María Elisa Quinteros sobre plebiscito de salida: «Soy muy optimista en que la vamos a aprobar, la Constitución de 1980 no representa a nadie, excepto al grupo que la escribió»

La presidenta de la Convención Constitucional (CC), María Elisa Quinteros, aseguró que el órgano redactor va a ayudar a sanar a Chile, y considera que es imposible que la ciudadanía rechace en un referéndum el nuevo texto.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, recalcó la importancia de continuar visibilizando el liderazgo femenino en el país, por lo que cree que «tanto el nombramiento de la expresidenta Loncón como el mío ayudan a crear conciencia de que las mujeres podemos ocupar todos los cargos y hacerlo maravillosamente».

La odontóloga de 40 años resulto electa presidenta de la Convención el pasado 5 de enero, luego una maratoniana sesión de más de 24 horas, nueve rondas de votación e intensas negociaciones, y señaló que lo ocurrido ese día forma parte de las «deficiencias que tenemos como pueblo».

«La dictadura militar cambió profundamente a la sociedad, no teníamos espacios de deliberación. En Chile tenemos un dicho muy conocido que dice que «en la mesa no se habla ni de política ni de fútbol ni de religión». Crecimos con eso y no estamos acostumbrados a que los procesos de diálogo y consenso tomen tiempo, necesitamos escucharnos unos a otros. Forma parte del proceso de sanación que necesita la sociedad», expresó.

En este sentido, recalcó que el proceso constituyente, no solo tiene como tarea dotar al país de una nueva Carta Magna, sino también tiene un componente social, que tiene que ver «con el proyecto de sociedad que queremos construir en conjunto».

«Probablemente se nos quedó gente afuera, pero la convención es una representación casi perfecta de lo que es Chile», puntualizó la convencional durante la entrevista a la agencia de noticias.

En referencia a los cambios que podrían desarrollarse en la Carta Magna, la convencional manifestó que los artículos «que modifican el ‘status quo’ van a necesitar más tiempo de deliberación porque significa cambiar las estructuras de poder y cambiar el modo en que estamos acostumbrados a vivir».

Sobre su rol como presidenta de la instancia, destacó que su función será «conducir el proceso y garantizar todas las condiciones para que las y los constituyentes podamos deliberar en un buen ambiente».

El borrador del nuevo texto legal debe ser presentado por la Convención en julio, para luego someterse a un plebiscito de salida para su aprobación total.

Ante este hecho, la convencional fue consultada si cree que pueda ser rechazado por la población, a lo que respondió que se siente optimista, debido a que la nueva Carta Magna » va a dar respuesta a las necesidades sociales, aunque nuestro gran desafío es informar y enfrentar las «fake news» que invaden todos los espacios. Conseguir que la gente no llegue desinformada al día de la votación».

«Soy muy optimista en que la vamos a aprobar. La Constitución de 1980 no representa a nadie, excepto al grupo que la escribió. Este ejercicio democrático es lo mejor que le ha podido pasar al país», sentenció.

Al ser consultada sobre cómo sentó en el seno de la Convención el triunfo en el balotaje presidencial de diciembre de Gabriel Boric frente al ultraderechista José Antonio Kast, Quinteros destacó que significó un respaldo al órgano redactor.

«Recordemos que (Boric) fue uno de los impulsores del «Acuerdo por la Paz» (firmado en noviembre de 2019), que da origen a este proceso, y siempre ha mostrado su apoyo a la autonomía del órgano», dijo.