Mauricio Daza sobre Rojas Vade: «El proceso constituyente es más importante que cualquiera de los miembros de la Convención y es nuestro deber resguardarla»

Los convencionales constituyentes Patrica Politzer y Mauricio Daza abordaron la noche del domingo en Tolerancia Cero el impacto causado en la Convención por el escándalo ocasionado por Rodrigo Rojas Vade, luego de que éste reconociera públicamente que había mentido acerca de padecer cáncer.

A juicio del abogado Daza, la primera declaración que fue emitida por la Mesa Directiva del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna fue “inadecuada y señaló que este escándalo representa «uno de los atentados contra la fe pública más relevantes que hemos observado en las últimas décadas».

«Claramente fue una declaración inadecuada la de la mesa. No era lo que debió haber sido, estamos frente a uno de los atentados en contra de la fe pública más relevante que hemos observado en las últimas décadas. En ese sentido, creo que hay que tener la mente fría para tener clara una cosa: el proceso constituyente es más importante que cualquiera de los miembros de la Convención. Es nuestro deber resguardarla”, planteó.

Señaló que inicialmente la reacción fue muy dura y que ahora se está “relativizando”, aunque valoró el cambio de actitud de la mesa tras remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Además, indicó que éticamente Rojas Vade (Pueblo Constituyente) está absolutamente inhabilitado para continuar en su cargo, y que su permanencia daña a la Convención.

No obstante, destacó que existen problemas relevantes que dificultan la salida del constituyente de su cargo.

“Hay un problema no solamente jurídico, sino que es político que deriva del hecho que no hay un mecanismo de reemplazo para el caso en el cual él se vaya. Y si no hay un mecanismo de reemplazo, vamos a ser 154 constituyentes y esto va a afectar la representación del grupo político al cual él pertenece”, dijo el Magister en Derecho Penal y Procesal Penal UDP, citado por La Tercera.

Daza reafirmó que“el problema es que en este tipo de organismos hay una tentación a la defensa corporativa. Tenemos que tener claridad. Acá el proyecto es mucho más importante que Rodrigo Rojas o cualquier persona. Si no reaccionamos de una manera que sea contundente, entonces va a afectar la credibilidad de la institución de su conjunto, y más grave, al proceso constituyente”.

Por su parte, la convencional Patricia Politzer hizo un llamado a la ciudadanía a seguir confiando en el camino que eligió Chile, a través del proceso constituyente.

"Yo quisiera pedirles que sigan confiando en el camino que eligió Chile para superar la crisis política y social tan profunda que estamos viviendo".



«Yo quisiera pedirles que sigan confiando en el camino que eligió Chile para superar la crisis política y social tan profunda que estamos viviendo. La crisis no ha pasado. Elegimos el camino de un proceso constitucional y vamos avanzando. Nos tocarán ahora un par de semanas bien intensas, donde probablemente habrá muchas discusiones ásperas y duras, porque estamos terminando de definir el reglamento”, expresó la periodista.