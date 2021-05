Marco Kremerman: “El empresariado cada vez esta más carente de argumentos técnicos”

En entrevista con Cable a Tierra, de El Ciudadano TV, el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman detalló la propuesta de una renta Básica de Emergencia (RBE) para todos los habitantes chilenos que les permita cumplir la cuarentena y así bajar los índices de contagio de Covid-19.

“El objetivo de la propuesta es reducir la movilidad, cosa que las personas no se vean obligadas a salir del hogar para buscarse el sustento y así poder contener los contagios de Covid-19”- comentó el economista.

El monto que recibiría cada hogar sería de unos $ 537 mil en promedio.

La propuesta de la Fundación Sol, a diferencia de las medidas de apoyo económico tomadas por el gobierno de Piñera, es universal y no obedecen a las políticas de focalización del gasto.

“Esta política de emergencia tiene objetivo que las personas puedan quedarse en su casa y no se tengan que exponer los trabajadores a contagios (…) a medida que reducimos movilidad y controlamos la pandemia, más rápido se van a poder abrir los negocios, volver a funcionar las industria y abrir los colegios”.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) establecido por el gobierno en marzo reciente sólo llegó al 34 por ciento de la población, con un aporte de $143.169 por hogar en promedio. Dicho monto es claramente insuficiente para Kremerman, quien señaló al respecto que “el Ingreso familiar de emergencia que asigna 100 mil pesos por persona para el 80% de los hogares inscritos en el Registro Nacional de Hogares no da cuenta de lo que se necesita para poder sobrellevar la cuarentena”.

“Las entregas están por debajo de la línea de la pobreza y desconocen el gasto real de los hogares chilenos”- agregó el economista.

Para Kremerman la RBE es una “medida que va a permitir que la economía se recupere mucho más rápido”. “Esta política de emergencia tiene objetivo que las personas puedan quedarse en su casa y no se tengan que exponer los trabajadores a contagios o recontagios. Si la economía va a parar se trata de mantener sectores estratégicos funcionando, lo que tiene componentes económicos muy importantes, porque a medida que reducimos movilidad y controlamos la pandemia, más rápido se van a poder abrir los negocios, volver a funcionar las industria, abrir los colegios y los call center”.

DE DONDE SALE LA PLATA

El costo de la iniciativa bordea los $19.298 millones de dólares si se implementa durante 3 meses y la propuesta de la Fundación Sol contempla financiarlo con Recaudación Tributaria (25%), Fondos Soberanos (25%) y Deuda Pública (50%), lo que se puede apreciar en el gráfico adjunto a esta nota.

“Necesitamos la plata ahora. La RBE en septiembre u octubre no nos sirve”- agregó el economista, quien también detalló en la entrevista la forma del cálculo para obtener mayor tributación, la cantidad de fondos soberanos a usar y el aumento de la deuda pública. Consideró asimismo que “Hay que diseñar instrumentos para el hoy, para la transición y para producir recursos permanentes. Un nuevo impuesto o aumentar la recaudación no generará ingresos para hoy”.

La presentación de la Fundación Sol se basó en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en una lista de 185 países Chile está entre los 25 con menor Deuda Pública (32,5%), siendo además uno de lo que menos aumentó su deuda el último año, pese a la crisis económica producida por el Covid-19, alcanzando los 4,3 puntos porcentuales, a diferencia del promedio de 12 puntos de aumento de dicha deuda de países de PIB per cápita similar y cuyo promedio de deuda es de un 69% de su PIB.

En Chile hay 8.900 ricos, con un patrimonio per cápita promedio de US$ 12,8 millones y 263 individuos Súper Ricos, cuyo patrimonio es de US$ 572 millones en promedio.

En relación a los Fondos Soberanos, creados en 2006 y 2007 para emergencias y para poder resolver problemas en épocas de crisis, justamente destacó que estamos frente a la crisis económica más grande del último tiempo. La propuesta de retiro de estos recursos alcanza sacar un 25 por ciento.

IMPUESTO A LOS MÁS RICOS

También Kremerman planteó en la entrevista el impuesto a los más ricos. Destacó que en Chile hay 8.900 ricos, con un patrimonio per cápita promedio de US$ 12,8 millones y 263 individuos Súper Ricos, cuyo patrimonio es de US$ 572 millones en promedio.

El listado de los súper ricos se visibilizó recientemente a través del ranking anual que hace la revista Forbes, el que para el año 2020 fue encabezado por el Grupo Luksic y Sebastián Piñera.

Kremerman llamó la atención de que “los más ricos llevan 20 años no pagando los impuestos suficientes”.

UN EMPRESARIADO SIN ARGUMENTOS

Consultado también respecto a las recientes declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien dijo que la “gente no llega a trabajar porque reciben bonos del Gobierno”, el economista de la Fundación Sol respondió que es una falta de respeto a los trabajadores. Sostuvo que “nos estamos acostumbrado que los grandes sectores del empresariado se caracterizan por declaraciones carentes de argumentos técnicos para discutir”.

Kremerman agregó que la sentencia de Ariztía “es falaz” y “es un prejuicio y no se ajusta a la realidad”. Argumentó que al otro día de que hablara el dirigente de los agricultores, la encuesta de empleo de Universidad de Chile mostraba que la motivación porque las personas que están desempleadas no salen a buscar empleo era principalmente a causa de la cuarentena. “Sólo un 0,8% de las personas que no están buscando trabajo, respondieron que es por que reciben aportes del Estado o han sacado su diez por ciento de las AFP”.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano

