academia sea un pilar del nuevo Sistema».

La actividad contó también con la participación de organizaciones sociales, vecinos y comunidades cercanas al área protegida, reflejando el enfoque territorial y participativo que impulsa el SBAP en la gestión de la biodiversidad.

Un Monumento Natural histórico

El Monumento Natural Quebrada de la Plata abarca 1.110,7 hectáreas ubicadas en el primer cordón montañoso de la Cordillera de la Costa, aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste de Santiago, dentro del Sitio Prioritario para la Conservación El Roble.

El área alberga una porción significativa de la biodiversidad de la Región Metropolitana, con cerca de 966 especies de plantas, animales, hongos y líquenes, muchas de ellas endémicas del ecosistema mediterráneo de Chile central. Entre estas destaca el guayacán (Porlieria chilensis), especie clasificada como vulnerable.

Además, la Quebrada de la Plata forma parte de uno de los 35 ‘hotspots’ de biodiversidad a nivel mundial, caracterizado por altos niveles de endemismo.

Entre sus especies emblemáticas se encuentran el chagual, la mariposa del chagual, así como árboles y arbustos característicos del bosque esclerófilo como quillay, peumo y litre. En cuanto a fauna, el área alberga especies nativas como la turca, la iguana chilena y el sapo de rulo, entre otras.

Asimismo, las condiciones ambientales del territorio —más secas en las laderas de exposición norte y más húmedas en las de exposición sur— generan una diversidad de microhábitats que incrementan su valor ecológico.

El área también resguarda 8 objetos de conservación, entre ellos su sistema hídrico, suelos y subsuelos, el bosque de peumo y guayacán, además de elementos de patrimonio natural y cultural, como antiguos hornos caleros del siglo 19 y vestigios de faenas históricas.

La historia reciente del área refleja también la acción coordinada entre comunidades locales, municipio y academia. Entre 2012 y 2015, el lugar fue intervenido ilegalmente por una empresa minera que realizó faenas extractivas con fuerte impacto ambiental. Esta situación impulsó una movilización institucional y social que culminó con su declaración como Santuario de la Naturaleza en 2016.

Sin embargo, el mismo día en que se aprobó dicha declaración por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, un incendio forestal afectó cerca de 875 hectáreas, equivalente al 79% de la superficie del área.

Desde entonces, la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile ha desarrollado un trabajo sostenido de restauración socioecológica, reforestación, conservación de suelos y agua, educación ambiental e investigación científica.

Así, en el marco de las acciones de prevención frente a incendios forestales, en mayo de 2023 se implementó en el área el Sistema de Detección Temprana de Incendios Forestales FIREWATCH.

Este sistema cuenta con una torre de 24 metros de altura y un software de reconocimiento de imágenes capaz de detectar incendios en su fase más preliminar a una distancia de hasta 20 kilómetros. Su funcionamiento se basa en sensores ópticos que monitorean de manera permanente la presencia de humo.

El sistema opera 24/7 en una superficie de hasta 125.000 hectáreas. Esta tecnología corresponde al primer sistema de detección temprana de incendios forestales de estas características instalado en la Región Metropolitana.

Actualmente, el acceso al área es restringido y requiere autorización previa, como parte de las medidas de protección frente a amenazas como ingresos no autorizados, incendios forestales y caza ilegal.

Quebrada de la Plata: Patrimonio natural, científico y educativo

La homologación del Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata a la categoría de Monumento Natural marca el inicio efectivo de las operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El territorio representa de manera significativa el ecosistema mediterráneo de la Región Metropolitana, correspondiente a la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Dentro de esta clasificación se reconocen distintas formaciones vegetacionales presentes en el área, entre ellas:

Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de Cryptocarya alba y Peumus boldus.

de Cryptocarya alba y Peumus boldus. Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de Quillaja saponaria y Lithraea caustica.

de Quillaja saponaria y Lithraea caustica. Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de Acacia caven y Prosopis chilensis.

Estas formaciones dan lugar a una vegetación boscosa y de matorral esclerófilo de alto valor ecológico y científico.

Para la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, el área constituye además un espacio estratégico para la investigación científica, la docencia y la formación de profesionales.

En este sentido, el vice decano Nicola Fiore subrayó la importancia de su conservación: «Quebrada de la Plata es un patrimonio natural de Chile. Su conservación no solo permite resguardar la biodiversidad del ecosistema mediterráneo, uno de los más amenazados del país, sino que también constituye un espacio fundamental para la investigación científica, la docencia y la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo sustentable y la gestión responsable de los recursos naturales”.

Ley SBAP 21.600 y categoría Monumento Natural: Aspectos clave

La Ley 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), integrando en una sola institucionalidad la gestión de áreas protegidas públicas, privadas e indígenas, tanto terrestres como marinas y continentales.

El objetivo del sistema es gestionar de manera eficaz, integral y equitativa la conservación de la biodiversidad, incorporando mecanismos de participación ciudadana, instrumentos de gestión y financiamiento, así como estrategias de articulación con políticas públicas.

Entre los objetivos del SNAP destaca la necesidad de integrar los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en los planes y políticas de desarrollo nacional, regional y local, vinculándolos con los instrumentos de ordenamiento territorial para asegurar la gestión sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales.

La ley también establece la creación de comités regionales público-privados de carácter consultivo, integrados por autoridades, académicos, propietarios de áreas protegidas privadas, organizaciones sociales, comunidades locales e indígenas y representantes del sector productivo, con el fin de fortalecer la gobernanza y la participación multisectorial.

El Ciudadano