Masivas manifestaciones por el agua en todo Chile: Amplio repudio a medidas de Kast contra el medio ambiente

Miles de personas se movilizan en todo Chile en el Día Mundial del Agua: “Recuperar el agua es recuperar la dignidad”

Desde Arica hasta Punta Arenas, organizaciones socioambientales, comunidades, vecinos y defensoras y defensores del agua protagonizaron este domingo 22 de marzo una histórica jornada de movilización en el marco del Día Mundial del Agua. Bajo la consigna “Recuperar el agua es recuperar la dignidad”, miles de personas salieron a las calles para exigir el fin del modelo extractivista que privatiza y sobreexplota el agua, vulnerando los derechos de los territorios indígenas, rurales y urbanos. Las convocatorias se desplegaron en más de veinte localidades, entre ellas Arica, Antofagasta, San Pedro de Atacama, La Serena, Copiapó, Vallenar, Alto del Carmen, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Cobquecura, Concepción, Temuco, Pucón, Valdivia, localidades de Chiloé, Coyhaique, Puerto Natales, Punta Arenas, entre otras.

En Santiago, la movilización fue convocada por el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT). La marcha, que partió pasadas las 11:00 horas desde el Metro Universidad Católica, congregó a miles de personas y se constituyó como la primera movilización de esta magnitud que enfrenta el gobierno de Kast. Los manifestantes denunciaron el retroceso en materia de derechos hídricos y el freno a diversos decretos que protegían la naturaleza y el medio ambiente, adoptado por la actual administración.

La jornada buscó visibilizar la urgente necesidad de avanzar hacia una gestión democrática, justa y sustentable del agua, reconociéndola como un bien común esencial y no como una mercancía. Las organizaciones convocantes hicieron hincapié en que la crisis hídrica que atraviesa Chile no es producto de la escasez natural, sino de un modelo de desarrollo que ha concentrado los derechos de aprovechamiento de agua en manos de grandes empresas mineras, agrícolas e industriales, mientras deja a comunidades enteras sin acceso al vital elemento.

Con un despliegue territorial sin precedentes, las movilizaciones de este Día Mundial del Agua marcan un punto de inflexión en la lucha socioambiental del país. Las organizaciones anunciaron que continuarán articulando esfuerzos para exigir la derogación de normas que favorecen la privatización del agua, la protección de los glaciares y la implementación de un nuevo pacto social que garantice el agua como derecho humano fundamental.

Las movilizaciones tuvieron asimismo diversas formas. En el Valle del Huasco se alzó la voz para reafirmar que su identidad, historia y supervivencia, intrínsecamente ligadas al vital elemento. Lo que comenzó hace casi 30 años con la lucha ciudadana contra el megaproyecto Pascua Lama —en defensa de los glaciares como “bancos perpetuos de agua”— hoy se reactiva ante nuevas amenazas mineras y el debilitamiento de las herramientas de protección ambiental. La comunidad organizada realizo una ceremonia en el Río Huasco y adviertió que, pese a las recientes señales del gobierno que ponen en riesgo normas de conservación y decretos protectores, la memoria colectiva del territorio permanece inquebrantable.

Ver algunos registros de las manifestaciones:

Reporte El Ciudadano. Manifestación en Santiago

En el marco del Día Mundial del Agua, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) y Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) convocan a… pic.twitter.com/TDeNJWEIEi — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 22, 2026

Movilización de la ciudadanía por el agua y medioambiente. Los carteles lo dicen todo ! @antipatriarka

Reporte OLCA. Movilización en Santiago

💧💫 En Santiago, avanza en la Alameda la marcha por el #DíaMundialdelAgua



¡RECUPERAR EL AGUA ES RECUPERAR LA DIGNIDAD!#Movilización #Chile #Elaguaesunderecho pic.twitter.com/v3wAodVGEj — Obs. Latinoamericano de Conflictos Ambientales (@olca_chile) March 22, 2026

Tendencia Chile estimando en cerca de 30 mil los movilizados en Santiago

“Alameda”



Porque cerca de 30.000 personas marchan en la Alameda rechazando las Politicas Medioambientales de José Antonio Kast por el “Día Mundial del Agua”



pic.twitter.com/KhURpppbrV — ¿Por qué es Tendencia? Chile🇨🇱 (@pqtendencia_cl) March 22, 2026

Reporte Hernán movilización en Santiago

🚨URGENTE



Miles de personas marchan por la Alameda protestando contra las políticas dictatoriales de José Kast. pic.twitter.com/RAYhPmKJ8K — H (@hernan_sr) March 22, 2026

Reporte OLCA. Movilización en Concepción

Movilización en Linares. Agrupación pequeñas Vidas

Manifestación en Isla Juan Fernández (Difusión Defendamos Patagonia)

Marcha en La Serena

Marcha en La Serena llevan una Bandera Chilena al revés pic.twitter.com/hHNho9OnjD — Giuliana_NAC 🇨🇱 (@giuliana_nac) March 22, 2026

En Pucón

!!! PUCON se levanta !!!



Y llama a defender el medioambiente



Que tremenda jornada estamos viviendo hoy !!!



😃🥳❤️😃🥳 pic.twitter.com/CxW8sC9ksu — ❗️Defendamos Patagonia❗️ (@DefendamsChiloe) March 22, 2026

Valdivia