Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco: «No va a haber ningún trabajador desempleado» por cierre de fundición Ventanas

Junto con anticipar que el cierre de la fundición Ventanas de Codelco tomará «muchos años», el presidente del directorio de la empresa estatal, Máximo Pacheco, aseguró que ningún trabajador quedará desempleado a causa de la medida.

«Esta operación es muy difícil porque es un cambio. Pero lo vamos a hacer de la mano de los trabajadores y trabajadoras de Codelco, y no va a haber ningún trabajador desempleado (…) Este proceso va a demorar muchos años. Desmantelar una división como esta nos va a tomar tiempo y vamos a tener más trabajos para nuestros contratistas», declaró Pacheco este viernes desde La Moneda.

En ese sentido, el director recordó que «las buenas empresas son las que somos buenos vecinos. Vamos a cuidar a las comunidades donde estamos localizados. Codelco no puede ser solo una buena empresa apara el país, sino una para cada una de las localidades».

«Han sido décadas en que como país hemos estado enfrentados a esta situación, de un polo industrial, minero, energético, portuario, que es una zona saturada, y yo quiero que cada una de los chilenos y chilenas, se haga la siguiente pregunta: ¿Merece la principal empresa de Chile, la productora número 1 del mundo, estar en una zona saturada, con el riesgo reputacional, cuando el mundo avanza hacia lo que es el control ambiental? Nuestros clientes quieren estar seguros de que ese cobre nuestro viene de zonas limpias», enfatizó Máximo Pacheco.

Trabajadores anuncian movilizaciones

En tanto, tras el anuncio de las autoridades del cierre de la fundición Ventanas, la Federación de Trabajadores del Cobre emitió un comunicado donde anunció que se encuentran preparando un paro nacional en todas las divisiones de Codelco, acuerdo que fue adoptado por las bases sindicales.

«Nuestro movimiento continuará mientras el Gobierno y el directorio de Codelco insistan en el cierre de Ventanas y no autoricen los recursos para la continuidad de las fundiciones de Codelco, como unidades competitivas y sustentables», afirmaron los trabajadores de la estatal del cobre.

En ese sentido, reiteraron su apoyo al actual Gobierno «porque se comprometió con los trabajadores del cobre para potenciar la industrialización de nuestro país y de manera particular fomentar y desarrollar las fundiciones y refinerías públicas», pero, añadieron, «hoy estamos en contra de sus decisiones y pelearemos, no sólo por nuestros empleos y familias, sino que también por cada una de nuestras divisiones y en particular, por la Fundición Ventanas».

Finalmente, desde la Federación lamentaron que sea Codelco quien asuma «la exclusiva responsabilidad de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero. Solidarizamos con las comunidades afectadas y por lo mismo, exigimos al Gobierno los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan que Ventanas pueda mejorar sus actuales estándares de captación de gases».