«Mejor no voten por mí»: Kast tras lluvia de críticas durante último debate presidencial

«Claramente no fue mi mejor debate». Así se calificó el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, frente al último debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), de cara a los comicios que se llevarán a cabo este domingo.

“Hay buenos y malos. Siempre me pongo un 7 con estrellitas. No, broma, claramente no fue mi mejor debate, tuvo un formato bien difícil y fue todos contra uno. Aparecí en los discursos de todos, pero no marcará la diferencia del domingo”, expresó el ultraderechista el ser entrevistado por el programa matinal de CHV Contigo en la mañana.

Durante el programa, el candidato del Frente Social Cristiano siguió explicando sus polémicos dichos en el debate, que desataron una lluvia de críticas en la opinión pública.

“El resto se sabía de memoria mi programa. Gabriel (Boric) se sabía hasta los artículos y el tipo estuvo estudiando mi programa. La verdad, es que yo no he estudiado así el de ellos. Boric levanta muchas acusaciones falsas. El fast checking, ¿así se dice esa cosa?, deberían hacérselos a ellos”, recalcó el candidato.

Esta explicación se da en alusión a uno de los momentos más tensos que se vivió en el debate, cuando el aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le preguntó sobre una serie de medidas que se encuentra en su programa, las cuales han generado rechazo.

«Cuando hablamos de discriminación, José Antonio… Subsidio sólo para familias casadas, página 172 de tu programa; a los jubilados, se les quiere subir la pensión sólo en las Fuerzas Armadas, páginas 51; coordinación para perseguir activistas de izquierda, página 27; prohibición del matrimonio igualitario, página 81; eliminación del Ministerio de la Mujer y obligación a una niña violada a ser madre, página 171″, enumeró.

«La verdad, aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de Derechos Humanos de todos y todas», agregó el candidato frenteamplista, citado por El Desconcierto.

Kast citó el artículo 677 de su programae ignoró el cuestionado por Boric, el que efectivamente aparece en el documento oficial de la carta de la extrema derecha publicado en su página web e indica: «Proponemos subsidiar los planes de salud para la pareja casada, de manera que sean más baratos que los plantes individuales«.

Kast sobre el PIB: “No, no lo sé”

Uno de los momentos más incómodos para Kast, fue cuando fue consultado por el periodista Juan Manuel Astorga respecto a si conocía el cálculo de largo plazo del Producto Interno Bruto (PIB) Tendencial para Chile.

“Depende de qué economista usted quiera mencionar”, respondió el candidato. “No, el cálculo es uno solo y todos coinciden…”, refutó Astorga, tras lo cual Kast intentó sin éxito buscar una respuesta en “el 40% de deuda del PIB”.

“Pero el PIB Tendencial de largo plazo en Chile, ¿sabe cuánto es el cálculo que se hace?…”, le insistió el periodista, ante lo que el postulante a La Moneda debió reconocer que lo desconocía: “No, no lo sé”, señaló.

Frente a las críticas recibidas Kast trató de justificarse, alegando que «cuando uno a veces no entiende bien la pregunta, puede dar una respuesta o dar respuesta, porque depende si usted le dicen crecimiento, PIB tendencial, crecimiento, cada uno tiene una manera de interpretar el crecimiento».

Kast arremete contra Macarena Pizarro

Uno de los momentos más tensos y bochornosos durante la intervención de Kast en el debate se produjo cuando la periodista Macarena Pizarro le preguntó si había escrito su programa de Gobierno, debido a la propuesta de la creación de termoeléctricas de carbón en el país.

Kast aseveró que eso no estaba en su programa y alegó que «si lo dijera (en el programa), lo rechazo; no vamos a hacer ninguna», la periodista fue contundente al preguntar «O sea, lo que dice su programa no es lo que usted piensa… ¿Lo escribió usted?”

«Si lo dijera, lo rechazo. No vamos a hacer ninguna», concluyó Kast respecto a su propio programa.

Este no fue el único encuentro que tuvo con la periodista. Otro de los fuertes cruces de la noche se generó cuando fue consultado por la posible entrega de «incentivos económicos» a las parejas casadas, cuyo objetivo será que los planes de salud a los que accedan sean más baratos que los de carácter individual.

Ante este hecho, cuestionó a Pizarro si era casada y si alguna vez había postulado a un proyecto Fosis, incomodando evidentemente a la periodista con sus preguntas.

Al respecto, Kast alegó que él “no la quería incomodar» y planteó que “si a ella le molesta que alguien le haga una contra pregunta, bueno. En el debate anterior cuando me preguntaron por los métodos anticonceptivos, al periodista (Ramón) Ulloa le pregunté cuál usaba él y me respondió ‘no, yo soy casado’”.

“Lo de ayer, estamos hablando de una supuesta discriminación, de un trato no adecuado a las mujeres y eso sí que es violento, porque yo soy muy respetuoso de las mujeres, yo sí quiero que a las mujeres les vaya bien y cuando se ponen ciertas palabras o conceptos uno trata de aclararlos. Mi primera pregunta era si ella era casada, porque siendo casada y quisiera postular a un proyecto Fosis, no siendo jefa de hogar, no podría y era en el contexto de la respuesta. Yo claramente nunca he querido ofender a nadie”, aseguró.

«La gente que no quiere casarse, no tiene por qué hacerlo, pero para mí, la relación estable es entre un hombre y una mujer y si no creen en eso, mejor no voten por mí. Para qué pelear, el día domingo ustedes voten por quién quieran, yo votaré por mí”, intentó bromear.

La pregunta de José Antonio Kast que descolocó a la periodista Macarena Pizarro pic.twitter.com/rBmWRpQPWz November 16, 2021

Al ser consultado si sintió que fue el gran derrotado del debate, el abanderado presidencial respondió que “tenemos analistas, comentaristas y encuestas que dan para todo. Yo podría mirar las encuestas que se hicieron en Canal 13 y en otros lugares donde no me fue tan mal. Creo que el gran derrotado fue el país, porque no hablamos de los temas esenciales, no se mencionó la palabra delincuencia, la palabra terrorismo, la palabra narcotráfico, la palabra migración, la palabra pobreza, el tema de salud no estuvo”.

Cuestionamientos por dictadura de Pinochet

En una conferencias con medios extranjeros, el líder del Partido Republicano acusó de «mala intención» sus dichos sobre la comparativa entre las recientes elecciones de Nicaragua y las desarrolladas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

«Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental”, recalcó Kast, citado por CNN.

Las palabras de Kast provocaron rechazo en diversos personeros políticos, tanto de oposición como del oficialismo. Incluso entre sus contendores a La Moneda.



