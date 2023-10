Medalla de oro en volteretas: Matthei anuncia que votará a favor de la propuesta constitucional que tanto criticó

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció este miércoles que votará a favor de la propuesta constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre.

El anuncio de la dirigente gremialista se da a un mes de haber emitido duras críticas al trabajo del Consejo Constitucional. En una entrevista concedida a El Mercurio a fines de septiembre, Matthei aseguró que el órgano no tenía disposición de llegar a consensos, que la propuesta se asemejaba más un programa de gobierno más que una Constitución, y que ella no pondría a disposición su capital político para la aprobar el texto.

«No existe ese ánimo en el Consejo de tratar de hacer un esfuerzo para tener una Constitución que sea aceptable para todos los sectores (…) Más parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución. Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución», declaró la alcaldesa en ese entonces.

Ese mismo día, Matthei estuvo en Tolerancia Cero, donde señaló que el proceso constitucional «va derechito al fracaso» y que la propuesta «no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse».

«La única forma en que se pueda aprobar una nueva Constitución es una que ofrezca estabilidad, es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo genera lo que se está votando hoy día en el Consejo», señaló Matthei.

Hará hasta campaña si se lo piden

Sin embargo, a un mes de sus declaraciones, la alcaldesa de Providencia dio un giro en 180 grados y señaló que la propuesta elaborada por el Consejo «es un texto bastante bueno», por lo que votará a favor en el plebiscito de salida.

«Yo voy a votar a favor, porque me parece que en general, es un bastante buen texto y porque que además, este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país después de cuatro años en que hemos estado bastante paralizados», declaró Matthei.

Sobre sus razones para votar a favor, la edil señaló que «tiene mucho que ver porque da más herramientas en materia, por ejemplo, del control de frontera, en materia, por ejemplo, de una Fiscalía que va a permitir un mejor trabajo en contra del crimen organizado, porque además se genera la Defensoría de las Víctimas, porque también de alguna manera va a reducir el fraccionamiento político y va a reducir el número de diputados. Y eso va a hacer que la gobernabilidad sea un poco más fácil».

«De tal manera, he puesto en la balanza los aspectos positivos con los que no me gustan tanto, pero siento que finalmente es razonable votar a favor», reflexionó.

Respecto a posibles presiones de su entorno, particularmente de la UDI, Matthei lo descartó asegurando que fue una decisión personal. Sin embargo, aseguró que podría hacer campaña si su partido se lo pide.

«Yo he tomado una decisión después de estudiar, de leer, de preguntar, y es una decisión que a mí, por lo menos, me deja absolutamente tranquila. Y cuando yo tomo una decisión, obviamente estoy dispuesta a afrontar todo lo que significa», señaló

«Si me piden que haga campaña, lo haré, si no me lo piden, no lo haré, pero lo que estoy señalando es que esto es una decisión mía, propia; no se la he transmitido a nadie, lo estoy haciendo público aquí, delante todo el mundo, y nadie conoce lo que yo iba a decir», agregó.