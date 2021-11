Matías Toledo, candidato a Diputado por el D-12 : Es importante irrumpir en el escenario político para darle bajada a la nueva Constitución con justicia social

Es importante irrumpir en el escenario político con diferentes actores que tengan sentido de pertenencia con los territorios y las necesidades que viven la mayoría de los chilenos, “gente que viva, sienta y sueñe con mayor justicia social” para darle la bajada a la nueva Constitución, asegura el candidato a diputado por el Distrito 12, Matías Toledo.

El militante del partido Igualdad, desestima el papel que puedan cumplir los mismos políticos, tanto los partidos tradicionales como los independientes que han gobernado en los últimos 30 años y antes, a favor de los más marginados y excluidos, ya que “lo que se ha hecho todo este tiempo ha sido como institucionalizar la injusticia social, legalizándola y perpetuando las desigualdades”.

“La mayoría de los proyectos políticos que van a disputar las elecciones, no tienen incidencia en los territorios, no tienen trabajo territorial, por lo tanto no son democráticos, participativos ni vinculantes si no que son más representativos y eso igual provoca una lejanía con las necesidades y el sentido de urgencia que tiene el territorio”, explica ex candidato a alcalde por Puente Alto, militante del Partido Igualdad y fundador de la Coordinadora Social Shishigang y el Centro Abierto Rayito de Luz.

En este sentido, defiende que “esta candidatura ve esas diferencias que existen en el cómo se debe hacer la política, si concebimos la política como la administración de una institución del Estado, o si concebimos la política como un hecho o una acción casi genuina, cotidiana, que se puede gestar desde cualquier espacio”.

Para el aspirante a un escaño en el Parlamento, el Estado es una patita más de la triangulación política que debe existir para concretar los cambios políticos, sociales y culturales junto a los pobladores y trabajadores en la instalación de las diferentes demandas y agendas.

“Si bien hoy en día se va a escribir la nueva Constitución, y como va a ser por parte cuando se vaya discutiendo va a haber una agenda previa que va a estar instala por la Convención Constitucional, pero van a haber puntos súper clave, en los cuales por ejemplo quizá no se alcancen los dos tercios y ya se está rechazando, por ejemplo, por parte de una gran parte de la CC, un plebiscito intermedio, plebiscito que vendría a resolver democrática, participativa y vinculantemente todos los puntos que no se pudieran resolver dentro de la convención, por lo tanto, creemos que si la vía institucional no da el ancho para los cambios que necesita el pueblo chileno, va a ser necesario que el pueblo desborde el proceso, porque es un proceso histórico que yo me atrevería a decir que en 200 años no se ha visto”, sentencia.

El candidato Matías Toledo destaca la participación de la gente en la movilización, organización, articulación de redes, elaboración de propuestas y en la elaboración del proyecto político para el país, “es parte de la ambivalencia necesaria entre el caos y el orden para ir creando nuevos sistemas políticos (…) Son las organizaciones, son los cuadros políticos, son los vecinos y vecinas más organizadas quienes van a ser los capaces de instalar esta agenda y levantarse en los espacios en los cuales el Estado no llega, que son mayoritarios”.

“Cuando uno está en el Parlamento tiene que saber generar alianzas políticas y esas alianzas políticas no tienen que ser alianzas políticas necesariamente de los puntos en común con los cuales se tengan con otros partidos, sino que parte de una base y un lineamiento ético, para saber cuáles son los proyectos que al pueblo pobre, al pueblo trabajador, al pueblo humilde, al pueblo sencillo le hacen sentido y son necesarios”, puntualiza.

Finalmente, el representante político considera que si bien no va a haber un recambio importante, sí va a ver un recambio en las formas y en los fondos, y que esas formas y fondos van a dar luces de cuáles tienen que ser los caminos a seguir, para seguir cambiando este modelo y sistema político.

“Los diputados y diputadas tienen que estar al servicio de los movimientos, si no se puede hacer por una vía institucional es necesario llegar a la agitación para poder promover y avanzar por el bien común”, sentencia.



