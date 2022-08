Más de mil médicos llaman a votar apruebo

Más de mil médicos y médicas llaman a votar apruebo. Entre los firmantes se encuentran profesionales del área pública y privada de todas las especialidades, que incluye a recién egresados, becarios y médicos jubilados.

Entre estos destacan al médico más longevo de Chile, el doctor Osvaldo Olivares Álvarez, quien está próximo a cumplir los 104 años, la fisiatra Nieves Hernández, de más de 90 años, quien fue la primera directora médica de la Teletón, la ex ministra y diputada Helia Molina, la presidenta metropolitana del Colegio Médico Francisca Crispi, el reconocido médico de salud pública Giorgio Solimano, los ex ministros de salud María Soledad Barría, Álvaro Erazo y Antonio Infante, la psiquiatra y ex diputada Fanny Pollarolo, entre otros.

En la carta destacan que “siendo profesionales de salud que trabajamos día a día cercanos al dolor, siendo testigos cotidianamente del impacto de las inequidades sociales, de la desigualdad en el acceso a una atención de salud digna y oportuna, creemos que APROBAR la Nueva Constitución es un paso clave para mejorar las condiciones de salud de chilenos y chilenas”.

Agregan que “como médicas y médicos, tanto del área privada como pública, nos sumamos al APRUEBO, con la férrea convicción de que la nueva Carta Magna favorecerá un Estado garante del derecho a la salud, que no puede estar aislado sin mejorar los determinantes psicosociales, sobre los cuales esta Nueva Constitución también se hace cargo, en pos del bienestar de todas y todos, en especial de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población vulnerable por otras condiciones”.

Los profesionales de la salud también resaltan que “tenemos la firme convicción de que los Derechos Fundamentales, tales como el derecho a la salud, educación, seguridad social, derecho a propiedad y vivienda digna, acceso al agua, entre otros, son los pilares de la sociedad y que su reconocimiento y garantía por parte del Estado, para todas y todos, debe estar completamente plasmado en nuestra Carta Magna”.

Lee aquí la declaración completa con los 1.037 médicos firmantes, chequeados previamente por la Superintendencia de Salud.

DECLARACIÓN

Médicas y Médicos por el APRUEBO

Plebiscito de Salida Nueva Constitución 04 de Septiembre 2022

Como médicas y médicos, comprometidos por un Chile más solidario y justo, queremos invitarles a leer la propuesta de Nueva Constitución y a votar APRUEBO en el próximo plebiscito del 4 de septiembre.

En primer lugar, destacamos tener la posibilidad de votar por una propuesta de Constitución redactada en Democracia por una convención paritaria, con elección popular de sus integrantes, incluyendo a expertas y expertos en esta materia. Luego de un arduo trabajo, la Convención nos presenta un texto sólido en lo que respecta a garantizar derechos fundamentales para toda la población y creemos que refleja el anhelo de la gran mayoría de los chilenos y chilenas.

Sabemos que la Constitución es el marco para nuestras leyes y las políticas públicas que irán determinando el futuro de nuestro país. Es nuestra ruta de navegación como país, por tanto, es muy significativo que el norte sea un Estado de bienestar, que nos guíe hacia la dignidad y reconozca y garantice los Derechos Fundamentales de cada uno de sus habitantes, alejándonos de la ineficaz fórmula del Estado subsidiario que nos divide entre privilegiados y los que no lo son, como la Constitución redactada durante la dictadura hace más de 40 años.

Tenemos la firme convicción de que los Derechos Fundamentales, tales como el derecho a la salud, educación, seguridad social, derecho a propiedad y vivienda digna, acceso al agua, entre otros, son los pilares de la sociedad y que su reconocimiento y garantía por parte del Estado, para todas y todos, debe estar completamente plasmado en nuestra Carta Magna. Asimismo, es crucial que todo avance en materia de bienestar social o desarrollo del país, sea en el marco del respeto y cuidado de los Derechos Humanos y el medio ambiente, tal y como se plantea en la Nueva Constitución.

Siendo profesionales de salud que trabajamos día a día cercanos al dolor, siendo testigos cotidianamente del impacto de las inequidades sociales, de la desigualdad en el acceso a una atención de salud digna y oportuna, creemos que APROBAR la Nueva Constitución es un paso clave para mejorar las condiciones de salud de chilenos y chilenas.

Como médicas y médicos, tanto del área privada como pública, nos sumamos al APRUEBO, con la férrea convicción de que la nueva Carta Magna favorecerá un Estado garante del derecho a la salud, que no puede estar aislado sin mejorar los determinantes psicosociales, sobre los cuales esta Nueva Constitución también se hace cargo, en pos del bienestar de todas y todos, en especial de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población vulnerable por otras condiciones.

La Nueva Constitución no es en sí misma el fin en la búsqueda por justicia social, sino el inicio de nuestro anhelo de poder avanzar en la construcción de una nueva sociedad, un Chile más democrático, justo, solidario, equitativo e inclusivo, en el que cada uno de sus habitantes tenga un lugar para desarrollarse plenamente, sin importar su condición social o económica. Un Chile de todas y todos, y un legado digno de un pueblo solidario.

Por eso y más: ¡Aprobamos!

Más de Mil Médicas y Médicos por el APRUEBO

Convocamos a Adherir: Médicas Feministas Chile (MEDIFEM) y Médicas por la Esperanza.

Agosto 2022.

MÉDICAS Y MÉDICOS QUE ADHIEREN A ESTA DECLARACIÓN:

1. Carolina Abarca Castillo, Médico Familiar adultos

2. Fernando Abarca Contreras, Médico General

3. Ivonne Abarca Faune, Pediatra

4. Cristian Abarca Garrido, Medicina Interna

5. Pablo Abarca Romero, Médico General

6. Katia Abarca Villaseca, Infectóloga Pediatra

7. Viviana Abarca Villaseca, Pediatra

8. Millarai Abelleira Peralta, Médica del Trabajo

9. Ignacio Abusleme Abud, Pediatra

10. Felipe Abusleme Peñaloza, Residente traumatología y ortopedia

11. Victoriana Acevedo Guzmán, Médico Paliativista

12. Oscar Acevedo Hernández, Psiquiatra

13. María Elena Acevedo Pavez, Médica Cirujano

14. Pilar Acuña Aguayo, Nefróloga

15. Carlos Acuña Aguirre, Pediatra Intensivista

16. Marisol Acuña Anfossi, Pediatra

17. Camila Acuña Castro, Medicina General

18. Marcela Adasme Kettlun, Pediatra

19. Lorena Aguayo González, Otorrinolaringóloga

20. María Ignacia Aguayo Salazar, Médica General

21. Sergio Aguilera Barbas, Ex Director HEGC y H. Sn Luis Buin-Paine

22. Raquel Aguilera Inzunza, Inmunología

23. Daniela Aguiló Gelerstein, Médica general – Cuidados Paliativos

24. Beatriz Aguirre Alvarado, Médica General

25. José Luis Agurto Valdés, Medicina General

26. Tarek Álamos Musre, Médico General

27. Alejandro Alarcón Quiroga, Residente Medicina Familiar

28. Joaquín Alarcón Ríos, Médico General

29. Michelle Albornoz Pino, Medicina General

